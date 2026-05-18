LİDEA Girişimcilik Programı 2.Dönem Demoday Etkinliğinde 15 Girişim, 200 Bin TL’lik Ödül Sahneye Çıktı

Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, KOSGEB Muğla İl Müdürü Bayram Ali Akkuş, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, Gamfed Türkiye Kurucusu Ercan Altuğ Yılmaz, Tufanlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Tufan ve Hipokampüs Kurucusu Av. Eşref Aktaş’ın yanı sıra bölgeden çok sayıda girişimci adayı, yatırımcı, öğrenci ve genç katıldı.

Konuşmalarda özellikle Fethiye ve Likya bölgesinin; güçlü iş yaşam dengesi, yüksek yaşam kalitesi, üretken çalışma kültürü ve doğayla iç içe yapısıyla girişimcilerin projelerini hayata geçirebilecekleri en uygun lokasyonlardan biri haline geldiği vurgulandı. Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve girişimcilik ekosisteminin aynı hedef doğrultusunda bir araya gelmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük değer taşıdığı ifade edildi.

Programın 2. yılında hem yerel hem de ulusal düzeyde alınan başvuru sayısı 73 olurken, 38'i Ön Kuluçka, yani fikir aşamasına kabul edildi. 9 başlıkta toplam 18 saat eğitimin ardından toplamda 190 saat mentörlük verilerek 12 girişim, Kuluçka olarak adlandırılan ürün geliştirme ve pazara giriş aşamasına geçti.

Diğer başvurularla birlikte toplamda 33 girişime; etkili sunum teknikleri, hedef kitle analizi, pazarlama, takım kültürü, girişimcilik hukuku, finans ve muhasebe ile yapay zeka ve oyunlaştırma gibi 12 başlıkta toplam 24 saatlik eğitim çevrimiçi olarak verildi. Toplamda 33 girişime 165 saat mentörlük verilerek fiziksel demo day etkinliğinde sahne alacak 15 girişim seçildi.

GamFed Türkiye tarafından koordine edilen eğitim ve mentorluk süreçlerinde tüm yıl boyunca 60 girişime 40 saat eğitim ve 355 saat mentörlük sağlandı.