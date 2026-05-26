Bu Portakal Çiftliği 104 Milyon TL'ye Satışa Çıktı: Tek Bir Şartları Var

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 16:40
İspanya’nın doğu Akdeniz kıyılarında, adeta cennetten bir köşe satışa çıktı. Gandía şehrinden sadece 6 kilometre içerde, huzurlu Marxuquera vadisinde yer alan devasa mülk, 1,95 milyon Euro (yaklaşık 104 milyon TL) bedelle yeni sahibini arıyor. Üstelik bu fiyata sadece uçsuz bucaksız bir arazi değil, görkemli bir şato da dahil! Ancak satıcıların tek ve çok net bir şartı var.

Satışa sunulan mülk, New York'taki ünlü Central Park büyüklüğünde ve Monako Prensliği'nden daha geniş bir alanı kaplıyor.

Toplam 317 hektarlık (783 dönüm) arazinin büyük bir kısmı el değmemiş ormanlardan oluşurken, 17.38 hektarlık bölümünde ise aktif olarak üretim yapan dev bir portakal bahçesi yer alıyor.

Yerel üreticilerle halihazırda ticari bağları bulunan bu çiftlik; 2 milyon litrelik devasa bir su rezervuarı ve modern damla sulama sistemiyle destekleniyor.

Arazinin tam merkezinde, tarihle lüksü buluşturan üç katlı, 5 yatak odalı ve 4 banyolu bir şato yükseliyor.

Malikânenin sunduğu imkânlar ise göz kamaştırıyor:

  • Özel bir şarap mahzeni

  • Misafir evi ve bakıcı evi

  • 16x8 metre boyutlarında geniş bir yüzme havuzu

  • Tenis kortu ve aydınlatmalı frontón (Bask topu) kortu

Mülk, lojistik açıdan da büyük bir avantaja sahip. Valencia Havalimanı’na 50 dakika, Valencia şehir merkezine AP-7 otoyolu üzerinden 1 saat ve ünlü Gandía plajlarına sadece 10 kilometre mesafede bulunuyor.

Bu muazzam mülke sahip olmak isteyenlerin kabul etmesi gereken tek bir şart var: Çalışmak ve üretimi sürdürmek.

Satış ilanında, buranın sadece yan gelip yatılacak bir tatil villası olmadığı, yaşayan ve üreten bir mekanizma olduğu vurgulanıyor.

Yeni sahibinin, aktif portakal bahçesini titizlikle yönetmesi ve devasa ormanlık alanın bakımını düzenli olarak üstlenmesi gerekiyor.

Doğayla iç içe, hem üretken hem de aristokrat bir yaşam sürmek isteyenler için bu fırsat kaçacak gibi durmuyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
