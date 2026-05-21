Son Hali Dikkat Çekti: Cem Uzan, Sevgilisi Yasemin Sadıkoğlu'yla Aşka Geldi!

90’lı yıllarda medya, iş dünyası ve magazin üçgeninde adeta fırtına gibi esen Uzan ailesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Cem Uzan; Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Star TV’nin sahipleri arasında yer almış, ardından medya ve telekomünikasyon alanında attığı adımlarla büyük bir güç elde etmişti. Sadece iş dünyasıyla değil, sansasyonel hayatıyla da sık sık konuşulan Uzan, o dönemlerin en şaşaalı yaşam süren isimlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Daha sonra siyasete atılarak Genç Parti’yi kuran ve özellikle genç seçmenden ciddi destek gören Cem Uzan, yaptığı sert çıkışlar ve iddialı vaatlerle kısa sürede Türkiye gündeminin merkezine yerleşmişti. Ancak yıllar içinde yaşanan davalar, el konulan şirketler ve hakkında ortaya atılan dolandırıcılık suçlamaları sonrası işler tamamen değişti. Türkiye’de 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hayatını firari olarak Fransa’da sürdüren Cem Uzan, 2009 yılında gizli yollarla Türkiye’yi terk etmişti. Bir zamanlar lüks yaşamı, serveti ve gücüyle konuşulan Cem Uzan’ın sürgün hayatı da yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor.