Haberler
Spor
Futbol
Londra'nın İki Dev Kulübü Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Çalabilir

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.05.2026 - 00:16

Arda Güler için Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ardından sürpriz bir transfer teklifinin daha geldiği öne sürüldü. Real Madrid yönetiminin ise milli yıldız için yapılan astronomik teklif karşısında kararını kısa sürede verdiği öğrenildi.

Zorlu bir sezon geçiren İspanyol devinde öne çıkan en önemli isimlerden biri Arda Güler oldu. Bu sezon daha fazla forma şansı bulan genç yıldız, aldığı süreleri etkili performansıyla değerlendirerek yalnızca Real Madrid taraftarının değil, Avrupa futbolunun da dikkatini çekmeyi başardı.

Londra'nın iki dev kulübü yarışa girdi.

Arsenal’ın, Arda Güler transferi konusunda oldukça istekli olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Son olarak Xabi Alonso’nun göreve gelmesinin ardından Chelsea de genç yıldız için devreye giren kulüpler arasına katıldı.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Arsenal, Arda Güler için yaklaşık 90 milyon euroluk bir teklif hazırlığına başladı. Chelsea cephesinde ise Xabi Alonso’nun kadro planlamasında milli futbolcuyu görmek istediği öne sürüldü. Ancak yaz transfer döneminde Real Madrid’in kapısını çalacak kulüplerin yalnızca Arsenal ve Chelsea ile sınırlı kalmayacağı konuşuluyor.

Bir astronomik teklif de Suudi Arabistan'dan geldi.

İspanyol basınından Fichajes’te yer alan habere göre, Real Madrid’e Arda Güler için Suudi Arabistan’dan 80 milyon euroluk sürpriz bir teklif yapıldı. Haberde, “80 milyon euroluk teklif, Arda Güler’in uluslararası futbol piyasasındaki değerinin ne kadar yükseldiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan haberde, Madrid temsilcisinin genç yıldız için gelen bu astronomik öneriyi geri çevirdiği aktarıldı. İspanyol devinin, Arda Güler’in transferi konusunda tüm ihtimalleri şimdilik kapattığı belirtildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
