Londra'nın İki Dev Kulübü Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Çalabilir

Arda Güler için Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ardından sürpriz bir transfer teklifinin daha geldiği öne sürüldü. Real Madrid yönetiminin ise milli yıldız için yapılan astronomik teklif karşısında kararını kısa sürede verdiği öğrenildi.

Zorlu bir sezon geçiren İspanyol devinde öne çıkan en önemli isimlerden biri Arda Güler oldu. Bu sezon daha fazla forma şansı bulan genç yıldız, aldığı süreleri etkili performansıyla değerlendirerek yalnızca Real Madrid taraftarının değil, Avrupa futbolunun da dikkatini çekmeyi başardı.