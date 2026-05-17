Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Dizisi Dönence İçin 4 Aydır Süren Partner Krizi Dile Düştü: "Kimseyi Beğenmiyor mu?"

Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2026 - 00:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi Dönence için aylardır kadın başrol aranıyor olması sosyal medyada gündem oldu. Partner krizini duyan X kullanıcıları ise goygoya başlamadan duramadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır Türkiye’nin en karizmatik ve en göz önündeki erkek oyuncularından biri olarak anılıyor.

Modellik döneminden oyunculuğa geçiş yaptığı ilk yıllardan bu yana yalnızca yakışıklılığıyla değil, yer aldığı projelerdeki başarısıyla da adından söz ettiren Tatlıtuğ; televizyon dünyasının adeta “kusursuz jön”ü olarak görülüyor. 

Aşk-ı Memnu’dan Kuzey Güney’e, Cesur ve Güzel’den Aile’ye kadar rol aldığı her projede geniş bir hayran kitlesini ekran başına kilitleyen oyuncu, özellikle doğal oyunculuğu ve ekran karizmasıyla yıllardır popülerliğini koruyor. Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, projenin final yapmasının ardından biraz kabuğuna çekilmiş; gözlerden uzak, daha sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti. 

Hatta geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun herkesten önce yaz sezonunu açtığı ve tam 4 ay sürecek uzun bir tatil planı yaptığı ortaya çıkmıştı. Deniz, tekne ve aile keyfiyle dolu bu maraton tatil sosyal medyada da çok konuşulmuş, “Biz daha yazı görmeden adam sezonu kapattı” yorumları yapılmıştı.

Şimdilerde ise gündemdeki konu, Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı yeni dizi projesi Dönence.

Uzun süredir hazırlıkları devam eden ve yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olarak görülen dizinin Mart ayında sete çıkmasının planlandığı konuşuluyordu. Ancak projeyle ilgili en büyük mesele, Kıvanç Tatlıtuğ’un kadın partnerinin bir türlü netleşmemesi olmuştu. 

Kulislerde bugüne kadar birçok ünlü oyuncunun adı projeyle anıldı. Özellikle Pınar Deniz, Burcu Biricik, Beren Saat ve Serenay Sarıkaya gibi güçlü isimlerin Dönence için konuşulduğu iddia edilmişti. Bazı oyuncularla takvim uyuşmazlığı yaşandığı, bazı isimlerle ise anlaşma sağlanamadığı konuşulmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde, tam da Kıvanç Tatlıtuğ 4 aylık tatiline çıkmışken Dönence’deki kadın başrolü arayışının tam 4 aydır devam ettiğinin altı çizildi. Haberin yayılmasıyla birlikte X kullanıcıları da yerinde duramadı. Kimileri “Bu kadar uzun sürmesi normal değil” diyerek tepki gösterirken, kimileri de “Kimseyi beğendiremiyorlar galiba” yorumlarıyla durumu goygoy malzemesine çevirdi. Dizinin kadın başrolünün kim olacağı ise şimdiden yeni sezonun en büyük magazin bilmecelerinden biri haline geldi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
