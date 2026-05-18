18 – 24 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumları

Balık burcu, bu hafta gökyüzü sizin ruhunuzla konuşuyor. Kalbinizin en sessiz yerinde sakladığınız duygular, unuttuğunuzu sandığınız hayaller ve uzun zamandır bastırdığınız sezgiler yeniden uyanıyor. Çünkü evren size artık şunu söylüyor:
“Ruhunun sesini susturduğunda hayat yönünü kaybeder.”
18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri sizi hem duygusal hem ruhsal anlamda çok güçlü bir farkındalık sürecine taşıyor. Özellikle Neptün’ün etkisiyle sezgileriniz olağanüstü güçleniyor. Bu hafta hissedeceğiniz birçok şey sonradan gerçek olabilir. İçinize doğan hisleri küçümsemeyin. Çünkü gökyüzü sizinle artık mantığın değil, ruhun diliyle konuşuyor.
Bu hafta yaratıcı enerjiniz çok yükseliyor. Yazmak, çizmek, müzikle ilgilenmek, spiritüel çalışmalar yapmak, üretmek veya insanlara ilham vermek size çok iyi gelebilir. İçinizde uzun zamandır bekleyen bir yetenek yeniden görünür olmak isteyebilir. Çünkü ruhunuz artık sadece hayatta kalmak değil, kendini ifade etmek istiyor.
İş ve kariyer alanında ise sezgileriniz en büyük rehberiniz olacak. Özellikle karar vermekte zorlandığınız konularda mantığınızla sezgileriniz arasında kalabilirsiniz. Ancak bu hafta iç sesiniz size doğru yolu gösterecek. Bazı Balık burçları için yeni bir proje, yaratıcı bir iş fırsatı veya ruhsal olarak tatmin edecek bir çalışma gündeme gelebilir.
Gökyüzü size şunu söylüyor:
“Her kazanç para değildir.
Bazı yollar ruhunu büyüttüğü için değerlidir.”
Finansal konularda ise dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Özellikle duygusal kararlarla para harcamaya açık bir süreçtesiniz. Başkalarına yardım etmek isterken kendi sınırlarınızı unutabilirsiniz. Bu hafta borç verme, büyük harcamalar veya plansız yatırımlar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Uzun vadeli güvence oluşturmak sizin için önemli hale geliyor.
Aşk hayatınızda ise çok yoğun duygular çalışıyor. Venüs’ün etkisiyle birlikte romantik enerjiniz yükseliyor. İlişkisi olan Balık burçları partnerleriyle daha derin bir bağ hissedebilir. Ruhsal yakınlık, şefkat ve anlayış ön plana çıkıyor. Ancak aynı zamanda fazla fedakârlık yapma eğiliminiz de artabilir.
Bu hafta şunu unutmamanız gerekiyor:
“Sevgi kendini feda etmek değildir.”
Eğer bir ilişkide sürekli veren taraf siz olduysanız artık ruhunuz yorulduğunu hissettirebilir. Bu yüzden kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelmeyin.
Bekar Balık burçları uzun zamandır ilgi duyduğunuz sezgisel bağ kuracağınız, sizi derinden etkileyen biri ile ilişkiye başlayabilirsiniz. Bu ilişki size sadece aşk değil, aynı zamanda içsel bir dönüşüm de getirebilir.
20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu ev, aile ve içsel güven alanınızı hareketlendiriyor. Ev düzeninde değişiklik yapmak, taşınmayı düşünmek veya yaşam alanınızı daha huzurlu hale getirmek isteyebilirsiniz. Bazı Balık burçları aile içinde önemli konuşmalar yaşayabilir.
Aynı zamanda geçmiş anılar, çocukluk yaraları veya eski duygusal meseleler yeniden gündeme gelebilir. Çünkü gökyüzü sizi artık gerçekten iyileştirmek istiyor.
22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise hayatınıza ani farkındalıklar getirebilir. Beklenmedik bir haber, sürpriz bir konuşma veya aniden gelişen bir olay bakış açınızı değiştirebilir. Özellikle kardeşler, yakın çevre, eğitim veya iletişim alanında sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
Bazı Balık burçları için bu enerji aniden bir karar alma, hayat yönünü değiştirme veya uzun süredir ertelenen bir adımı atma cesareti getirebilir.
Sağlık açısından bu hafta ruhsal durumunuz bedeninizi çok etkiliyor. Uyku düzensizlikleri, enerji düşüklüğü, hormonal hassasiyetler, bağışıklık sistemi ve duygusal yorgunluk önem kazanıyor. Özellikle negatif ortamlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü bu hafta enerjilere karşı çok açık olabilirsiniz.
Meditasyon yapmak, dua etmek, suyla temas kurmak, doğada vakit geçirmek veya rüya günlüğü tutmak size çok iyi gelebilir. Rüyalarınız bu hafta sıradan olmayabilir. Çünkü bilinçaltınız size mesajlar taşıyor olabilir.
Hafta ortasından sonra sosyal çevreniz hareketleniyor. İnsanlarla daha fazla görüşebilir, davetlere katılabilir veya ruhunuza iyi gelen insanlarla vakit geçirebilirsiniz. Ancak herkesin enerjisini taşımamaya dikkat edin. Çünkü siz fark etmeden başkalarının duygularını üzerinize alabiliyorsunuz.
25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi zihinsel baskıyı artırabilir. Özellikle geçmiş korkular, kaygılar veya bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Ancak bu süreç aynı zamanda büyük bir ruhsal güçlenme fırsatı taşıyor.
Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Balık burcu:
“En büyük mucize,
kendini kaybetmeden sevebilmektir.”
Şimdi ruhunuz yeni bir frekansa geçiyor.
Daha bilinçli.
Daha güçlü.
Ve artık kendi ışığını inkâr etmeyen bir sizle…
Çünkü bu hafta kaderiniz sessizce yeniden yazılıyor.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA