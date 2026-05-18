Bir Yıl Boyunca Hayatını Yapay Zekaya Teslim Eden Gazeteciden İlginç İtiraflar

Stern'in meme ultrasonunu inceleyen sistem, uzman bir doktorun bile gözünden kaçabilecek ince bir detayı tespit etti. Ailesinde kanser öyküsü bulunan gazetecinin doktoru bu uyarı üzerine daha detaylı bir inceleme yaptı ve sonuçlar neyse ki temiz çıktı. Bu durumu, teknolojinin ve insanın omuz omuza çalışmasının harika bir örneği olarak nitelendiren uzmanlar, yapay zekanın insan gözünden kaçan vakalarda hayat kurtarıcı bir araç olduğunu vurguluyor.

'Beyninizi Dışarıdan Temin Ediyorsunuz'

Elde edilen olumlu sonuçlara rağmen Stern, özellikle çocukların geleceği konusunda ciddi endişeler taşıyor. Yeni neslin kendilerinden daha zeki bilgisayarlarla büyüyeceğine dikkat çeken gazeteci, çocukların yapay zeka okuryazarlığını öğrenirken aynı zamanda ona karşı şüpheci yaklaşmayı da bilmeleri gerektiğini belirtiyor. Yapay zeka kullanımının 'beynin büyük bir kısmını dışarıdan temin etmek' anlamına geldiğini söyleyen Stern, sınırlarını şu sözlerle çiziyor: 'Yapay zeka ile çalışırım ama onun için çalışmam.'