Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Dizisi Dönence İçin 4 Aydır Süren Partner Krizi Dile Düştü: "Kimseyi Beğenmiyor mu?"

Modellik döneminden oyunculuğa geçiş yaptığı ilk yıllardan bu yana yalnızca yakışıklılığıyla değil, yer aldığı projelerdeki başarısıyla da adından söz ettiren Tatlıtuğ; televizyon dünyasının adeta “kusursuz jön”ü olarak görülüyor.

Aşk-ı Memnu’dan Kuzey Güney’e, Cesur ve Güzel’den Aile’ye kadar rol aldığı her projede geniş bir hayran kitlesini ekran başına kilitleyen oyuncu, özellikle doğal oyunculuğu ve ekran karizmasıyla yıllardır popülerliğini koruyor. Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, projenin final yapmasının ardından biraz kabuğuna çekilmiş; gözlerden uzak, daha sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

Hatta geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun herkesten önce yaz sezonunu açtığı ve tam 4 ay sürecek uzun bir tatil planı yaptığı ortaya çıkmıştı. Deniz, tekne ve aile keyfiyle dolu bu maraton tatil sosyal medyada da çok konuşulmuş, “Biz daha yazı görmeden adam sezonu kapattı” yorumları yapılmıştı.