article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eksik Kalsa Olmazdı: Demet Akalın'dan Dilan Çiçek Deniz'in Yeni Saçına Olay Yorum!

Eksik Kalsa Olmazdı: Demet Akalın'dan Dilan Çiçek Deniz'in Yeni Saçına Olay Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2026 - 09:20

Kısa saç trendine katılan Dilan Çiçek Deniz’in yeni imajı sosyal medyada günlerdir tartışılırken Cannes’dan paylaştığı pozun altına yorum bırakan Demet Akalın olaya yine dahil olmadan duramadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle ayrı, oyunculuğuyla ayrı konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle ayrı, oyunculuğuyla ayrı konuşulan isimlerden biri haline geldi.

İlk olarak güzellik yarışmalarıyla hayatımıza giren Deniz, kısa sürede ekran dünyasına geçiş yaparak kariyer basamaklarını hızla tırmandı. “Çukur”, “Alev Alev”, “Yarım Kalan Aşklar” ve son dönemde yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu, sadece oyunculuğuyla değil tarzı ve karizmasıyla da sık sık gündeme oturuyor. 

Özellikle Cannes Film Festivali gibi uluslararası organizasyonlarda boy göstermeye başlamasıyla birlikte adından artık global ölçekte de söz ettirmeyi başaran Dilan Çiçek Deniz, Türkiye’nin en dikkat çeken genç yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz bu kez oyunculuğuyla değil, radikal imaj değişikliğiyle gündeme oturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz bu kez oyunculuğuyla değil, radikal imaj değişikliğiyle gündeme oturmuştu.

Bugüne dek onu genellikle uzun, hacimli ve iddialı saçlarıyla görmeye alışmıştık. Hatta geçtiğimiz dönemde kestirdiği kaküller bile sosyal medyada oldukça beğenilmiş, yeni tarzı hayranlarından tam not almıştı. Ancak güzel oyuncu bu kez vitesi artırdı ve saçlarını oldukça kısa kestirerek bambaşka bir imajla ortaya çıktı. 

Birce Akalay’ın son dönemdeki kısa saç stilini anımsatan yeni görünümü sosyal medyada kısa sürede viral olurken, kullanıcılar da ikiye bölündü. Kimileri Dilan Çiçek Deniz’in yüz hatlarının kısa saçla çok daha belirgin hale geldiğini söyleyip yeni imajını överken, kimileri ise oyuncunun eski halini daha çok yakıştırdığını dile getirdi. Özellikle Cannes’da verdiği pozlarla gündeme gelen Deniz’in yeni saçları günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Kaçıranlar için Deniz'in yeni imajına ilk gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tabii konu magazin olunca yorum yapmadan duramayan Demet Akalın’dan da gecikmeyen bir hamle geldi.

Tabii konu magazin olunca yorum yapmadan duramayan Demet Akalın’dan da gecikmeyen bir hamle geldi.

Sosyal medyada her olaya mutlaka dahil olmasıyla bilinen Akalın, Dilan Çiçek Deniz’in Cannes’da günlük kombinle ve elinde kitapla verdiği pozu görünce sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına “Hemen kaynak acil” yorumunu bırakarak Dilan Çiçek Deniz’in yeni saçlarını hiç beğenmediğini açık açık belli etti.

Demet Akalın’ın yorumu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar yine ikiye bölündü. 

Kimileri Akalın’ın yorumunu fazlasıyla komik bulurken, kimileri de Dilan Çiçek Deniz’in yeni tarzına gereksiz yüklenildiğini savundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın