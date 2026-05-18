Doğa Rutkay'ın İkiz Çocuklarına Koyduğu Yasak Dikkat Çekti

Sanatın tam ortasında büyüyen ünlü isim, usta oyuncu Rutkay Aziz’in kızı olarak küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve televizyon dünyasının içinde yer aldı. Annesi Nuran Duru’yla birlikte sanatçı bir aile ortamında büyüyen Doğa Rutkay, oyunculuk yeteneğini yıllar içinde bambaşka bir noktaya taşıdı. Özellikle “Geniş Aile” dizisindeki unutulmaz performansı ve komedi projelerindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sonrasında hem televizyon projelerinde hem sahne çalışmalarında sık sık adından söz ettirdi.

Şimdilerde ise eğlence programları ve sunuculuk performansıyla ekranlarda görmeye devam ettiğimiz Doğa Rutkay, enerjisi ve dobra tavırlarıyla sosyal medyada da oldukça seviliyor. Özel hayatında da uzun yıllardır mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü isim, 2014 yılında iş insanı Kerimcan Kamal ile evlenmişti.