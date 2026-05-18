Doğa Rutkay'ın İkiz Çocuklarına Koyduğu Yasak Dikkat Çekti

Lila Ceylan
18.05.2026 - 19:02

Saba Tümer’in programına konuk olan Doğa Rutkay, ikiz çocuklarına telefon yasağı uyguladığını açıklayınca sosyal medya karıştı! Ünlü oyuncunun çocuk yetiştirme hakkındaki sözleri kısa sürede gündem oldu.

Türk televizyonlarının en enerjik, en samimi ve en sevilen kadın oyuncularından biri olan Doğa Rutkay, yıllardır ekranların değişmeyen yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sanatın tam ortasında büyüyen ünlü isim, usta oyuncu Rutkay Aziz’in kızı olarak küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve televizyon dünyasının içinde yer aldı. Annesi Nuran Duru’yla birlikte sanatçı bir aile ortamında büyüyen Doğa Rutkay, oyunculuk yeteneğini yıllar içinde bambaşka bir noktaya taşıdı. Özellikle “Geniş Aile” dizisindeki unutulmaz performansı ve komedi projelerindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sonrasında hem televizyon projelerinde hem sahne çalışmalarında sık sık adından söz ettirdi. 

Şimdilerde ise eğlence programları ve sunuculuk performansıyla ekranlarda görmeye devam ettiğimiz Doğa Rutkay, enerjisi ve dobra tavırlarıyla sosyal medyada da oldukça seviliyor. Özel hayatında da uzun yıllardır mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü isim, 2014 yılında iş insanı Kerimcan Kamal ile evlenmişti.

Doğa Rutkay, annelik yolculuğuna ise 2018 yılında adım atmıştı.

Ünlü oyuncu, aynı yıl ikiz bebeklerini kucağına alırken yaptığı isim tercihleriyle de uzun süre konuşulmuştu. Çift, kız çocuklarına Piraye, erkek çocuklarına ise Rutkay Kerim adını vermişti. Şimdilerde 8 yaşına yaklaşan ikizler, sosyal medyada zaman zaman paylaşılsalar da birçok ünlü anne-babaya kıyasla oldukça gözlerden uzak büyütülüyor. 

Çocuklarını magazin dünyasının tam merkezine taşımamayı tercih eden Doğa Rutkay, annelik konusunda sık sık doğal ve gerçekçi açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in programına konuk olan ünlü oyuncu bu kez de çocuk yetiştirme tarzıyla gündem oldu.

Program sırasında çocuklarına uyguladığı telefon yasağından bahseden Doğa Rutkay’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Teknoloji kullanımına oldukça mesafeli yaklaştığını anlatan oyuncu, çocuklarının sıkıldıklarını söylemesi üzerine verdiği cevabı şu sözlerle anlattı: “Anne sıkılıyorum diyorlar. Sıkıntı yok tatlım, harika, patlayabilirsin, devam et sıkılmaya diyorum. Yalnızlık ve sıkılmak insanın içindeki cevheri uyandırır.” Doğa Rutkay’ın bu yaklaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar çocukların sürekli ekran başında büyümesinin ciddi bir problem olduğunu savunarak oyuncunun yaklaşımını oldukça doğru buldu. 

Özellikle “Çocuk biraz sıkılmalı ki üretsin” ve “Eski çocukluklar böyleydi” yorumları dikkat çekti. Öte yandan bazı kullanıcılar ise günümüz dünyasında teknolojiyi tamamen kısıtlamanın gerçekçi olmadığını savundu. Kimileri Doğa Rutkay’ın yaklaşımını fazla korumacı bulurken kimileri de çocukların dijital dünyadan tamamen uzak tutulmasının ileride farklı sorunlara yol açabileceğini dile getirdi.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
