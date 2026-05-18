LİDEA Girişimcilik Programı 2.Dönem Demoday Etkinliğinde 15 Girişim, 200 Bin TL’lik Ödül Sahneye Çıktı
Fethiye, Türkiye’nin yükselen girişimcilik merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. LİDEA Girişimcilik Programı’nın ikinci dönem final etkinliği olan LİDEA Demoday 2026, yatırımcıları, girişimcileri, kamu temsilcilerini, iş dünyasını ve ekosistem paydaşlarını Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde buluşturdu.
Aylar süren eğitim, mentorluk ve değerlendirme süreçlerinin ardından seçilen 15 girişim, geliştirdikleri yenilikçi projeleri yatırımcılar ve jüri üyeleri karşısında sunma fırsatı yakaladı. Yapay zekâdan turizm teknolojilerine, biyoteknolojiden sürdürülebilirliğe kadar birçok farklı alanda geliştirilen projeler büyük ilgi gördü.
Programın sunuculuğunu gazeteci ve yazar Yeşim Sarıtaş ve Lidea Programı Koordinatörlerinden girişimci Altan Türel üstlendi.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yaptı.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz de Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayisindeki gelişimine dikkat çekti.
Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ise gençlerin potansiyeline dikkat çekti.
Programda bu sene,birbirinden değerli hem yerel hem de ulusal isimler jüri olarak ağırlandı.
