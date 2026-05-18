article/comments
article/share
Haberler
Gündem
19 Mayıs'ta Hastaneler Açık mı? 19 Mayıs Salı Eczaneler, Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta Hastaneler Açık mı? 19 Mayıs Salı Eczaneler, Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.05.2026 - 18:56

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum kapalı olacak. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar ise hastanelerin kapalı olup olmadığını araştırıyor.

Özellikle eczane, hastane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor.

Peki 19 Mayıs'ta eczane ve hastane açık mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 Mayıs Salı Eczaneler Açık mı?

19 Mayıs Salı Eczaneler Açık mı?

19 Mayıs Salı günü eczaneler açık değildir. Resmi tatil kapsamında normal saatlerde açık olan eczaneler kapalı olacak. Alışveriş merkezlerinde yer alan eczaneler de kapalı olacak.

Ancak ilaç ihtiyacının karşılanabilmesi adına nöbetçi eczane sistemi devrede olacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczanelerden gün boyunca hizmet alabilir. 

19 Mayıs Nöbetçi Eczaneler

19 Mayıs Salı Hastaneler, Sağlık Ocakları Açık mı?

19 Mayıs Salı Hastaneler, Sağlık Ocakları Açık mı?

19 Mayıs Salı günü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Hastaneler, 20 Mayıs Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye devam edecek.

Randevulu muayeneler, kontrol işlemleri ve ayakta tedavi hizmetleri resmi tatil nedeniyle durdurulacak.

19 Mayıs'ta sağlık ocakları da hizmet vermeyecek. Aile Sağlığı Merkezleri yani sağlık ocakları, 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle kapalı olacak. Aile hekimleri ve sağlık personelleri rutin muayene, rapor, reçete yenileme ve kontrol işlemleri için hizmet vermeyecek.

Hastanelerde yalnızca acil servisler kesintisiz şekilde çalışmaya devam edecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın