article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Girişimcilik
LİDEA Girişimcilik Programı 2.Dönem Demoday Etkinliğinde 15 Girişim, 200 Bin TL’lik Ödül Sahneye Çıktı

etiket LİDEA Girişimcilik Programı 2.Dönem Demoday Etkinliğinde 15 Girişim, 200 Bin TL’lik Ödül Sahneye Çıktı

Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz - yazio
18.05.2026 - 15:43

Fethiye, Türkiye’nin yükselen girişimcilik merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. LİDEA Girişimcilik Programı’nın ikinci dönem final etkinliği olan LİDEA Demoday 2026, yatırımcıları, girişimcileri, kamu temsilcilerini, iş dünyasını ve ekosistem paydaşlarını Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde buluşturdu.

Aylar süren eğitim, mentorluk ve değerlendirme süreçlerinin ardından seçilen 15 girişim, geliştirdikleri yenilikçi projeleri yatırımcılar ve jüri üyeleri karşısında sunma fırsatı yakaladı. Yapay zekâdan turizm teknolojilerine, biyoteknolojiden sürdürülebilirliğe kadar birçok farklı alanda geliştirilen projeler büyük ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Programın sunuculuğunu gazeteci ve yazar Yeşim Sarıtaş ve Lidea Programı Koordinatörlerinden girişimci Altan Türel üstlendi.

Programın sunuculuğunu gazeteci ve yazar Yeşim Sarıtaş ve Lidea Programı Koordinatörlerinden girişimci Altan Türel üstlendi.

Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, KOSGEB Muğla İl Müdürü Bayram Ali Akkuş, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, Gamfed Türkiye Kurucusu  Ercan Altuğ Yılmaz, Tufanlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Tufan ve Hipokampüs Kurucusu Av. Eşref Aktaş’ın yanı sıra bölgeden çok sayıda girişimci adayı, yatırımcı, öğrenci ve genç katıldı. 

Konuşmalarda özellikle Fethiye ve Likya bölgesinin; güçlü iş yaşam dengesi, yüksek yaşam kalitesi, üretken çalışma kültürü ve doğayla iç içe yapısıyla girişimcilerin projelerini hayata geçirebilecekleri en uygun lokasyonlardan biri haline geldiği vurgulandı. Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve girişimcilik ekosisteminin aynı hedef doğrultusunda bir araya gelmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük değer taşıdığı ifade edildi.

Programın 2. yılında hem yerel hem de ulusal düzeyde alınan başvuru sayısı 73 olurken, 38'i Ön Kuluçka, yani fikir aşamasına kabul edildi. 9 başlıkta toplam 18 saat eğitimin ardından toplamda 190 saat mentörlük verilerek 12 girişim, Kuluçka olarak adlandırılan ürün geliştirme ve pazara giriş aşamasına geçti.

Diğer başvurularla birlikte toplamda 33 girişime; etkili sunum teknikleri, hedef kitle analizi, pazarlama, takım kültürü, girişimcilik hukuku, finans ve muhasebe ile yapay zeka ve oyunlaştırma gibi 12 başlıkta toplam 24 saatlik eğitim çevrimiçi olarak verildi. Toplamda 33 girişime 165 saat mentörlük verilerek fiziksel demo day etkinliğinde sahne alacak 15 girişim seçildi.

GamFed Türkiye tarafından koordine edilen eğitim ve mentorluk süreçlerinde tüm yıl boyunca 60 girişime 40 saat eğitim ve 355 saat mentörlük sağlandı.

Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, Lidea Girişimcilik programının her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, “Üç paydaşla yola çıktık. Ama bugün görüyorum ki geçen sene çok doğru bir şeyi başlatmışız. Çünkü paydaş sayımızı 15’e çıkardık. Bu da programın ivmesinin çok iyi olduğunu gösteriyor bize. Bütün paydaşlarımıza, tüm sponsorlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim” dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yaptı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yaptı.

Çıralı, “Bugün bölgemizin girişimcilik vizyonuna yön veren LİDEA Girişim Programı’nın çatısı altında, odamızın da sponsoru olduğu Demo Day buluşmasında siz girişimcilerle bir arada olmaktan, Ticaret ve Sanayi Odası adına mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Günümüzde kalkınmanın en önemli anahtarlarından bir tanesi de girişimcilik” diye konuştu. Yenilikçi fikirlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Çıralı, “LİDEA’nın sunduğu ön kuluçka ve kuluçka süreçlerinin girişimcilere sağladığı rehberlik, eğitim ve yatırımcıya erişim imkânları son derece değerli bir görev üstleniyor” dedi. Çıralı, “LİDEA gibi programlar, gençlerimizin hayallerini projeye, projelerini girişime, girişimlerini ise katma değere dönüştüren bir köprü görevi görüyor. Aynı zamanda bu girişimleri bölgemiz için sadece turizmde değil; teknoloji, yenilikçilik ve yeni nesil iş modelleri alanında da sağlanacak önemli adımlar olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz de Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayisindeki gelişimine dikkat çekti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz de Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayisindeki gelişimine dikkat çekti.

Otgöz, “Muğla’da, Fethiye’de bu işleri yapmak, başlamak işin yarısını bitirmek demek. Geçen yıl birincisini yaptık, bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl daha da fazla girişimci var. Projeler burada yarışacak. Ben gerçekten son derece mutlu oldum” dedi. Eski anlayışın değiştiğini belirten Otgöz, “Önceden büyüklerimiz, ‘Sakın abi icat çıkarmayın’ diyorlardı. Yani bizi uğraştırmayın demek istiyorlardı. Ama bu devirde projeler yarışacak arkadaşlar. İcat çıkarma zamanı geldi, geçiyor” ifadelerini kullandı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ise gençlerin potansiyeline dikkat çekti.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ise gençlerin potansiyeline dikkat çekti.

Akkaya, “Hep gençlerden şikâyet edildi. ‘Yeni nesil şöyle, yeni nesil böyle geliyor’ dendi. Ama hiç fark edilmedi ki Sokrates de Aristoteles’i beğenmiyordu. Kanuni Sultan Süleyman da kendinden önceki nesli eleştiriyordu. Her nesil hayatta kalma mücadelesi verir ve kendinden sonra gelen nesli beğenmeme eğilimindedir” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Programda bu sene,birbirinden değerli hem yerel hem de ulusal isimler jüri olarak ağırlandı.

Programda bu sene,birbirinden değerli hem yerel hem de ulusal isimler jüri olarak ağırlandı.

Likya İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Sevinç,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Spark Up Tekmer Müdürü Betül Aras Bayır, Yönetim ve Strateji Danışmanı Rıza Gürler, Mercedes AB Programları Koordinatörü Okan Otuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniveristesi TTO Koordinatörü Uğur Bekçibaşı, EIT Urban Mobility Türkiye Koordinatörü Duygu Kayaalp An girişimcileri izleyerek 2 saati aşkın süre boyunca sunumları puanladı. Puanlar sonucunda ödül alan girişimler sahneye takdim edilerek hem nakdi hem de özel ödüller dağıtıldı.

Linkedln

X

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam