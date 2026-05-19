Eksik Kalsa Olmazdı: Demet Akalın'dan Dilan Çiçek Deniz'in Yeni Saçına Olay Yorum!

İlk olarak güzellik yarışmalarıyla hayatımıza giren Deniz, kısa sürede ekran dünyasına geçiş yaparak kariyer basamaklarını hızla tırmandı. “Çukur”, “Alev Alev”, “Yarım Kalan Aşklar” ve son dönemde yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu, sadece oyunculuğuyla değil tarzı ve karizmasıyla da sık sık gündeme oturuyor.

Özellikle Cannes Film Festivali gibi uluslararası organizasyonlarda boy göstermeye başlamasıyla birlikte adından artık global ölçekte de söz ettirmeyi başaran Dilan Çiçek Deniz, Türkiye’nin en dikkat çeken genç yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor.