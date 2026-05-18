19 Mayıs'ta Kargolar Çalışıyor mu? 19 Mayıs 2026 Kargo Çalışma Saatleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülkemizde resmi tatil statüsündedir. Dolayısıyla okullar, hastaneler, noterler, belediye binaları ve tüm kurumlar kapalı olur.

Devlet kurumu olan PTT şubeleri ve PTT Kargo dağıtım merkezleri de 19 Mayıs Salı günü tamamen kapalı olacak.

Özel kargo firmaları da resmi tatillerde genel merkez kararıyla faaliyetlerine bir gün süreyle ara verir. Bu nedenle 19 Mayıs tarihinde kargo firmaları hizmet vermez. Kargo gönderimi yapacak olanların 20 Mayıs Çarşamba günü kargo şubelerine gitmesi gerekir

19 Mayıs'ta Kargolar Dağıtım Yapıyor mu?

19 Mayıs'ta kargolar genel olarak dağıtım yapmaz. Bazı özel kargo şirketleri, bazı bölgelerde dağıtıma devam edebilir.