Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım'ın Başkan Olması Halinde Aykut Kocaman'ın Döneceğini Açıkladı

Serdar Ali Çelikler, Eyüpspor’un Fenerbahçe karşısında aldığı 3-3’lük beraberlikle ligde kalmasını değerlendirirken, Mert Günok’un performansını sert sözlerle eleştirdi.

Eyüpspor’un sahada iyi mücadele ettiğini söyleyen Çelikler, deneyimli kalecinin kötü performansına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Eyüpspor, top oynayarak ve Fenerbahçe’ye karşı da iyi mücadele ederek ligde kalmayı başardı. Ama burada Mert Günok’un büyük katkısı var. Adam berbat bir halde! Eyüpsporlular, Mert Günok adına Eyüp Sultan’da bir mevlit okutsunlar!'