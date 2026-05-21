Otoyolların Altına Güneş Paneli Döşediler

Bugüne kadar sadece araçların geçtiği pasif birer beton yığını olarak görülen otoyollar, artık üzerlerine döşenen özel fotovoltaik (güneş enerjili) paneller sayesinde devasa birer temiz enerji santraline dönüşüyor.

Geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte yollar; ağır trafik yüküne dayanıklı, kaymayan ve kendi kendini temizleyen temperli cam ve polimer modifiyeli özel katmanlarla kaplanıyor. Gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştüren bu akıllı yüzeyler, ürettikleri enerjiyi yol boyunca stratejik olarak yerleştirilen lityum-iyon batarya gruplarında depoluyor. Toplanan temiz enerji; sokak lambalarının beslenmesinden, yakın yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacının karşılanmasına kadar pek çok alanda kullanılıyor.