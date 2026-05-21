Son Hali Dikkat Çekti: Cem Uzan, Sevgilisi Yasemin Sadıkoğlu'yla Aşka Geldi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2026 - 17:23
Firari hayatını uzun süredir Fransa’da sürdüren Cem Uzan, sevgilisi Yasemin Sadıkoğlu’yla verdiği romantik pozlarla gündeme oturdu. Uzan’ın yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönemin en olaylı, en güçlü ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Uzan, yıllar geçse de gündemden tamamen düşmeyi başaramayan figürlerden biri olmaya devam ediyor.

90’lı yıllarda medya, iş dünyası ve magazin üçgeninde adeta fırtına gibi esen Uzan ailesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Cem Uzan; Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Star TV’nin sahipleri arasında yer almış, ardından medya ve telekomünikasyon alanında attığı adımlarla büyük bir güç elde etmişti. Sadece iş dünyasıyla değil, sansasyonel hayatıyla da sık sık konuşulan Uzan, o dönemlerin en şaşaalı yaşam süren isimlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Daha sonra siyasete atılarak Genç Parti’yi kuran ve özellikle genç seçmenden ciddi destek gören Cem Uzan, yaptığı sert çıkışlar ve iddialı vaatlerle kısa sürede Türkiye gündeminin merkezine yerleşmişti. Ancak yıllar içinde yaşanan davalar, el konulan şirketler ve hakkında ortaya atılan dolandırıcılık suçlamaları sonrası işler tamamen değişti. Türkiye’de 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hayatını firari olarak Fransa’da sürdüren Cem Uzan, 2009 yılında gizli yollarla Türkiye’yi terk etmişti. Bir zamanlar lüks yaşamı, serveti ve gücüyle konuşulan Cem Uzan’ın sürgün hayatı da yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Cem Uzan, geçtiğimiz saatlerde yaptığı romantik paylaşımla yeniden gündeme oturdu.

Bir süredir Yasemin Sadıkoğlu ile aşk yaşayan Uzan, sevgilisiyle birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşınca dikkatleri üzerine çekti. Paris sokaklarında çekilen karelerde Yasemin Sadıkoğlu’na sarılan ve oldukça keyifli görünen Cem Uzan’ın “Aşk derler Yasemin” notunu düşmesi de sosyal medyada çok konuşuldu. Fakat paylaşımda en çok dikkat çeken detay romantik mesajlardan çok Cem Uzan’ın son hali oldu. 

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan Uzan’ın saçlarına iyice ak düştüğü, yüzünün belirgin şekilde yaşlandığı ve yılların etkisinin net biçimde görüldüğü yorumları yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Cem Uzan’ı yıllar sonra ilk kez gördüklerini söylerken, bazı kullanıcılar ise “zaman herkesi değiştiriyor” yorumlarında bulundu. Büyük aşkını adeta cümle aleme ilan eden Cem Uzan, hem aşk hayatıyla hem de yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden magazin gündemine yerleşmiş oldu.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
