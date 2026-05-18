Haberler
Yaşam
18 Gün Komada Kalan Genç Gördüklerini Anlattı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 18:21

Geçirdiği feci kaykay kazasının ardından 18 gün boyunca komada kalan Gabe Poirot'un anlattıkları duyanları şaşkına çeviriyor. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide sıra dışı bir deneyim yaşadığını iddia eden genç adam, bilincinin kapalı olduğu bu süreçte İsa Mesih ile yüz yüze geldiğini dile getirdi. Poirot'un bu ruhani yolculuğu ve detaylı tasvirleri, ölüme yakın deneyimlerin gizemi hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendiriyor.

Henüz 20 yaşındayken saatte yaklaşık 50 kilometre hızla kaykay yapan Gabe Poirot, yoldaki bir engele çarparak feci şekilde savruldu.

Kask takmadığı için kafasını sert bir şekilde kaldırıma çarpan genç adam, kafatasının parçalanmasıyla sonuçlanan ağır yaralar aldı ve tam 18 gün sürecek bir komaya girdi.

Duaları Duyduğu O Anlar

Gabe ölümle burun burunayken, yanındaki arkadaşları onun hayatta kalması için etrafında toplanarak dualar etmeye başladı. Genç adam, bilinci tamamen kapalı olmasına rağmen o anlarda kendisi için edilen bu duaları hissettiğini ve duyduğunu ifade etti.

The Christian Broadcasting Network'e verdiği bir röportajda komada geçirdiği süreci anlatan Gabe, adeta "Mesih'le bir buluşmaya doğru çekildiğini" hissettiğini belirtti.

Gittiği boyutu 'Saf ihtişam, saf ışık ve saf sevgi dolu bir şehir' olarak nitelendiren genç, şehrin merkezine yaklaştıkça kendisini bekleyen o figürü gördüğünü ve bu anın hayatındaki her şeyi değiştirdiğini dile getirdi.

Gabe'in ölüme yakın deneyimi son derece ruhani ve dini bir temaya sahip olsa da, ölümden dönen herkesin anıları bu şekilde olmuyor. Örneğin, Reddit platformunda benzer bir deneyimi paylaşan başka bir kullanıcı, ölüm anında yalnızca korkutucu derecede huzur veren 'tam bir karanlık ve hiçlik' hissettiğini, zaman kavramının yok olduğu bu boşluğun aslında ölüm korkusunu yenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
