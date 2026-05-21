Mutlak Butlan Kararı Sonrası CHP İstanbul İl Kongresi'nin de İptal Edildiği Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.05.2026 - 18:28
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı hakkında ortaya atılan “şaibe” iddiaları sonrası başlayan dava süreci siyaset gündemindeki yerini korurken, yargıdan dikkat çeken bir karar daha geldi.

Kurultay tartışmalarıyla bağlantılı olarak değerlendirilen 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin de iptal edildiği belirtildi.

Kurultaya yönelik açılan dava istinaf sürecinde sürerken, özellikle “mutlak butlan” kararı alınabileceği ve böyle bir durumda CHP’de mevcut yönetimin görevini kaybedebileceği iddiaları siyaset kulislerinde geniş şekilde tartışılmıştı.

Yaşanan son gelişmede ise CHP’ye ilişkin mutlak butlan davasında karar verildiği öne sürüldü. Mahkemenin davada “mutlak butlan” yönünde hüküm kurduğu belirtilirken, Kılıçdaroğlu 'Karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun' dedi.

Bu kararın ardından Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum görevinin, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararıyla sona erdiği belirtildi.

Mahkemenin, Özgür Özel’in genel başkanlık görevini sonlandırarak görevi yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği öne sürülürken, siyasi yasaklı olan dönemin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yerine vekaleten görev yapan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’un CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildiği aktarıldı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
