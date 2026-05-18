Küme Düşen Kayserispor TFF'den Liglerin Tescil Edilmemesini İstedi

Kayserispor açıklamasında ayrıca futbolcular ve teknik heyet üyelerinin düşük tutarlı bahis ihlallerinde dahi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, kulüp yöneticileri düzeyinde ortaya atılan şike, yasa dışı bahis, kara para aklama ve maç sonuçlarını etkileme iddialarının görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden soruşturmalar kapsamında Süper Lig’de yer alan bazı kulüplere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulduğunu da hatırlattı. Açıklamada, yaşanan gelişmelerin Türk futbolu adına “olağanüstü ve ağır bir tablo” ortaya çıkardığı ifade edildi.

Kayserispor, açıklamasının son bölümünde ise adli ve sportif süreçler tamamlanmadan lig sonuçlarının tescil edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kulüp, haklarını yalnızca Türkiye’de değil, FIFA ve UEFA nezdinde de takip edeceklerini duyurdu.