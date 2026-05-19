Kurban Bayramı Öncesi Bankalar ATM Limitlerini Arttırdı: ATM'den Günlük Para Çekme Limiti Ne Kadar Oldu?

Bayram alışverişleri ve kurban pazarlarındaki hareketlilik nedeniyle banka şubelerinde yaşanabilecek aşırı yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bankalar, müşterilerinin nakit paraya çok daha zahmetsiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için ATM'lerden günlük nakit çekme limitlerini yükseltti. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, şubeye gitmek zorunda kalmadan ATM'ler üzerinden daha yüksek tutarlarda para çekebilecek.

Bayram öncesi nakit işlemlerini ATM'den halletmek isteyen vatandaşlar için bankaların güncel limit listesi şu şekilde netleşti:

Enpara: Günlük kartlı nakit çekim limiti 60.000 TL, QR kodla çekim limiti ise 10.000 TL olarak belirlendi.

QNB Bank: Hem kartlı hem de QR kodla günlük para çekme limitini eşit tutarak her iki işlem için de 50.000 TL limit hakkı tanıdı.

İş Bankası: Müşterilerine günlük 20.000 TL kartlı, 20.000 TL de QR kodla olmak üzere toplamda esnek bir çekim imkanı sunuyor.

Garanti BBVA: Günlük nakit çekim limitini 20.000 TL, dijital bankacılık QR kod limitini de yine 20.000 TL olarak güncelledi.

Vakıflar Bankası: Kartlı çekimlerde limiti 20.000 TL'ye kadar yükseltirken, QR kodla çekim limitini 5.000 TL seviyesinde tuttu.

Yapı Kredi: Günlük işlem sınırını kartlı çekimlerde 15.000 TL, QR kodlu işlemlerde de 15.000 TL olarak eşitledi.

ING Bank: Yeni düzenlemeyle birlikte günlük kartlı çekim limitini 15.000 TL, QR kod limitini ise 15.000 TL olarak uyguluyor.

TEB (Türk Ekonomi Bankası): Müşterilerine günlük 15.000 TL kartlı nakit, 15.000 TL de QR kodla para çekme hakkı veriyor.

Ziraat Bankası: Kamu bankasından nakit çekecekler için günlük kartlı limit 10.000 TL, QR kodla çekim limiti ise 10.000 TL oldu.

Halkbank: Günlük nakit para çekme sınırını 10.000 TL, mobil uygulama üzerinden QR kod limitini ise 10.000 TL olarak sabitledi.

Akbank: Güncel limit düzenlemesinde kartlı çekimler için 10.000 TL, QR kod işlemleri için de 10.000 TL sınır getirdi.

Denizbank: Günlük nakit ihtiyacı için kartlı çekim limitini 10.000 TL, QR kodla çekim imkanını ise 10.000 TL olarak belirledi.

HSBC: ATM'lerden günlük kartlı para çekme limitini 10.000 TL, QR kodla çekim limitini ise 10.000 TL olarak güncel tutuyor.