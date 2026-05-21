1400 Rakımda İmeceyle Üretiyorlar: Artvinli Köylülerin El Emeğine Türkiye’nin Her Yerinden Talep Var

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 17:03
Artvin’in Ortaköy köyüne bağlı Kaşıkçılar Mahallesi, zorlu coğrafi şartlara adeta meydan okuyor. Yaklaşık 1400 metre yükseklikte, traktörün bile giremediği dik arazileri insan gücü ve 'imece' usulüyle kazarak tamamen doğal tarım yapan köylülerin yetiştirdiği patates, fasulye ve mısır, lezzetiyle Türkiye’nin dört bir yanından alıcı buluyor.

Artvin merkeze bağlı olan ve coğrafi yapısıyla dikkat çeken Ortaköy (Berta) köyünün Kaşıkçılar Mahallesi, geleneksel tarımın ve yardımlaşma kültürünün adeta yaşayan bir kalesi haline geldi.

Yaklaşık 1400 rakımda bulunan ve 120 hanenin yaşadığı mahallede, 25 hektarlık ormanlık alan içerisindeki sarp araziler tarım için nakış gibi işleniyor. Teknolojik aletlerin yetersiz kaldığı bu dik coğrafyada köylüler, her gün bir araya gelerek birbirlerinin tarlalarını kazıyor ve ekim yapıyor. Unutulmaya yüz tutmuş 'imece' kültürünü canlı tutan mahalle halkı, el emeğiyle geleceğe üretiyor.

Bölgenin yüksek dağ derelerinden gelen buz gibi temiz sularla sulanan tarım arazilerinde hiçbir yapay müdahale bulunmuyor.

Bu benzersiz hava, su ve toprak yapısı sayesinde mahallede yetişen patates, fasulye ve mısır sıra dışı bir lezzete kavuşuyor. Doğallığıyla ön plana çıkan bu el emeği ürünler, sadece Artvin’de tüketilmiyor; Türkiye’nin farklı illerinden gelen yoğun talep üzerine yurdun dört bir yanına gönderilerek kapış kapış satılıyor.

Zorlu üretimin yapıldığı tarlaların en dikkat çeken ve neşeli yüzü ise henüz 4 yaşındaki Havvanur Kuru oldu.

Mahallenin en küçük çiftçisi olan minik Havvanur, elindeki küçük kazmasıyla tarlada ailesine omuz veriyor. Zaman zaman toprağı kazıyan, zaman zaman ise toprağa fasulye tohumları bırakan Havvanur, çalışkanlığı ve sevimli tavırlarıyla tüm köyün sevgilisi haline gelmiş durumda. Hafta sonları köye gelmek için can atan Havvanur, üretimin nesilden nesile nasıl aktarıldığının en tatlı kanıtı.

Köyün potansiyelini ve halkın azmini vurgulayan Ortaköy Muhtarı Ali Yıldırım, bölgenin turizm açısından da bakir bir cennet olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Köyümüz, Artvin’in nüfus ve coğrafi yapı yönünden en büyük ikinci köyüdür. Burada tamamen insan gücüyle doğal ve organik tarım yapılmaktadır. Ortaköy’e has patatesimiz, şeker fasulyemiz, taze fasulyemiz ve mısırımız yetiştirilmektedir. Köyümüzün alt kesimlerinde meyve üretimi yapılırken, bulunduğumuz Kaşıkçılar Mahallesi gibi 1453 rakımlı yüksek kesimlerde patates ve fasulye üretimi yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Havası, suyu ve toprağı sayesinde ürünlerimiz çok lezzetlidir. Bu zorlu coğrafyada üretim yapan köy halkımız gerçekten takdire şayandır.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
