İki Şehirde Kırmızı Alarm Verildi: Baraj Taşıyor, Okullar Tatil Edildi ve Evlerden Tahliyeler Başladı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2026 - 09:02

Tokat'ta bulunan Almus Barajı'ndaki su seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşması nedeniyle acil su boşaltma işlemleri başlıyor. Yeşilırmak ve çevresindeki su yataklarında ciddi taşkın riski oluşması üzerine Tokat ve Amasya genelinde okullar tatil edilirken, risk altındaki onlarca yerleşim yeri için acil tahliye kararı alındı.

Tokat'ta kış ve bahar aylarında düşen yoğun yağışlar, bölgedeki su kaynaklarını taşma noktasına getirdi.

Kentteki Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranının yüzde 98,5 seviyesine ulaşmasının ardından, baraj kapaklarının açılması kararı alındı. Meteoroloji yetkililerinden gelen son tahminlere göre, bölgede yağışların süreceği ve barajın tam kapasiteyi aşarak 19 Mayıs Salı gecesi ya da 20 Mayıs Çarşamba sabahı itibarıyla su tahliyesine başlayacağı bildirildi. Bu durum, barajın beslediği Yeşilırmak ve bağlantılı derelerde su seviyesinin hızla yükselmesine ve geniş çaplı taşkınların yaşanmasına yol açma riski taşıyor.

Yaşanan bu olağanüstü durum nedeniyle iki komşu şehirde birden alarm durumuna geçildi ve eğitim öğretime ara verildi. Tokat Valiliği, nehir havzasındaki tehlike sebebiyle Turhal ilçesindeki tüm okullarda eğitime üç gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Benzer şekilde Amasya merkez ile Taşova ilçesinde de 19 Mayıs resmi tatilinin ardından, riskli durum göz önünde bulundurularak 20 Mayıs Çarşamba günü okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Ekipler sahadaki önlemlerini artırırken, vatandaşların can güvenliğini korumak adına geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri devreye sokuldu.

En kritik önlemler ise nehir yatağına yakın yerleşim yerlerinde alındı.

Tokat Valiliği koordinesinde yapılan acil durum toplantısının ardından Turhal ilçesinde büyük bir tahliye operasyonu başlatıldı. Taşkın tehlikesi altında bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahalleleri ile Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak ve Samurçay köylerinde yaşayan vatandaşların, afet süreci boyunca güvenli bölgelere geçici olarak taşınması kararlaştırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da bölge genelindeki tüm vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları göndererek alarm durumunu paylaştı. Özellikle alçak alanlarda, su kenarlarında ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların son derece dikkatli olması gerekiyor. Kamu görevlileri ve acil müdahale ekipleri, nehir boyunca yaşanabilecek her türlü ani su baskını ve sel olayına karşı anında müdahale edebilmek amacıyla 24 saat esasına göre sahada hazır bekletiliyor.

Tokat’ta muhtemel sel ve su baskınlarına karşı düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan Tokat Valisi Abdullah Köklü, bazı köylerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirterek vatandaşlara dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Tokat Valisi Abdullah Köklü, şunları söyledi:

'Tokat Valiliği ve tüm kurumlar olarak bölge müdürlerimizle burada sağ olsunlar geldiler. Hazırız inşallah. Hep beraber el birliğiyle atlatmayı ümit ediyoruz. Bazı köylerimizi önleme amaçlı tahliye ettik. Tabii ki bu vatandaşlarımızın can güvenliğini temin etmek için aldığımız kararlar bunlar. Yani iki gün, üç gün vatandaşlarımız dışarıda, canı sağ olsun. Diğer konular çok önemli değil. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum.

Özellikle dere yataklarından ve güzergahlardaki taşkın olabilecek tehlikeli yerlerden vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar uzak dursunlar. Güvenlik güçlerimizin, tarım müdürlüğümüzün, özel idaremizin, Devlet Su İşlerimizin uyarılarına lütfen dikkatle dinlesinler. Onlar için önemli konular. Çünkü biz o planlamaları beraber yapıp vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. O konulara biraz daha dikkat verirlerse memnun oluruz.

Turhal derken tüm Tokat vilayetinin toplantısını yaptık. Tabii ki tarım arazilerinde en fazla derenin şehrin içinden geçen yerler biraz daha hassas oluyor. Tural da o ilçelerimizden bir tanesidir. Zaten perşembe gününden beri cuma günü, cumartesi günü tüm özel idare, Devlet Su İşleri, belediye, AFAD, herkes sahada. 24 saat esasına göre dönem dönem bin 200 personelle 500 bandında araca çıktık. Özel sektörden de destek aldık. Gerekiyorsa daha fazla araçla müdahale ederiz. Vatandaşlarımız da duyarlı olurlarsa, bizlere yardımcı olurlarsa çalışmamıza inşallah afeti hep beraber güzel bir şekilde yönetmiş oluruz'

Tokat'taki Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının beklenmesi nedeniyle Amasya'da da taşkına karşı tedbirler alındı.

Amasya Valisi Önder Bakan ise, bölge genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Yeşilırmak Nehri ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmesiyle tarım arazileri ve seraların su altında kaldığını hatırlatarak, 'Ayrıca kırsal altyapıda da çeşitli hasarlar oluşmuştur. Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla devletimizin tüm kurumları sahada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Zarar tespit çalışmaları da devam etmekte olup, oluşan mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli süreçler titizlikle yürütülmektedir' dedi.

Komşu il Tokat'taki Almus Barajı'nın 19 Mayıs Salı günü itibarıyla tam doluluğa ulaşmasının beklendiğine işaret eden Vali Bakan, 'Bu durum sonucu Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi seviyede artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle Amasya ve Taşova şehir merkezlerimizde vatandaşlarımızın Yeşilırmak ile dere yataklarından uzak durması büyük önem taşımaktadır' diye konuştu.

3 metreye ulaşan nehir sularını kaygıyla takip eden vatandaşlardan Üzeyir Taşdemir, 'Evleri ırmak kenarında olan arkadaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Umarım korkulan olmaz. Hep birlikte güneşli günlerin gelmesini bekliyoruz. Yağmurlar fazla oldu' şeklinde konuştu.

