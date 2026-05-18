18 – 24 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumları

Kova burcu, bu hafta gökyüzü sizi sıradan düşüncelerin dışına taşırırken hayatınızda çok önemli farkındalık kapıları açıyor. Uzun zamandır içinizde büyüyen değişim isteği artık sessiz kalmıyor. Çünkü ruhunuz eski düzenlere, aynı döngülere ve sizi sınırlayan insanlara sığmak istemiyor.

Evren size bu hafta çok net bir mesaj veriyor:

“Sen farklı olduğun için yalnız değilsin.

Sen farklı olduğun için dönüşüm taşıyorsun.”

18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri özellikle sosyal çevre, ilişkiler, iletişim, projeler ve yaşam yönünüz üzerinde güçlü etkiler yaratıyor. Bu hafta hayatınıza giren insanlar, duyduğunuz sözler ve aldığınız haberler kaderinizin yönünü değiştirebilir.

Satürn’ün etkisi sizi daha ciddi düşünmeye itiyor. Özellikle geleceğinizle ilgili planlar, iş düzeniniz, maddi güvenlik ve uzun vadeli hedefler konusunda daha net kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak aynı zamanda içinizde büyük bir özgürlük arzusu da büyüyor. Bu nedenle bir yanınız düzen isterken diğer yanınız zincirleri kırmak isteyebilir.

İş ve kariyer alanında oldukça dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Özellikle ekip çalışmaları, dijital projeler, sosyal medya, teknoloji, eğitim, organizasyonlar veya topluluklarla ilgili alanlarda güçlü fırsatlar oluşabilir. İnsanlar sizin farklı bakış açınızı fark etmeye başlıyor. Daha önce anlaşılmadığınızı düşündüğünüz fikirler şimdi değer görmeye başlayabilir.

Ancak gökyüzü size önemli bir uyarı yapıyor:

“Herkes sizin vizyonunuzu hemen anlayamayabilir.”

Bu yüzden kendinizi sürekli açıklamak zorunda hissetmeyin. Çünkü bazı insanlar sizi anlamak için değil, sizi kendi kalıplarına sığdırmak için dinliyor olabilir.

Finansal konularda ise alışılmışın dışında fırsatlar gündeme gelebilir. Yeni gelir kaynakları, dijital işler, yaratıcı projeler veya farklı yatırım fikirleri dikkatinizi çekebilir. Ancak bu hafta ani kararlar vermemeye dikkat edin. Özellikle teknoloji, seyahat veya sosyal çevre kaynaklı harcamalar artabilir. Uzun vadeli düşünmek size kazandıracak.

Aşk hayatınızda ise iletişim her şey olacak. Venüs’ün etkisiyle birlikte ilişkilerde daha açık konuşmalar yapılabilir. Eğer bir süredir partnerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar varsa bu hafta bunları çözmek için önemli fırsatlar doğabilir.

İlişkisi olan Kova burçları için bu hafta bağlar derinleşebilir. Ancak özgürlük ihtiyacınız ile duygusal yakınlık arasında denge kurmanız gerekiyor. Çünkü bazen fazla mesafeli durmak karşı tarafı yalnız hissettirebilir.

Bekar Kova burçları için ise çok sürpriz gelişmeler var. Özellikle arkadaş çevresi, sosyal medya, topluluklar veya sıra dışı bir ortam üzerinden başlayan bir iletişim hızla güçlenebilir. Bu hafta sizi zihinsel olarak etkileyen biriyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü artık ruhunuz sadece fiziksel çekim değil, zihinsel uyum da arıyor.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu sizin için çok güçlü bir enerji getiriyor. Hayata karşı motivasyonunuz yükseliyor. Yaratıcılığınız artıyor. Yazmak, konuşmak, üretmek, öğretmek veya insanlara ilham vermek konusunda dikkat çekebilirsiniz. Özellikle sosyal medya veya dijital alanlarda görünürlük artabilir.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise ev, aile ve yaşam düzeninizle ilgili ani gelişmeler yaratabilir. Beklenmedik taşınma düşünceleri, aile içinde sürpriz olaylar veya yaşam alanınızla ilgili radikal kararlar gündeme gelebilir. Bazı Kova burçları için bu enerji “yeni bir hayat kurma” isteğini büyütebilir.

Aynı zamanda geçmişten gelen bazı duygusal meseleler de yeniden açılabilir. Çünkü Uranüs sizi özgürleştirmeden önce içsel zincirlerinizi fark ettirmek istiyor.

Sağlık açısından sinir sistemi, dolaşım, uyku düzeni, stres kaynaklı yorgunluklar ve zihinsel dağınıklık önem kazanıyor. Sürekli düşünmek ve her şeyi aynı anda yapmak istemek enerjinizi tüketebilir. Bu yüzden bedeninizi dinlemeyi öğrenmeniz gerekiyor.

Hafta ortasından sonra ruhsal olarak daha farklı hissedebilirsiniz. Kalabalıkların içinde bile kendi yolunuzu çizme isteğiniz artabilir. Gönüllülük çalışmaları, topluluk projeleri veya insanlara yardım ettiğiniz alanlar ruhunuza iyi gelebilir.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi özellikle aile, iş veya sosyal çevrede baskıyı artırabilir. Kontrol etmeye çalışan insanlar, güç savaşları veya ani gerginlikler yaşanabilir. Ancak bu hafta sizin asıl gücünüz sakin kalabilmek ve kendi merkezinizden çıkmamak olacak.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Kova burcu:

“Hayat seni farklı yarattı çünkü senin yolun başkalarının izinden gitmek için değil.”

Şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Daha özgür.

Daha cesur.

Ve artık kendi gerçeğini saklamayan bir sizle…

Çünkü bu hafta kaderinizin yönü değişmeye başlıyor.