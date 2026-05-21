Mutlak Butlan Kararı Sonrası CHP İstanbul İl Kongresi'nin de İptal Edildiği Ortaya Çıktı

Kurultaya yönelik açılan dava istinaf sürecinde sürerken, özellikle “mutlak butlan” kararı alınabileceği ve böyle bir durumda CHP’de mevcut yönetimin görevini kaybedebileceği iddiaları siyaset kulislerinde geniş şekilde tartışılmıştı.

Yaşanan son gelişmede ise CHP’ye ilişkin mutlak butlan davasında karar verildiği öne sürüldü. Mahkemenin davada “mutlak butlan” yönünde hüküm kurduğu belirtilirken, Kılıçdaroğlu 'Karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun' dedi.