Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar ile Yaşadığı Röportaj Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, olayın sosyal medyada yansıtıldığı gibi olmadığını, ortada herhangi bir gerginlik ya da müdahale bulunmadığını söyledi. Erdal Özyağcılar’ın tamamen esprili tavrıyla konuştuğunu belirten Karahan, gala gecesinin son derece keyifli geçtiğini ve herkesin kahkahalar attığını ifade etti.

Usta oyuncunun yalnızca nezaketen sözü yapımcı ve yönetmene bırakmak istediğini söyleyen Pelin Karahan, çıkan yorumların gerçeği yansıtmadığını özellikle vurguladı.

Karahan açıklamasında, “Hayır hayır. Asla bak bunu gerçekten yeri gelmişken söyleyeyim. Asla öyle bir müdahale yok. Erdal Özyağcılar çok esprili bir adamdır, tanıyanlar bilir siz de az çok bilirsiniz. O gün aşırı keyifliydik, aşırı eğlendik. Hiç öyle bir gerginlik yok. O sadece nezaket olarak benden sonra yapımcıya ve yönetmenimize vermek istedi. Sonra herkes zaten o yönlendirdi, Nurseli ablayı yanaklarından öptü. Gayet güle oynaya çok keyifli bir galaydı. Öyle yapacak bir şey yok. Öyle bir şey çıktı ama alakası yok yani. Hiç yani, bunlar nereden çıkıyor? Oradaki basındaki arkadaşlarımız olsa zaten söylerler. O kadar güldük ki kahkahalarla geçti yani. Tamamen Erdal abinin esprili kişiliğiyle alakalı. Saygım sonsuz, onun da bize sevgisi sonsuzdur” diyerek haklarında çıkan polemik iddialarını net bir şekilde yalanladı.