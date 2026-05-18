Küme Düşen Kayserispor TFF'den Liglerin Tescil Edilmemesini İstedi
Kayserispor, küme düşmeyle sonuçlanan 2025-2026 sezonunun mevcut şekliyle tescil edilmemesi yönünde çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada; şike, yasa dışı bahis ve müsabaka manipülasyonu iddialarının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiği vurgulanırken, suçlamaların doğrulanması halinde puan silme ve ligden ihraç dahil olmak üzere ağır sportif yaptırımların uygulanması talep edildi.
Kayserispor'un iddiası maçların manipüle edildiği yönünde...
Kulüp ligin tescil edilmemesini talep etti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
