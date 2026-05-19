İki Şehirde Kırmızı Alarm Verildi: Baraj Taşıyor, Okullar Tatil Edildi ve Evlerden Tahliyeler Başladı!
Tokat'ta bulunan Almus Barajı'ndaki su seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşması nedeniyle acil su boşaltma işlemleri başlıyor. Yeşilırmak ve çevresindeki su yataklarında ciddi taşkın riski oluşması üzerine Tokat ve Amasya genelinde okullar tatil edilirken, risk altındaki onlarca yerleşim yeri için acil tahliye kararı alındı.
Tokat'ta kış ve bahar aylarında düşen yoğun yağışlar, bölgedeki su kaynaklarını taşma noktasına getirdi.
En kritik önlemler ise nehir yatağına yakın yerleşim yerlerinde alındı.
Tokat’ta muhtemel sel ve su baskınlarına karşı düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan Tokat Valisi Abdullah Köklü, bazı köylerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirterek vatandaşlara dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Tokat'taki Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının beklenmesi nedeniyle Amasya'da da taşkına karşı tedbirler alındı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
