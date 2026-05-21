CHP'yle İlgili Verilen Mutlak Butlan Kararı Sonrası Borsa Devre Kesti

Hakan Karakoca
21.05.2026 - 17:57
Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay davasına ilişkin siyasi tansiyonu yükselten dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, dava kapsamında Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdiği iddia edildi.

Karara göre, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin yeniden görevi devralacağı öne sürüldü.

Söz konusu gelişmenin ardından CHP’de hareketli saatler yaşanırken, parti yönetiminin acil durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Son dakika hamlesi olarak CHP Ankara İl Örgütü’nün genel merkeze çağrıldığı öğrenildi. 

Ekonomide ise bu kararın ardından gözler borsaya çevrildi. Borsada şu dakikalarda sert düşüş yaşanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu "butlan" kararıyla geri dönüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilişkin davada dikkat çeken bir karar çıktığı öne sürüldü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, dava kapsamında “mutlak butlan” yönünde hüküm kurduğu ve kararın tedbir uygulanarak alındığı belirtildi.

İddiaya göre mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti yönetiminin görevine devam etmesine hükmederken, mevcut yönetimin ise tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Kararın siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdığı belirtilirken, parti cephesinden yapılacak resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

Borsadan kapanışa yakın sert tepki.

Mutlak butlan kararı sonrası ekonomide ilk tepki borsadan geldi. Borsa İstanbul karar duyulur duyulmaz %5 civarında düşüş gösterdi. 

Bu gelişmenin ardından borsada devre kesici uygulandı. 18.00'de kapanan borsa için alınan karar sonrası bugün borsa devre kesici ile kapanıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
