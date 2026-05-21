CHP'yle İlgili Verilen Mutlak Butlan Kararı Sonrası Borsa Devre Kesti
Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay davasına ilişkin siyasi tansiyonu yükselten dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, dava kapsamında Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdiği iddia edildi.
Karara göre, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin yeniden görevi devralacağı öne sürüldü.
Söz konusu gelişmenin ardından CHP’de hareketli saatler yaşanırken, parti yönetiminin acil durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Son dakika hamlesi olarak CHP Ankara İl Örgütü’nün genel merkeze çağrıldığı öğrenildi.
Ekonomide ise bu kararın ardından gözler borsaya çevrildi. Borsada şu dakikalarda sert düşüş yaşanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu "butlan" kararıyla geri dönüyor.
Borsadan kapanışa yakın sert tepki.
