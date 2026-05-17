Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç ve Orçun'u Eren Khamis Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.05.2026 - 22:54

Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü Zeyno Günenç ile Orçun’u Eren Khamis yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İkilinin son hali sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

Çocuklar Duymasın, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz ve en kült yapımlarından biri olarak hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

İlk kez 2002 yılında ekranlara gelen fenomen dizi, yayınlandığı dönemde yalnızca reyting listelerini altüst etmekle kalmamış; karakterleri, replikleri ve aile sıcaklığını yansıtan hikayesiyle milyonların hayatına dokunmuştu. Tam 9 sezon boyunca farklı kanallarda yayınlanan ve 2019 yılında final yapan yapım; “Taş Fırın Haluk”, “Light erkek Selami”, “Dominant teyze”, ve “Çaylarrr” gibi hafızalara kazınan detaylarıyla adeta popüler kültür tarihine geçti. 

Üstelik yalnızca yayınlandığı dönemin değil, yıllar sonrasının da en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı. Bugün bile tekrar bölümleri açıldığında sosyal medyada gündem olan Çocuklar Duymasın, nostalji sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Dizinin en olay karakterlerinden biri de hiç kuşkusuz Zeyno Günenç’in hayat verdiği Gönül’dü.

Selami’nin eşi, Meltem’in en yakın arkadaşı ve Haluk’un deyişiyle dizinin “dominant teyze”si olan Gönül; baskın tavırları, sert çıkışları ve kontrolcü halleriyle dizinin en renkli karakterlerinden biri olmuştu. 

Özellikle Selami ile yaşadığı eğlenceli evlilik dinamiği yıllarca konuşulmuş, ikilinin sahneleri dizinin en sevilen anları arasına girmişti. Uzun süre çocuk sahibi olmak istemeyen Gönül’ün sonunda ikna olup anne olmasıyla birlikte ise Orçun karakteri hayatımıza dahil olmuştu. Eren Khamis tarafından canlandırılan Orçun, küçücük yaşına rağmen sempatik tavırları ve tatlı halleriyle kısa sürede ekranların sevilen çocuk karakterlerinden biri haline gelmişti.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen Zeyno Günenç ve Eren Khamis’in son halleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Küçücük bir çocuk olarak hatırladığımız Eren Khamis’in yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, ikilinin verdiği samimi pozlar nostalji rüzgarı estirdi. 

Sosyal medya kullanıcıları “Bir nesil bu diziyle büyüdü”, “Zaman resmen su gibi akmış” ve “Çocuklar Duymasın hala efsane” yorumlarıyla paylaşımı kısa sürede gündeme taşıdı.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
