Bir Yıl Boyunca Hayatını Yapay Zekaya Teslim Eden Gazeteciden İlginç İtiraflar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 21:39

Teknoloji gazetecisi Joanna Stern, bir yıl boyunca hayatının neredeyse tüm kontrolünü yapay zekaya bırakarak insan-makine ilişkisinde sınırları zorlayan bir deneye imza attı. Terapistinden doktoruna, hatta sevgilisine kadar her ihtiyacını yapay zeka sistemleriyle karşılayan Stern, yaşadığı bu sıra dışı deneyimin şaşırtıcı ve karmaşık sonuçlarını yeni kitabında okurlarla paylaştı. Teknolojinin hayat kurtaran potansiyelini bizzat tecrübe eden deneyimli gazeteci, söz konusu insan zihninin körelmesi ve çocukların geleceği olduğunda ise çok ciddi uyarılarda bulunuyor.

Birçoğumuz yapay zekayı sadece basit e-postalar yazmak veya günlük konularda fikir almak için kullanırken, teknoloji gazetecisi Joanna Stern tam bir yıl boyunca hayatının kontrolünü bu teknolojiye bıraktı.

Terapistinden doktoruna, asistanından sevgilisine kadar her alanda yapay zekayı test eden Stern, yaşadığı bu sıra dışı deneyimin şaşırtıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

100'den Fazla Deney ve 'Yapay' Bir Sevgili

Wall Street Journal'da 12 yıl görev yapan 42 yaşındaki teknoloji gazetecisi Joanna Stern, 2025 yılı boyunca 100'den fazla yapay zeka deneyi gerçekleştirdi. Yaşadıklarını 12 Mayıs'ta yayımlanan 'I Am Not a Robot' (Ben Robot Değilim) adlı kitabında toplayan Stern, katıldığı bir televizyon programında sonuçların beklediğinden çok daha karmaşık olduğunu ifade etti. Kendi terapistinin gözetiminde yapay zekadan psikolojik destek alan, sürücüsüz araçla seyahat eden ve hatta eşinin izniyle bir 'yapay zeka sevgili' edinen Stern'in bu konudaki en net tavsiyesi ise çok açık: 'Bir robota sakın aşık olmayın.'

Kitapta yer alan en çarpıcı detaylardan biri, yapay zekanın tıp dünyasındaki potansiyelini gözler önüne seriyor.

Stern'in meme ultrasonunu inceleyen sistem, uzman bir doktorun bile gözünden kaçabilecek ince bir detayı tespit etti. Ailesinde kanser öyküsü bulunan gazetecinin doktoru bu uyarı üzerine daha detaylı bir inceleme yaptı ve sonuçlar neyse ki temiz çıktı. Bu durumu, teknolojinin ve insanın omuz omuza çalışmasının harika bir örneği olarak nitelendiren uzmanlar, yapay zekanın insan gözünden kaçan vakalarda hayat kurtarıcı bir araç olduğunu vurguluyor.

'Beyninizi Dışarıdan Temin Ediyorsunuz'

Elde edilen olumlu sonuçlara rağmen Stern, özellikle çocukların geleceği konusunda ciddi endişeler taşıyor. Yeni neslin kendilerinden daha zeki bilgisayarlarla büyüyeceğine dikkat çeken gazeteci, çocukların yapay zeka okuryazarlığını öğrenirken aynı zamanda ona karşı şüpheci yaklaşmayı da bilmeleri gerektiğini belirtiyor. Yapay zeka kullanımının 'beynin büyük bir kısmını dışarıdan temin etmek' anlamına geldiğini söyleyen Stern, sınırlarını şu sözlerle çiziyor: 'Yapay zeka ile çalışırım ama onun için çalışmam.'

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
