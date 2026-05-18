Kimse Fark Etmeden Tonlarca Topluyorlar! Dev Banka Altında Gizlenen Rakamı İfşa Etti

Piyasalardaki Orta Doğu kaynaklı baskılara ve yüksek enerji maliyetlerinin getirdiği sıkı para politikası rüzgarlarına rağmen Goldman Sachs, uzun vadeli iyimser beklentisini bozmadı. Dev banka, 2026 yıl sonu için ons altın fiyat tahminini 5 bin 400 dolar seviyesinde sabit tuttuğunu ilan etti.

Ancak raporda kısa vadeli yatırımcılar için çok kritik bir uyarı listesi de yer alıyor. Analistler, yakın gelecekte finansal piyasalarda stresin ve oynaklığın aniden yükselebileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir panik anında nakit ihtiyacını karşılamak isteyen büyük yatırımcıların, ellerindeki en likit varlık olan altına yönelerek geçici satışlar yapabileceği belirtiliyor. Yaşanabilecek bu olası likidite satışlarının altın fiyatları üzerinde kısa süreli ve geçici bir baskı oluşturabileceğini hatırlatan uzmanlar, bu durumun ana yükseliş trendini ve 5 bin 400 dolarlık büyük hedefi değiştirmeyeceğini ifade ediyor.