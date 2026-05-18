article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zeki İnsanların En Çok Sevdiği Aktivite Açıklandı

Zeki İnsanların En Çok Sevdiği Aktivite Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 19:21

Bazı insanlar boş kaldığında sıkılırken bazıları tam o anlarda üretmeye başlıyor. Bilim insanlarına göre yüksek zekâ seviyesine sahip kişiler, dışarıdan sıradan görünen bir aktivite sırasında bile beyinlerini yoğun şekilde çalıştırabiliyor. Üstelik araştırmalar, bu alışkanlığın yaratıcılık ve problem çözme becerileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zeka üzerine yapılan araştırmalar yıllardır aynı sorunun peşinde: Gerçekten zeki insanlar boş zamanlarında ne yapıyor?

Zeka üzerine yapılan araştırmalar yıllardır aynı sorunun peşinde: Gerçekten zeki insanlar boş zamanlarında ne yapıyor?

Cevap tahmin edildiği gibi sürekli ders çalışmak ya da saatlerce satranç oynamak değil. Araştırmalara göre yüksek bilişsel kapasiteye sahip kişilerin en sık yöneldiği aktivitelerden biri “hayal kurmak” ve zihinsel senaryolar üretmek. Evet, dalıp gitmek sandığınız kadar boş bir eylem olmayabilir.

Bilim İnsanlarına Göre Beyin Boş Kalmayı Sevmiyor

Nörobilim araştırmalarına göre zeki bireylerin beyinleri, dışarıdan hiçbir uyaran olmasa bile aktif kalmaya devam ediyor. Özellikle “mind wandering” adı verilen zihinsel dolaşım hali; yaratıcılık, problem çözme ve ileri düzey düşünmeyle ilişkilendiriliyor.

Yani bazı insanların tavana bakıp saatlerce düşünmesi aslında beynin kendi içinde tam gaz çalıştığı anlamına geliyor. Dışarıdan bakınca “boş boş oturuyor” gibi görünse de içeride beyin Marvel evreni yazıyor olabilir.

En Çok Tercih Ettikleri Aktivite: Hayal Kurmak

Araştırmalarda yüksek IQ seviyesine sahip kişilerin; hikâye kurgulama, olasılık düşünme ve alternatif senaryolar üretmeye daha yatkın olduğu belirtiliyor. Çünkü bu süreç beynin hem hafıza hem analiz hem de yaratıcılık bölgelerini aynı anda çalıştırıyor.

Bu yüzden birçok zeki insan için yürürken müzik dinlemek, camdan dışarı bakmak ya da tek başına düşünmek aslında pasif bir aktivite değil. Beyin o sırada:

  • Geçmişi analiz ediyor

  • Gelecek senaryoları kuruyor

  • Yeni fikirler üretiyor

  • Olası problemleri simüle ediyor

Kısacası adam kahve içerken bile içerde TED Talk dönüyor.

Yaratıcılıkla Güçlü Bir Bağlantısı Var

Uzmanlara göre zihinsel dolaşım hâli, özellikle yaratıcı düşüncenin temel parçalarından biri. Birçok yazarın, müzisyenin ve bilim insanının en iyi fikirlerini duşta, yürüyüşte ya da hiçbir şey yapmıyormuş gibi göründükleri anlarda bulmasının nedeni de bu olabilir.

Çünkü beyin bazen en iyi performansını “zorlanmadığında” gösteriyor. Sürekli ekrana bakmak yerine kısa süreli zihinsel boşluklar yaratmak; odaklanmayı ve üretkenliği artırabiliyor.

Zeki İnsanların Sık Yaptığı Diğer Aktiviteler

Araştırmalarda öne çıkan diğer aktiviteler ise şöyle sıralanıyor:

  • Hikâye ve senaryo üretmek

  • Uzun yürüyüşler yapmak

  • Müzik dinleyip düşünmek

  • Strateji oyunları oynamak

  • Yaratıcı yazılar yazmak

  • Yeni bilgiler araştırmak

  • Tek başına üretim odaklı hobiler edinmek

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın