Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Plüton üçgeni mutfaktaki yeteneklerini arşa çıkarıyor. Yeni tarifler denemek, taze ekmekler pişirmek veya sevdiklerine ziyafet sofraları hazırlamak ruhunu inanılmaz derecede dinlendirecektir. Ellerinin hamura değmesi zihnindeki tüm yorgunluğu alıp götürecektir. Gastronomi dünyasına adım atarak harika lezzetler yaratıyorsun. Yemek yapmanın getirdiği terapi hissi ise seni yenileyecektir.

Tam da bu noktada gıda sektörüne, restoranlara veya mutfak sanatlarına yapacağın yatırımlar bütçene de bereket getirecektir. Kendi ürettiğin tatları satarak veya gıda hisseleri alarak cüzdanını dolduracaksın. Mutfak alışverişlerini akıllıca yöneterek ev ekonomisine büyük bir katkı sağlıyorsun. Lezzet ve ticaret bir araya gelerek sana kazanç kapıları aralıyor.

Peki ya aşk? Birlikte mutfağa girip yemek yapmak veya yeni bir restoran keşfetmek aranızdaki bağı sımsıcak yapacaktır. Ortak damak zevkiniz aşkınızı alevlendirecektir. Mutfakta geçen eğlenceli dakikalar kalplerinizi birbirine yaklaştıracaktır. Bekarsan, katıldığın bir gastronomi kursunda aynı tezgahı paylaştığın yetenekli biriyle yemek yaparken tatlı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Baharatların kokusu eşliğinde başlayan sohbetler kalbinde yepyeni kıvılcımlar çakmasına neden olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...