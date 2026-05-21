1400 Rakımda İmeceyle Üretiyorlar: Artvinli Köylülerin El Emeğine Türkiye’nin Her Yerinden Talep Var

'Köyümüz, Artvin’in nüfus ve coğrafi yapı yönünden en büyük ikinci köyüdür. Burada tamamen insan gücüyle doğal ve organik tarım yapılmaktadır. Ortaköy’e has patatesimiz, şeker fasulyemiz, taze fasulyemiz ve mısırımız yetiştirilmektedir. Köyümüzün alt kesimlerinde meyve üretimi yapılırken, bulunduğumuz Kaşıkçılar Mahallesi gibi 1453 rakımlı yüksek kesimlerde patates ve fasulye üretimi yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Havası, suyu ve toprağı sayesinde ürünlerimiz çok lezzetlidir. Bu zorlu coğrafyada üretim yapan köy halkımız gerçekten takdire şayandır.'