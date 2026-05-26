Bu Portakal Çiftliği 104 Milyon TL'ye Satışa Çıktı: Tek Bir Şartları Var
İspanya’nın doğu Akdeniz kıyılarında, adeta cennetten bir köşe satışa çıktı. Gandía şehrinden sadece 6 kilometre içerde, huzurlu Marxuquera vadisinde yer alan devasa mülk, 1,95 milyon Euro (yaklaşık 104 milyon TL) bedelle yeni sahibini arıyor. Üstelik bu fiyata sadece uçsuz bucaksız bir arazi değil, görkemli bir şato da dahil! Ancak satıcıların tek ve çok net bir şartı var.
Satışa sunulan mülk, New York'taki ünlü Central Park büyüklüğünde ve Monako Prensliği'nden daha geniş bir alanı kaplıyor.
Arazinin tam merkezinde, tarihle lüksü buluşturan üç katlı, 5 yatak odalı ve 4 banyolu bir şato yükseliyor.
Bu muazzam mülke sahip olmak isteyenlerin kabul etmesi gereken tek bir şart var: Çalışmak ve üretimi sürdürmek.
Yeni sahibinin, aktif portakal bahçesini titizlikle yönetmesi ve devasa ormanlık alanın bakımını düzenli olarak üstlenmesi gerekiyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
