Haberler
Yaşam
Saksıya Bir Kaşık Ucu Eklemeniz Yetiyor: Evdeki Tüm Çiçekler Açmak İçin Yarışacak

Saksıya Bir Kaşık Ucu Eklemeniz Yetiyor: Evdeki Tüm Çiçekler Açmak İçin Yarışacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 17:30
Evlerimizin en asil ve bir o kadar da nazlı konukları olan orkideler, ne yazık ki bir süre sonra çiçeklerini dökerek sessizliğe gömülebiliyor. Birçok bitki sever pes edip kimyasal gübrelere sarılsa da, orkideleri adeta bir çiçek açma yarışına sokacak o mucizevi sır aslında mutfak çekmecenizde saklı!

Pahalı yöntemleri bir kenara bırakın; solan, küsen veya bir türlü çiçek açmayan orkidelerinizi yeniden canlandıracak o şaşırtıcı malzeme: Kuru maya.

Genellikle sadece hamur işlerinde kullandığımız kuru maya, bitkiler için tam bir besin deposu.

İçeriğindeki yoğun B vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum ve fosfor gibi bitki sağlığı için hayati önem taşıyan mineraller barındırıyor. Şeker ve suyla birleştiğinde orkideler için adeta bir gençlik iksirine dönüşen bu tonik, kimyasal gübrelerin aksine bitkinin hassas kök sistemine zarar vermeden, doğal ve güçlü bir çiçeklenmeyi tetikliyor.

Orkidelerinizi kökten uca besleyecek bu doğal karışımı hazırlamak son derece basit:

  • Malzemeler: 1 litre ılık su, 2 gram kuru maya ve 1 yemek kaşığı şeker.

  • Hazırlanışı: Ilık suyun içerisine maya ve şekeri ekleyip güzelce karıştırın.

  • Bekleme Süresi: Karışımın fermente olurken oluşturacağı gazların dışarı çıkabilmesi için 1-2 saat boyunca üzerini açık şekilde bekletin.

  • Uygulama: Süre dolduktan sonra bu besleyici çözeltiyi sulama kabınıza dökün ve orkidelerinize hafif, doğal bir gübre olarak uygulayın.

Elbette bu güçlü besin takviyesi bulmacanın sadece bir parçası.

Orkidelerinizin evinizde gerçek bir tropikal vaha yaratmasını istiyorsanız, ortam koşullarını da doğru ayarlamalısınız:

Işık ve Konum: Doğrudan güneş ışığı almayan ancak bolca aydınlık olan bir yer seçin.

Sıcaklık: Ortam sıcaklığının 20-25°C arasında sabit kalmasına özen gösterin.

Nem ve Sulama: Orkideler yüksek nemi sever ancak köklerinin suda kalmasından nefret eder. Köklerin suyla aşırı doyması hızlıca çürümeye yol açacağından, sulama dengesini iyi koruyun.

Mutfaktaki bu basit kaşık formülünü doğru ortam koşullarıyla birleştirdiğinizde, orkidelerinizin pencerelerinizi nasıl rengarenk bir şölene çevirdiğine hayran kalacaksınız!

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
