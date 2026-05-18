Zeki İnsanların En Çok Sevdiği Aktivite Açıklandı

Cevap tahmin edildiği gibi sürekli ders çalışmak ya da saatlerce satranç oynamak değil. Araştırmalara göre yüksek bilişsel kapasiteye sahip kişilerin en sık yöneldiği aktivitelerden biri “hayal kurmak” ve zihinsel senaryolar üretmek. Evet, dalıp gitmek sandığınız kadar boş bir eylem olmayabilir.

Bilim İnsanlarına Göre Beyin Boş Kalmayı Sevmiyor

Nörobilim araştırmalarına göre zeki bireylerin beyinleri, dışarıdan hiçbir uyaran olmasa bile aktif kalmaya devam ediyor. Özellikle “mind wandering” adı verilen zihinsel dolaşım hali; yaratıcılık, problem çözme ve ileri düzey düşünmeyle ilişkilendiriliyor.

Yani bazı insanların tavana bakıp saatlerce düşünmesi aslında beynin kendi içinde tam gaz çalıştığı anlamına geliyor. Dışarıdan bakınca “boş boş oturuyor” gibi görünse de içeride beyin Marvel evreni yazıyor olabilir.