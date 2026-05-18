Chelsea ile Anlaşan Xabi Alonso'nun Listesinde Galatasaraylı Osimhen Var

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2026 - 22:22

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak toplamda 26. kupasını müzesine götürürken Avrupa hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vermişti. Ancak sarı-kırmızılılar, İngiltere’den gelen flaş bir gelişmeyle gündeme oturdu.

Chelsea’nin, dünya futbolunun en gözde golcülerinden Victor Osimhen için resmi adımlar attığı iddia edildi.

İngiliz basını Galatasaraylıları korkutacak haberi yazdı.

İngiliz basınında yer alan Team Talk kaynaklı habere göre, teknik direktörlük görevine önümüzdeki dört sezon için Xabi Alonso’yu getiren Chelsea, transfer listesinin zirvesine Victor Osimhen’i yerleştirdi.

Haberde, Bayer Leverkusen döneminde Victor Boniface ile etkili bir hücum düzeni kuran Alonso’nun, benzer bir yapıyı Londra ekibinde de oluşturmayı hedeflediği belirtildi. İspanyol teknik adamın Osimhen transferine onay verdiği ve bu ikilinin uyumunun Premier Lig’de büyük ses getireceğine inandığı aktarıldı.

Haberde, 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in menajer ekibinin de transfer sürecinde aktif rol oynadığı belirtildi. Geçtiğimiz yaz döneminde olduğu gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen teklifleri değerlendiren oyuncu tarafının, Chelsea ile de oldukça ciddi bir görüşme yaptığı aktarıldı.

Öte yandan gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray yönetiminin, bu gelişme karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
