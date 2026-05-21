22 Mayıs 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
21.05.2026 - 18:01
Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Mayıs Cuma gününüz nasıl geçecek? 22 Mayıs Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ve Neptün'ün etkileşimi ikili ilişkilerde ve iş ortaklıklarında sis perdeleri yaratıyor. Masada sana sunulan teklifler harika görünse de perde arkasında saklanan tuzakları analiz etmeden imza atmamalısın. Sezgilerin seni asla yanıltmaz, iç sesin dur diyorsa ticari anlaşmaları anında iptal etmelisin.

Rakiplerinin tatlı diline kanıp gardını düşürmek kariyerinde gerilemene yol açabilir. Stratejik sessizliğini koruyarak şirketinin kazancını güvenceye almalısın. Manipülasyonlara karşı uyanık kalarak finansal gücünü sarsılmaz bir şekilde elinde tutacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında gizemli ve bir o kadar da çekici bir atmosfer hakim oluyor. İlişkin varsa partnerinin senden sakladığı masum bir sürprizi öğrenerek kalbinde kelebekler uçuştuğunu hissedebilirsin. Bekarsan sana yoğun bir mıknatıs misali çekilen lakin niyetini tam belli etmeyen bir insanla heyecan verici bir flörte başlayabilirsin. Aşkın gizemi seni saracaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

