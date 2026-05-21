Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mutlak Butlan Kararını "Demokratik Bir Karar" Olarak Değerlendirdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.05.2026 - 19:03
Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden görevi devralmasına yönelik verdiği kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir"

Yargının bağımsız şekilde karar verdiğini öne süren Akın Gürlek, söz konusu kararın hukuka ve demokrasiye olan güveni güçlendirdiğini savundu.

Karara herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirten Gürlek, 'Demokratik bir karar alındı. Kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir' ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek şunları söyledi:

'Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
