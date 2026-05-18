Haberler
Magazin
Cinsiyeti Belli: 3 Kızı Olan Atiye'nin 4. Bebeğe Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2026 - 15:42

Atiye cephesinden gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü! Hem kariyerini hem anneliği aynı anda başarıyla sürdüren ünlü şarkıcının 4. bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Üstelik bebeğin cinsiyeti de şimdiden belli oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk pop müziğinin en kendine has kadın sanatçılarından biri olan Atiye, yıllardır hem sesi hem sahne enerjisi hem de bitmek bilmeyen üretkenliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

“Muamma”, “Budur”, “Ya Habibi” ve “Salla” gibi dillere pelesenk olan hitleriyle kariyerinde bambaşka bir yere ulaşan Atiye, özellikle 2010’lu yıllarda pop müziğin en güçlü kadın figürlerinden biri haline gelmişti. 

Sadece müziğiyle değil; dansları, sahne performansları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri olmuştu. Uzun yıllardır prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile mutlu bir evlilik sürdüren Atiye, bir yandan anneliğin tadını çıkarırken bir yandan da kariyerinden asla ödün vermemesiyle takdir toplamıştı.

Rihanna’dan farksız şekilde adeta “doğura doğura” kariyer yapan ünlüler kervanına katılan Atiye, annelik yolculuğunda da oldukça hızlı ilerledi!

İlk bebeği Ferah Feza’yı 2019 yılında kucağına alan ünlü isim, ikinci kızı Neva’yı 2023 yılında dünyaya getirmişti. Atiye, üçüncü kez anne olduğunu ise 2025 yılında duyurmuştu. Üstelik tüm bu süreç boyunca sahnelerden bir an olsun uzak kalmamış, konser temposunu düşürmemişti. 

Rihanna’yla arasındaki en büyük fark da tam olarak buydu! Atiye, hamilelik süreçlerinde bile üretmeye, sahne almaya ve müzik dünyasında aktif kalmaya devam etmişti. Son olarak Mustafa Sandal için düzenlenen Saygı1 gecesinde seslendirdiği “Yanlışsın” performansıyla sosyal medyayı adeta sallamış, güçlü vokaliyle herkesi kendine bir kez daha hayran bırakmıştı.

Fakat geçtiğimiz saatlerde Atiye cephesinden gelen haber magazin gündemine resmen bomba gibi düştü!

Tam 3 kız annesi olan ünlü şarkıcının 4. bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Kulislerde uzun süredir konuşulan iddialar sonunda doğrulanırken, bebeğin cinsiyetiyle ilgili detay da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Erkek bebek hayali kuruyor muydu bilinmiyor ama gelen bilgilere göre Atiye’nin 4. bebeği de kız olacak! Böylece ünlü şarkıcı kendi mini kadınlar ordusunu kurmaya bir adım daha yaklaşmış oldu. 

Sosyal medyada birçok kullanıcı “Atiye resmen kız annesi olmayı kader edinmiş”, “Rihanna Türkiye şubesi” ve “Ev tam anlamıyla girl power olmuş” yorumları yaparken, hayranları da ünlü şarkıcı için tebrik mesajları paylaşmaya başladı. Hem anneliği hem kariyeri aynı anda başarıyla götüren Atiye’nin hamilelik sürecinde de çalışmalarına hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
