Tercihlerine Göre Zengin Olma İhtimalin Var mı?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
Zengin olmak, çoğumuz için sadece piyangodan çıkacak büyük ikramiyeye ya da mucizevi bir mirasa bağlı pembe bir hayal gibi görünür. Oysa finans dünyasının ve milyarderlerin hayat hikayelerinin bize öğrettiği çok net bir kural vardır: Zenginlik bir şans değil, tamamen bir zihniyet ve alışkanlık yönetimidir. Sabah uyandığınızda kahvenizi nasıl seçtiğinizden, elinize geçen ekstra bir parayı nasıl değerlendirdiğinize, kriz anlarında aldığınız risklerden, zamanınızı neye harcadığınıza kadar yaptığınız her küçük tercih, gelecekteki banka hesabınızın temellerini atar. 

Peki senin tercihlerin nasıl?

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Eline hiç beklemediğin, tamamen ekstra olan ciddi bir miktar para geçti. İlk refleksin ne olur?

4. İş hayatında ya da kariyerinde seni en çok motive eden, seni yataktan dinç kaldıran unsur hangisidir?

5. Bir arkadaşın sana "Çok büyük bir potansiyeli var ama batma riski de yüksek" dediği yeni bir iş/girişim fikriyle geldi. Tavrın ne olur?

6. Bir mağazaya girdin ve limitlerini biraz zorlayacak ama harika görünen bir tasarım ürün gördün. İç sesin sana ne fısıldar?

7. Sana göre gerçekten "zengin" olan bir insanın en belirgin ayırt edici özelliği nedir?

8. Bir alışveriş merkezinde ya da internette gezinirken indirim dönemleri senin için ne ifade eder?

9. Kendi yeteneklerine, zekana ve ileride çok büyük paralar kazanabileceğine dair içsel inancın ne durumdadır?

10. Arkadaş ortamında ya da sosyal çevrende hesap ödeme veya para konuları açıldığında takındığın tavır genelde nasıldır?

Finansal Geleceğin Zirveden Bakıyor!

Senin bu testte verdiğin cevaplar, parayı sadece harcanacak bir kağıt parçası olarak değil, çoğaltılması ve yönetilmesi gereken stratejik bir güç olarak gördüğünü kanıtlıyor. Zengin olma ihtimalin sadece yüksek değil; bu senin için neredeyse kaçınılmaz bir varış noktası. Çünkü sen paraya duygusal değil, tamamen analitik yaklaşıyorsun. Eline geçen kaynakları anlık hevesler için eritmek yerine, onları yeni sermayelere dönüştürecek o vizyona sahipsin. Kriz anlarında paniklemek yerine fırsat kollayan, başarısızlığı pahalı bir eğitim olarak gören ve zamanını en değerli sermayesi olarak yöneten bu zihin yapısı, dünyayı yöneten milyarderlerin ortak ortak özelliğidir.Neden Zengin Olacaksın? Çünkü sen risk almayı biliyorsun ama bu riski körü körüne değil, hesaplayarak alıyorsun. Finansal disiplinin, geleceğe odaklı vizyonun ve havalı görünmek yerine gerçekten güçlü olmaya odaklanan o sarsılmaz karakterin seni yukarı taşıyacak. Paranın senin için çalışmasını sağlayan pasif gelir modellerine, yatırımlara ve network kurmaya açıksın. Popüler kültürün tüketim çılgınlığına kapılmıyor, kendi sınırlarını kendin çiziyorsun. Bu finansal IQ ile finansal özgürlüğünü ilan etmen ve büyük bir servetin sahibi olman sadece an meselesi.

Orta Sınıfın Güvenli Konforu!

Senin parayla olan bağın tamamen 'güvenlik' ve 'Garantici' olmak üzerine kurulu. Hayatında büyük riskler almaktan, radikal kariyer değişikliklerinden veya batma ihtimali olan girişimlerden fersah fersah kaçıyorsun. Senin için en ideal senaryo; ay sonunda hesabına yatacak o net, risksiz maaş ve hayatını kimseye muhtaç olmadan, standart bir konforda sürdürebilmek. Paran olduğunda biriktiriyorsun ama bu parayı büyütmek, hisselere yatırmak veya bir iş fikrine sermaye yapmak yerine bankada nakit tutarak erimesini izliyorsun. Bu aşırı temkinli yapın seni büyük felaketlerden koruyor ama aynı zamanda zengin olma ihtimalini de tamamen ortadan kaldırıyor. Neden Zengin Olamazsın? Çünkü büyük servetler, konfor alanının dışına çıkılıp büyük riskler yönetildiğinde kazanılır. Senin 'Ya batarsam?', 'Ya param kaybolursa?' korkun, evrenin sana sunabileceği o büyük finansal sıçrama kapılarını tamamen kapatıyor. Enflasyon karşısında nakit paranın erimesine göz yumuyor, yatırım dünyasının sunduğu o kaldıraçlı büyüme fırsatlarını görmezden geliyorsun. Hayatın boyunca başkalarının vizyonlarına iş gücü sağlarken, kendi potansiyelini o güvenli limanda hapsediyorsun. Bu yüzden hayatın boyunca orta sınıfın o stabil, ne uzayan ne kısalan çizgisinde kalacaksın.

Paranın Ötesinde Bir Yaşam Peşindesin!

Sen bu dünyada parayı, finansal grafikleri, borsa spekülasyonlarını ve zenginlik hırslarını en az umursayan profilsin. Senin lüks anlayışın tamamen özgürlük, stressiz bir yaşam, doğayla iç içe olmak ve anı biriktirmek üzerine kurulu. Bir gün çok paran olursa bunu bir şirkete yatırmak değil, dünyayı gezmek veya sakin bir sahil kasabasında taş ev almak için harcarsın. Sistemlerin, mesailerin ve büyük sorumlulukların ruhunu daralttığına inanıyorsun. Bu yüzden kapitalist dünyanın o büyük zenginlik yarışında senin yerin yok; çünkü sen o yarışın kendisini anlamsız buluyorsun. Neden Zengin Olamazsın? Çünkü zengin olmak, arkasında büyük bir odaklanma, hırs, disiplin ve sürekli büyüme arzusu gerektirir. Sende bu finansal hırsın ve birikim yapma motivasyonunun zerresi yok. Eline geçen parayı hemen hayatı deneyimlemek, seyahat etmek veya hobilerine harcamak için bir araç olarak görüyorsun. Gelecek kaygısıyla yaşayıp bugünü kaçırmaktansa, bugünü en doğal ve huzurlu haliyle yaşamayı seçiyorsun. Finansal olarak zengin olamayacaksın; çünkü senin öncelikler listenin başında para değil, tamamen ruhsal özgürlüğün yer alıyor.

Zengin Gibi Yaşarken Fakir Kalmak Diye Buna Derler!

Senin parayla olan ilişkin tam bir popüler kültür trajedisi. İç dünyanda lükse, markalara, yüksek standartlara ve prestije karşı muazzam bir tutkun var; ancak sorun şu ki, sen zengin olmayı değil, sadece 'zengin görünmeyi' seviyorsun. Eline geçen her ekstra parayı, indirim dönemlerini veya limitlerini sonuna kadar zorladığın kredi kartlarını, sosyal ortamda statü kazanmak ve anlık bir mutluluk satın almak için harcıyorsun. Geleceğe yatırım yapmak, piyasaları okumak veya bir sermaye biriktirmek senin için 'sıkıcı' ve uzak kavramlar. Bu yaşam tarzı ve tüketim çılgınlığı devam ettiği sürece, ne yazık ki zengin olma ihtimalin sıfıra yakın. Neden Zengin Olamazsın? Çünkü sen parayı bir güç çarpanı olarak değil, bir harcama aracı olarak görüyorsun. Kazancın artsa bile, harcamaların da aynı hızla (hatta bazen daha hızlı) artıyor. Çevrene karşı cömert görünme çaban, masadaki hesapları üstlenme dürtün ve vitrinlerde gördüğün o parıltılı tasarım ürünlere karşı koyamayışın seni sürekli finansal bir kısır döngüye hapsediyor. Zamanını ve enerjini varlık üretmeye değil, başkalarının gözündeki imajını beslemeye harcıyorsun. Birikim yapamadığın ve risk almaktan korktuğun için her zaman başkalarının kurduğu sistemlerde çalışmaya mahkum kalıyorsun.

