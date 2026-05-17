Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç ve Orçun'u Eren Khamis Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Selami’nin eşi, Meltem’in en yakın arkadaşı ve Haluk’un deyişiyle dizinin “dominant teyze”si olan Gönül; baskın tavırları, sert çıkışları ve kontrolcü halleriyle dizinin en renkli karakterlerinden biri olmuştu.

Özellikle Selami ile yaşadığı eğlenceli evlilik dinamiği yıllarca konuşulmuş, ikilinin sahneleri dizinin en sevilen anları arasına girmişti. Uzun süre çocuk sahibi olmak istemeyen Gönül’ün sonunda ikna olup anne olmasıyla birlikte ise Orçun karakteri hayatımıza dahil olmuştu. Eren Khamis tarafından canlandırılan Orçun, küçücük yaşına rağmen sempatik tavırları ve tatlı halleriyle kısa sürede ekranların sevilen çocuk karakterlerinden biri haline gelmişti.