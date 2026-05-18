Haberler
Ekonomi
Kimse Fark Etmeden Tonlarca Topluyorlar! Dev Banka Altında Gizlenen Rakamı İfşa Etti

Dilara Şimşek
18.05.2026 - 15:50

Küresel piyasalarda gözler emtia fiyatlarına çevrilmişken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs’tan ezber bozan bir altın analizi geldi. Bankanın yayımladığı son raporda, merkez bankalarının altın talebini ölçen mevcut analiz modelinde köklü bir güncellemeye gidildiği belirtildi. Dünyanın önde gelen kurumu, merkez bankalarının aslında tahmin edilenden çok daha agresif bir şekilde altın depoladığını ortaya koydu.

Merkez bankaları rekor altın alımı gerçekleştirdi. Sessiz sedasız güvenli limana sığındılar.

Dev yatırım bankası Goldman Sachs, altın tahminini güncelledi. Yeni modelleme üzerinden yapılan hesaplamalara göre, merkez bankaları mart ayı itibarıyla son 12 aylık hareketli ortalamada aylık resmi altın alımları yaklaşık 50 ton seviyesine ulaştı. Oysa bankanın bir önceki raporunda bu miktar yalnızca 29 ton olarak öngörülüyordu. Ortaya çıkan bu devasa fark, küresel elitlerin ve resmi kurumların sessiz sedasız güvenli limana sığındığını net bir şekilde gösteriyor.

Yıl sonu altın hedefi 5 bin 400 dolar oldu.

Piyasalardaki Orta Doğu kaynaklı baskılara ve yüksek enerji maliyetlerinin getirdiği sıkı para politikası rüzgarlarına rağmen Goldman Sachs, uzun vadeli iyimser beklentisini bozmadı. Dev banka, 2026 yıl sonu için ons altın fiyat tahminini 5 bin 400 dolar seviyesinde sabit tuttuğunu ilan etti.

Ancak raporda kısa vadeli yatırımcılar için çok kritik bir uyarı listesi de yer alıyor. Analistler, yakın gelecekte finansal piyasalarda stresin ve oynaklığın aniden yükselebileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir panik anında nakit ihtiyacını karşılamak isteyen büyük yatırımcıların, ellerindeki en likit varlık olan altına yönelerek geçici satışlar yapabileceği belirtiliyor. Yaşanabilecek bu olası likidite satışlarının altın fiyatları üzerinde kısa süreli ve geçici bir baskı oluşturabileceğini hatırlatan uzmanlar, bu durumun ana yükseliş trendini ve 5 bin 400 dolarlık büyük hedefi değiştirmeyeceğini ifade ediyor.

2026 boyunca altın alımları daha hızlanacak.

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven imzalı raporda, jeopolitik risklerin tırmanması ve ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme arayışlarının artması nedeniyle bu tablonun kalıcı olacağı vurgulandı. Goldman Sachs, merkez bankalarının 2026 yılı boyunca aylık ortalama altın alımının 60 ton sınırına dayanabileceğini öngörüyor. Hem resmi kurumlar düzeyindeki anketler hem de küresel gelişmeler, gerek büyük merkez bankaları gerekse bireysel yatırımcılar tarafında altına yönelik yapısal ilginin hiç olmadığı kadar güçlü kalmaya devam ettiğini doğruluyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
