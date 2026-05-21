CHP’de Olağanüstü Hal: Özgür Özel Tüm Programlarını İptal Etti

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2026 - 18:03
CHP’nin yargılanan 38. Genel Kurultayı ile ilgili mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıktı. Karara göre Özgür Özel yönetimi görevden alınarak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi partiye geri dönecek.

Akşam saatlerinde gelen karar sonrasında CHP’de olağanüstü hal ilan edildi. Özgür Özel’in bugün Giresun’da ve yarın İstanbul’daki programları iptal edilirken, CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel başkanlığında Olağanüstü MYK toplandı.

Türk siyasetinin uzun zamandır konuştuğu “mutlak butlan” ihtimali gerçek oldu.

Mahkeme, “mutlak butlan” ilan ederek Özgür Özel ve yönetiminin görevden alınmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve dönmesine hükmetti.

Mutlak butlan kararı sonrasında CHP’de adeta olağanüstü hal ilan edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun ve İstanbul’daki programlarını iptal ederek Genel Merkez’deki mesaisine başladı. CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel başkanlığında Olağanüstü MYK toplandı.

CHP, üyelerini ve tüm il ve ilçe örgütlerini de CHP Genel Merkezi binasına çağırdı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
