Küme Düşen Kayserispor TFF'den Liglerin Tescil Edilmemesini İstedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2026 - 18:50

Kayserispor, küme düşmeyle sonuçlanan 2025-2026 sezonunun mevcut şekliyle tescil edilmemesi yönünde çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada; şike, yasa dışı bahis ve müsabaka manipülasyonu iddialarının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiği vurgulanırken, suçlamaların doğrulanması halinde puan silme ve ligden ihraç dahil olmak üzere ağır sportif yaptırımların uygulanması talep edildi.

Kayserispor'un iddiası maçların manipüle edildiği yönünde...

Kayserispor, Süper Lig’den düşmesinin ardından 2025-2026 sezonunun mevcut sonuçlarla tescil edilmemesi gerektiğini savundu. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan süreçle ilgili olarak puan silme ve ligden düşürmeye kadar uzanan ağır sportif yaptırımların gündeme alınması çağrısında bulundu.

Kulübün açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara işaret edilerek bazı kulüp başkanları ve yöneticileri hakkında tutuklama kararları verildiği hatırlatıldı.

Kayserispor açıklamasında, yaşananların yalnızca bir “bahis soruşturması” olarak değerlendirilemeyeceği belirtilirken, “müsabaka sonuçlarının manipülasyonu” ve “sportif rekabetin ihlali” gibi ciddi iddiaların bulunduğu ifade edildi.

Kulüp ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’nun disiplin süreçlerinde daha net ve kararlı bir tavır ortaya koyması gerektiğini savundu. Açıklamada, yalnızca adli makamların değil sportif yargı mekanizmalarının da devreye girmesi gerektiği vurgulanırken, “puan silme ve ligden düşürme dahil tüm yaptırımların uygulanmasını beklediklerini” duyurdu.

Kulüp ligin tescil edilmemesini talep etti.

Kayserispor açıklamasında ayrıca futbolcular ve teknik heyet üyelerinin düşük tutarlı bahis ihlallerinde dahi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, kulüp yöneticileri düzeyinde ortaya atılan şike, yasa dışı bahis, kara para aklama ve maç sonuçlarını etkileme iddialarının görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden soruşturmalar kapsamında Süper Lig’de yer alan bazı kulüplere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulduğunu da hatırlattı. Açıklamada, yaşanan gelişmelerin Türk futbolu adına “olağanüstü ve ağır bir tablo” ortaya çıkardığı ifade edildi.

Kayserispor, açıklamasının son bölümünde ise adli ve sportif süreçler tamamlanmadan lig sonuçlarının tescil edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kulüp, haklarını yalnızca Türkiye’de değil, FIFA ve UEFA nezdinde de takip edeceklerini duyurdu.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
