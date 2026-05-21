article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar ile Yaşadığı Röportaj Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu

Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar ile Yaşadığı Röportaj Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2026 - 18:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

“Düşes” galasında yaşanan röportaj anıyla gündem olan Pelin Karahan ve Erdal Özyağcılar cephesinde sessizlik bozuldu. Karahan, sosyal medyada olay olan görüntüler hakkında ilk kez konuştu.

Bu detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boşanma gündemiyle uzun süre konuşulan Pelin Karahan, son günlerde bu kez yeni projesiyle adından söz ettirmeye başladı.

Boşanma gündemiyle uzun süre konuşulan Pelin Karahan, son günlerde bu kez yeni projesiyle adından söz ettirmeye başladı.

Başrollerini Seçkin Özdemir ile paylaştığı “Düşes” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Karahan, dizinin galasında yaşanan bir anla sosyal medyada gündem olmuştu. Gecede röportaj sırasında ilk sözü Pelin Karahan’ın almasının ardından mikrofonun Erdal Özyağcılar’a uzatılması dikkat çekmiş, Özyağcılar’ın verdiği yanıt ise kısa sürede viral olmuştu. Usta oyuncunun “Beni almayın, hiç beni almayın. Yapımcımız da çok özel bir insan. Hiyerarşik bir sıralama varsa; yapımcı ve yönetmen… Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım. ‘Ben 50 senedir oyuncuyum’ falan, onu yapmayalım.” ifadeleri sosyal medyada farklı yorumlanmıştı. 

O anlarda Pelin Karahan’ın arkaya doğru geçmesi ve mimiklerindeki değişim de kullanıcıların dikkatinden kaçmamıştı. Sosyal medyada birçok kişi Erdal Özyağcılar’ın genç oyuncuya “ince bir ders verdiğini” iddia etmiş, gecenin en çok konuşulan anlarından biri de bu olmuştu. Kısa sürede yayılan görüntüler sonrası ikili arasında bir gerginlik yaşandığı yönünde yorumlar peş peşe gelmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Pelin Karahan, konuyla ilgili çıkan iddialara geçtiğimiz saatlerde ilk kez açıklık getirdi.

Pelin Karahan, konuyla ilgili çıkan iddialara geçtiğimiz saatlerde ilk kez açıklık getirdi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, olayın sosyal medyada yansıtıldığı gibi olmadığını, ortada herhangi bir gerginlik ya da müdahale bulunmadığını söyledi. Erdal Özyağcılar’ın tamamen esprili tavrıyla konuştuğunu belirten Karahan, gala gecesinin son derece keyifli geçtiğini ve herkesin kahkahalar attığını ifade etti. 

Usta oyuncunun yalnızca nezaketen sözü yapımcı ve yönetmene bırakmak istediğini söyleyen Pelin Karahan, çıkan yorumların gerçeği yansıtmadığını özellikle vurguladı. 

Karahan açıklamasında, “Hayır hayır. Asla bak bunu gerçekten yeri gelmişken söyleyeyim. Asla öyle bir müdahale yok. Erdal Özyağcılar çok esprili bir adamdır, tanıyanlar bilir siz de az çok bilirsiniz. O gün aşırı keyifliydik, aşırı eğlendik. Hiç öyle bir gerginlik yok. O sadece nezaket olarak benden sonra yapımcıya ve yönetmenimize vermek istedi. Sonra herkes zaten o yönlendirdi, Nurseli ablayı yanaklarından öptü. Gayet güle oynaya çok keyifli bir galaydı. Öyle yapacak bir şey yok. Öyle bir şey çıktı ama alakası yok yani. Hiç yani, bunlar nereden çıkıyor? Oradaki basındaki arkadaşlarımız olsa zaten söylerler. O kadar güldük ki kahkahalarla geçti yani. Tamamen Erdal abinin esprili kişiliğiyle alakalı. Saygım sonsuz, onun da bize sevgisi sonsuzdur” diyerek haklarında çıkan polemik iddialarını net bir şekilde yalanladı.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın