Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım'ın Başkan Olması Halinde Aykut Kocaman'ın Döneceğini Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2026 - 23:34

Fenerbahçe’de kongre süreci yaklaşırken kulisler hareketlenmeye başladı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli ekibin olası yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı. Çelikler, Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde takımın başına geçecek ismin artık netleştiğini öne sürdü.

"Aykut Kocaman hayırlı olsun"

Fenerbahçe kulisleri, Serdar Ali Çelikler’in canlı yayındaki sözleriyle hareketlendi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan yorumcu, Aziz Yıldırım cephesinin teknik direktör tercihini netleştirdiğini öne sürerek, 'Aykut Kocaman hayırlı olsun, karar kılındı' ifadelerini kullandı.

"Bugün itibariyle durum netleşti"

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Çelikler, Aziz Yıldırım cephesinde yaşanan son gelişmeyi canlı yayında şu sözlerle duyurdu:

'Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun. Bugün itibarıyla bu durum tamamen netleşti. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'da karar kılındı. Geri dönüş resmileşti.'

Aykut Kocaman hakkında ortaya atılan bu iddia, sarı-lacivertli taraftarlar arasında kısa sürede büyük tartışma yarattı.

Mert Günok'u eleştirdi.

Serdar Ali Çelikler, Eyüpspor’un Fenerbahçe karşısında aldığı 3-3’lük beraberlikle ligde kalmasını değerlendirirken, Mert Günok’un performansını sert sözlerle eleştirdi.

Eyüpspor’un sahada iyi mücadele ettiğini söyleyen Çelikler, deneyimli kalecinin kötü performansına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Eyüpspor, top oynayarak ve Fenerbahçe’ye karşı da iyi mücadele ederek ligde kalmayı başardı. Ama burada Mert Günok’un büyük katkısı var. Adam berbat bir halde! Eyüpsporlular, Mert Günok adına Eyüp Sultan’da bir mevlit okutsunlar!'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
