article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
18 – 24 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 18 – 24 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
18.05.2026 - 15:57

Haftaya Damga Vuran Gökyüzü Mesajı! Bu Hafta Evren Kimseyi Eski Halinde Bırakmayacak.

Bazıları için gerçekler ortaya çıkacak.

Bazıları için maskeler düşecek.

Bazıları ilk kez “ben artık böyle yaşamak istemiyorum” diyecek.

Mars Boğa Burcunda!

Artık acele değil, dayanıklılık kazanacak.

Sahte güçler değil, sabırlı olanlar ayakta kalacak.

Venüs Yengeç Burcunda!

İnsanlar artık gösterişe değil,

huzur veren insanlara çekilecek.

20 Mayıs İkizler Sezonu!

Zihinler hızlanıyor.

Gizli gerçekler ortaya çıkıyor.

Algı ile hakikat arasındaki perde inceliyor.

22 Mayıs Güneş – Uranüs Kavuşumu!

Ani ayrılıklar

Şok kararlar

Beklenmedik haberler

Ve kaderi değiştiren karşılaşmalar!

Bu hafta hiçbir şey tesadüf değil.

Çünkü bazı insanlar hayatınızdan çıkmak için geldi.

Bazıları sizi uyandırmak için.

Bazıları ise gerçek yolunuzu göstermek için…

25 Mayıs’a Doğru

Mars – Plüton Karesi!

Bastırılan öfke patlayabilir.

Güç savaşları büyüyebilir.

Gerçek niyetler ortaya çıkabilir.

Ve gökyüzü şunu söylüyor:

“Kaderin değişmesi için

önce senin kendini kandırmayı bırakman gerekir.”

Bu hafta ya büyüyeceksiniz…

Ya da eski korkuların içinde kalacaksınız.

Çünkü artık hiçbir şey eski frekansında kalmak istemiyor…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç burcu

Koç burcu

Koç burcu, bu hafta gökyüzü sizi sıradan bir değişime değil, hayatınızın temel taşlarını yeniden kurmaya çağırıyor. Uzun zamandır hızla ilerlemeye çalışırken içinizde biriken yorgunluğu artık görmezden gelemezsiniz. 18 Mayıs’ta yönetici gezegeniniz Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle birlikte hayat sizden hız değil; dayanıklılık, sabır ve gerçek güç isteyecek. Bu hafta “anlık kazanımlar” değil, kalıcı başarılar önem kazanıyor.

Özellikle iş ve kariyer alanında büyük bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Daha önce hızlı kararlarla ilerlediğiniz konular artık daha fazla strateji ve sağlam adım gerektirecek. Kariyerinizde yeni bir dönem başlıyor ancak bu dönem aceleyle değil, doğru planla büyüyecek. İş ortamında üzerinizde baskı hissedebilirsiniz fakat gökyüzü size şunu söylüyor: “Gerçek güç bağıran değil, kontrolünü koruyandır.”

Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir hafta. Mars’ın Boğa geçişi harcamaları artırabilir. Özellikle aniden çıkan masraflar, ertelediğiniz ödemeler veya ev-aile kaynaklı ekonomik yükler gündeme gelebilir. Ancak aynı enerji size uzun vadeli kazanç kapıları da açabilir. Riskli yatırımlardan uzak durmanız ve güvenli planlar yapmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu hafta atılan küçük ama sağlam adımlar ileride büyük sonuçlar doğurabilir.

Venüs’ün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte kalbiniz sertleşmek yerine yumuşuyor. Dışarıdan güçlü görünseniz de aslında içinizde anlaşılmak, huzur bulmak ve güven hissetmek isteyen bir taraf var. Bu hafta aile ilişkileri, ev düzeni ve geçmiş duygusal meseleler gündeme gelebilir. Bazı Koç burçları aile içinde önemli konuşmalar yapabilir. Kırgınlıklar, suskunluklar veya uzun süredir bastırılmış duygular açığa çıkabilir.

İlişkilerde ise “güçlü görünmek” yerine “gerçek olmak” sınavı başlıyor. Eğer bir ilişki sadece alışkanlık üzerine devam ediyorsa bunu fark edeceksiniz. Gerçek sevgi ile sahte ilgi arasındaki fark netleşiyor. Partnerinizden ilgi görmek kadar sizin de duygusal ihtiyaçlarınızı ifade etmeniz gerekiyor. Bekar Koç burçları için ise geçmişten gelen biri yeniden gündeme gelebilir ya da aniden başlayan güçlü bir çekim yaşanabilir.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu zihninizi hızlandırıyor. Telefonlar, mesajlar, haberler, görüşmeler, eğitimler ve sosyal çevre hareketleniyor. Bu süreçte çok önemli bilgiler duyabilirsiniz. Özellikle eğitim, sosyal medya, dijital projeler, yazılı işler, ticaret ve iletişim alanlarında yeni fırsatlar doğabilir. Ancak her duyduğunuza inanmayın. Çünkü bu hafta manipülasyon enerjisi de çok güçlü çalışıyor.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu hayatınızda ani kararlar getirebilir. Özellikle para, iş, kariyer ve güvenlik alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bir anda yön değiştirmek isteyebilirsiniz. Bazı Koç burçları ani iş değişimi, taşınma kararı veya sürpriz bir teklif alabilir. Bu enerji sizi korkutabilir ama aynı zamanda özgürleştiriyor. Çünkü artık sizi küçülten alanlarda kalmanız zorlaşıyor.

Bu hafta iç sesiniz çok güçlü çalışacak. Sezgilerinizi küçümsemeyin. Bir ortamın enerjisini, bir insanın gerçek niyetini veya yaklaşan bir değişimi içinizde hissedebilirsiniz. Özellikle 23 Mayıs civarında yaşanacak olaylar size geleceğinizle ilgili önemli bir mesaj verebilir.

Sağlık açısından bedeninizi fazla zorlamamaya dikkat edin. Boyun, boğaz, kas gerginlikleri, baş ağrıları ve stres kaynaklı yorgunluklar görülebilir. Uyku düzeninizi korumanız ve bedeninizi dinlendirmeniz gerekiyor. Hızlı yaşamak yerine dengeli yaşamak size iyi gelecek.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi öfke kontrolünü önemli hale getiriyor. Güç savaşlarından uzak durun. Özellikle iş ortamında veya aile içinde “haklı çıkma” mücadelesi yorucu olabilir. Bu hafta size düşen görev savaşmak değil; enerjinizi doğru yere yönlendirmek.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Koç burcu:

“Hayat seni durdurmuyor.

Sadece artık gerçekten ait olmadığın yollarda ilerlemene izin vermiyor.”

Şimdi kaderiniz yeniden şekilleniyor.

Sabırlı olun.

Çünkü bu hafta attığınız adımlar sadece bugünü değil, önünüzdeki uzun dönemi değiştirebilir.

Boğa burcu

Boğa burcu

Boğa burcu, bu hafta gökyüzü sizi dış dünyanın karmaşasından çıkarıp kendi içinizin derinliklerine götürüyor. Hayatınızda uzun zamandır taşıdığınız bazı yüklerin artık size ait olmadığını fark edeceğiniz güçlü bir farkındalık dönemine giriyorsunuz. Özellikle 18 Mayıs itibarıyla Mars’ın burcunuza geçmesiyle birlikte evren size “uyanma” çağrısı yapıyor. Çünkü artık sadece düşünmek değil, harekete geçmek zorundasınız.

Mars’ın Boğa burcundaki geçişi sizi hem güçlendirecek hem de sabrınızı test edecek. İçinizde uzun süredir biriken öfke, kırgınlık veya bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Ancak bu süreçte önemli olan şey tepki vermek değil, enerjinizi doğru yönlendirmek olacak. Çünkü bu hafta attığınız her adım geleceğinizin temelini oluşturuyor.

İş ve kariyer alanında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle uzun süredir emek verdiğiniz bir konuda sonuç almaya başlayabilirsiniz. Jüpiter’in destekleyici etkisi geçmişte yaptığınız çalışmaların karşılığını önünüze getirebilir. Beklediğiniz bir haber, görüşme, proje ya da iş fırsatı gündeme gelebilir. Ancak gökyüzü size acele kararlar vermemeniz gerektiğini söylüyor. Bu hafta önünüze gelen her fırsat altın gibi görünse de detayları dikkatlice incelemelisiniz.

Finansal konularda ise dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Özellikle ani harcamalar, lüks isteği veya duygusal boşluğu alışverişle doldurma eğilimi artabilir. Mars’ın etkisi sizi “hemen sahip olma” dürtüsüne çekebilir. Ancak bu süreçte güvenli yatırımlar, uzun vadeli planlar ve sağlam kararlar size kazandıracak. Kısa vadeli heyecanlar yerine kalıcı güven oluşturmanız gereken bir dönemdesiniz.

Aşk hayatınızda ise çok önemli yüzleşmeler olabilir. Venüs’ün etkisi kalbinizde sakladığınız gerçekleri görünür hale getiriyor. Bir ilişkinin gerçekten size huzur verip vermediğini sorgulayabilirsiniz. Eğer bir ilişkide sürekli siz çabalıyor, sürekli siz toparlıyor ve sürekli siz fedakârlık yapıyorsanız artık yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu hafta “değer görmek” sizin için her şeyden önemli hale geliyor.

İlişkisi olan Boğa burçları için iletişim güçleniyor. Özellikle 21 Mayıs civarında yapılacak konuşmalar yanlış anlaşılmaları çözebilir. Bastırılmış duygular açığa çıkabilir ve ilişkinizde yeni bir dönem başlayabilir. Bekar Boğa burçları için ise geçmişten gelen biri yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez aynı hataları yapmamanız gerekiyor. Çünkü gökyüzü artık sizi eski döngülerde tutmak istemiyor.

Aile ve ev yaşamında da önemli gelişmeler yaşanabilir. Ev düzeni, taşınma düşünceleri, aile içi konuşmalar veya geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Özellikle annenizle veya aile büyükleriyle ilgili konular ruhsal olarak sizi etkileyebilir. Bu hafta evinizin enerjisini değiştirmek, sadeleşmek ve fazlalıklardan kurtulmak size iyi gelebilir.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu para alanınızı hareketlendiriyor. Yeni gelir kapıları, ek işler, dijital projeler veya iletişim üzerinden kazanç fırsatları doğabilir. Özellikle sosyal medya, eğitim, ticaret, yazı, danışmanlık veya yaratıcı projelerde dikkat çekebilirsiniz. Ancak aynı zamanda manipülasyon enerjisi de yükseliyor. Bu yüzden duyduğunuz her söze hemen inanmayın.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise hayatınızda ani yön değişiklikleri yaratabilir. Özellikle kişisel kararlarınızda büyük bir özgürleşme hissedebilirsiniz. Bir anda görünüşünüzü değiştirmek, işinizi bırakmak, taşınmak veya hayatınızda radikal bir karar almak isteyebilirsiniz. Çünkü Uranüs artık sizi küçülten alanlarda tutmuyor.

Bu hafta sezgileriniz olağanüstü güçlü çalışacak. Bir insanın gerçek niyetini, bir ortamın enerjisini veya yaklaşan değişimi içinizde hissedebilirsiniz. Özellikle rüyalarınız, tekrar eden işaretler ve ani içsel hisler size önemli mesajlar taşıyabilir.

Sağlık açısından boyun, boğaz, tiroid, kas gerginlikleri ve stres kaynaklı beden yorgunluklarına dikkat etmelisiniz. Zihinsel yük bedeninizi etkileyebilir. Topraklanmak, doğada vakit geçirmek, düzenli uyku ve sakinleşmek bu hafta sizin için çok önemli olacak.

25 Mayıs’a doğru Mars – Plüton karesi sizi güç savaşlarından uzak durmanız konusunda uyarıyor. Özellikle iş ortamında, aile içinde veya ilişkilerde kontrol savaşlarına çekilebilirsiniz. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak sizi yorabilir. Bu hafta asıl güç bazen bırakabilmektir.

Gökyüzü size bu hafta çok net bir mesaj veriyor Boğa burcu:

“Sen değiştikçe kaderin değişecek.

Kendine verdiğin değer arttıkça hayat da sana aynı değeri gösterecek.”

Artık küçüldüğünüz yerde kalamayacaksınız.

Çünkü evren sizi eski halinizde tutmak istemiyor.

Şimdi yeni bir hayatın kapısı aralanıyor.

İkizler burcu

İkizler burcu

İkizler burcu, bu hafta gökyüzü sizin için hızlanıyor. Zihniniz, sezgileriniz, iletişim trafiğiniz ve hayatınıza giren insanlar adeta kaderin düğmelerine basıyor. Özellikle 20 Mayıs itibarıyla başlayan İkizler sezonu ile birlikte sahne tamamen size dönüyor. Uzun zamandır içinizde biriken fikirler, söylemek isteyip sustuğunuz gerçekler ve ertelediğiniz kararlar artık görünür olmaya başlıyor.

Bu hafta evren sizi küçük düşünmeyi bırakmanız için zorluyor. Çünkü artık eski zihinsel kalıplarınızın içine sığmıyorsunuz. Hayatınızda bir süredir devam eden kararsızlıklar yerini daha net bir farkındalığa bırakabilir. Özellikle “ben gerçekten ne istiyorum?” sorusu zihninizde çok güçlü çalışacak.

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün etkisiyle iletişim gücünüz olağanüstü artıyor. Görüşmeler, mesajlar, telefonlar, toplantılar, sosyal medya bağlantıları ve beklenmedik haberler haftanın merkezinde olacak. Özellikle eğitim, medya, dijital işler, ticaret, yazılı projeler, sunumlar ve anlaşmalar açısından çok güçlü fırsatlar gündeme gelebilir. Söylediğiniz sözlerin büyük etkiler yaratacağı bir dönemdesiniz. Bu yüzden ağzınızdan çıkan her cümle kaderinizi şekillendirebilir.

İş ve kariyer alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir emek verdiğiniz bir konuda dikkat çekebilir, yeni bir teklif alabilir veya önemli insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Özellikle ekip çalışmaları ve ortak projeler size yeni kapılar açabilir. Ancak bu süreçte herkesin enerjisine güvenmemeniz gerekiyor. Çünkü bu hafta bazı insanlar size dost gibi yaklaşırken aslında kendi çıkarlarını düşünüyor olabilir.

Finansal konularda ise dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. İkizler enerjisi bazen hızlı kararlar aldırabilir ve “anlık heyecanlarla” para harcamaya açık hale getirebilir. Özellikle teknoloji, eğitim, seyahat veya sosyal yaşam kaynaklı harcamalar artabilir. Bu hafta kazanç fırsatları güçlü olsa da plansız harcamalar sonradan pişmanlık yaratabilir. Gökyüzü size şunu söylüyor:

“Hızlı kazanmak kadar, elindekini korumak da önemlidir.”

Aşk hayatınızda ise hareketlilik dikkat çekiyor. İlişkilerde konuşulmayan konular artık konuşulmak zorunda kalabilir. Eğer bir süredir partnerinizle aranızda iletişim eksikliği varsa bu hafta gerçek bir yüzleşme yaşanabilir. Bazı İkizler burçları ilişkilerini daha ciddi bir noktaya taşıyabilirken, bazıları artık ruhunu yoran bir bağı bırakma kararı alabilir.

Bekar İkizler burçları için ise çok dikkat çekici karşılaşmalar gündeme gelebilir. Özellikle sosyal çevre, internet, yolculuklar veya eski bağlantılar üzerinden başlayan iletişimler kaderi değiştirebilir. Geçmişten gelen biri yeniden hayatınıza girebilir. Ancak bu kez aynı döngüye düşüp düşmeyeceğinize siz karar vereceksiniz.

Aile ilişkilerinde ise denge önemli olacak. Özellikle yakın çevrenizle yapılan konuşmalarda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu hafta haklı olmaktan çok doğru iletişim kurmaya odaklanmanız gerekiyor. Çünkü bazen tek bir cümle bile ilişkilerin yönünü değiştirebilir.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu sizin için çok güçlü bir zihinsel uyanış enerjisi taşıyor. Bir anda her şeyi farklı görmeye başlayabilirsiniz. Ani kararlar, sürpriz haberler, beklenmedik konuşmalar veya hayatınıza yön verecek bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Özellikle iç sesinizi küçümsemeyin. Çünkü bu hafta sezgileriniz normalden çok daha güçlü çalışıyor.

Bazı İkizler burçları ani seyahat planları yapabilir, taşınma düşünebilir veya iş yönünü değiştirme kararı alabilir. Uranüs sizi özgürleştirmek istiyor ama önce sizi sıkıştığınız alanlarla yüzleştiriyor.

Sağlık açısından zihinsel yorgunluk, uyku düzensizlikleri, sinir sistemi hassasiyeti, omuz-boyun gerginlikleri ve dikkat dağınıklığı görülebilir. Bu hafta bedeninizi değil, zihninizi dinlendirmeye ihtiyacınız var. Sürekli düşünmek enerjinizi tüketebilir. Telefonu bırakmak, doğada zaman geçirmek ve kısa süreli dijital detoks yapmak size çok iyi gelebilir.

25 Mayıs’a doğru Mars – Plüton karesi baskıyı artırıyor. Özellikle güç savaşları, manipülasyonlar ve kontrol etmeye çalışan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte her tartışmaya girmek zorunda değilsiniz. Çünkü bazı savaşları kazanmanın yolu hiç başlamamaktır.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor İkizler burcu:

“Gerçek özgürlük, herkesin seni anlaması değil;

senin artık kendini inkâr etmeyi bırakmandır.”

Bu hafta hayat size yeni kapılar açabilir.

Ama o kapıdan geçmek için eski korkularınızı geride bırakmanız gerekiyor.

Çünkü artık zihniniz değil, ruhunuz yön değiştirmek istiyor.

Yengeç burcu

Yengeç burcu

Yengeç burcu, bu hafta gökyüzü sizi hem duygusal hem ruhsal anlamda derin bir dönüşümün içine çekiyor. Uzun zamandır içinizde sessizce taşıdığınız kırgınlıklar, korkular, özlemler ve bastırılmış duygular artık görünür olmaya başlıyor. Evren bu hafta size şunu söylüyor:

“İyileşmek için önce gerçekten ne hissettiğini kabul etmelisin.”

18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri sizi iç dünyanızla yüzleştirirken aynı zamanda hayatınızda yeni bir güç alanı açıyor. Özellikle Venüs’ün Yengeç burcuna yaptığı destekleyici etki, hem duygusal ilişkilerinizde hem kariyer alanınızda önemli gelişmeleri gündeme taşıyabilir. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda dikkat çekebilir, görünür olabilir veya beklediğiniz bir destekle karşılaşabilirsiniz.

İş ve kariyer alanında bu hafta önemli fırsatlar oluşabilir. Özellikle yöneticilerle yapılacak görüşmeler, iş değişikliği düşünceleri, yeni projeler veya yaratıcı fikirler ön plana çıkıyor. İnsanlar sizin sezgisel zekânızı ve çözüm üretme yeteneğinizi fark etmeye başlayabilir. Ancak gökyüzü size şunu hatırlatıyor: Kendinizi küçültmeyin. Çünkü uzun zamandır başkalarının duygularını düşünürken kendi potansiyelinizi geri plana atmış olabilirsiniz.

Maddi konularda ise dikkatli ama akıllıca ilerlemeniz gereken bir süreçtesiniz. Bu hafta yeni gelir kapılarıyla ilgili fikirler gündeme gelebilir. Özellikle evden yapılacak işler, yaratıcı projeler, sosyal medya, danışmanlık veya geçmişten gelen bir fırsat yeniden değerlendirilebilir. Ancak ani harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Duygusal boşluğu alışverişle doldurmaya çalışmak sonradan pişmanlık yaratabilir.

Aşk hayatınızda ise çok güçlü duygusal yüzleşmeler yaşanabilir. Eğer bir ilişkide sürekli fedakârlık yapan taraf siz olduysanız artık içinizde bir yorgunluk hissedebilirsiniz. Bu hafta “gerçekten değer görüyor muyum?” sorusu kalbinizde çok güçlü çalışacak. Partnerinizle yapılacak dürüst konuşmalar ilişkinin yönünü değiştirebilir.

İlişkisi olan Yengeç burçları için bağlar derinleşebilir. Ancak bunun için duygularınızı saklamamanız gerekiyor. İçinizden geçenleri söylemekten korkmayın. Çünkü sustukça karşı tarafın sizi anlamasını beklemek artık sizi yoruyor.

Bekar Yengeç burçları için ise geçmişten gelen bir enerji yeniden gündeme gelebilir. Eski bir ilişki, yarım kalan bir hikâye veya unutamadığınız biri yeniden hayatınıza dokunabilir. Ancak bu kez aynı acıyı tekrar yaşayıp yaşamayacağınıza sizin seçimleriniz karar verecek.

Aile ve ev yaşamı bu hafta sizin için çok önemli hale geliyor. Evinizin enerjisini değiştirmek, düzenlemek, sadeleşmek veya aile bireyleriyle daha derin bağ kurmak isteyebilirsiniz. Bazı Yengeç burçları taşınma, ev değişikliği veya aileyle ilgili önemli kararlar alabilir.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu sizi biraz içe döndürebilir. Kalabalıkların içinde bile yalnız hissetme eğilimi oluşabilir. Çünkü ruhunuz artık yüzeysel bağlantılar değil, gerçek bağlar istiyor. Bu süreçte sezgileriniz olağanüstü güçleniyor. Rüyalarınız, tekrar eden işaretler ve içinize doğan hisler size önemli mesajlar verebilir.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise sosyal çevrenizde ani değişimler getirebilir. Bazı insanlarla yollarınız aniden ayrılabilir. Gerçek dostluklarla çıkar ilişkileri arasındaki farkı daha net görebilirsiniz. Aynı zamanda beklenmedik bir haber, sürpriz bir teklif veya hayatınıza yeni giren biri sizi farklı bir yola taşıyabilir.

Sağlık açısından bu hafta bedeniniz duygularınızı çok güçlü yansıtıyor. Mide, sindirim sistemi, göğüs bölgesi, hormon dengesi ve uyku düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bastırılmış stres bedeninizi yorabilir. Ruhunuzu sakinleştirecek alanlar oluşturmanız çok önemli. Su kenarında zaman geçirmek, meditasyon yapmak, dua etmek veya doğayla temas kurmak size iyi gelebilir.

23 Mayıs’tan sonra yaratıcılığınız yükseliyor. Yazmak, üretmek, müzikle ilgilenmek, resim yapmak veya sizi mutlu eden hobilerle ilgilenmek ruhunuza şifa verebilir. Çünkü bu hafta gökyüzü size sadece “çalışmayı” değil, ruhunuzu beslemeyi de öğretiyor.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi sizi duygusal baskılar konusunda test edebilir. Özellikle kontrol etmeye çalışan insanlar, manipülatif konuşmalar veya güç savaşları gündeme gelebilir. Her şeyi omuzlarınızda taşımaya çalışmayın. Çünkü bu hafta asıl dersiniz sınır koymayı öğrenmek.

Gökyüzü size bu hafta çok derin bir mesaj veriyor Yengeç burcu:

“Kendini ihmal ederek kimseyi gerçekten kurtaramazsın.”

Artık kendinizi ikinci plana atmayı bırakmanız gerekiyor.

Çünkü siz iyileştikçe hayatınız da iyileşecek.

Ve unutmayın…

Bu hafta ruhunuz size yeni bir yol göstermeye çalışıyor.

Aslan burcu

Aslan burcu

Aslan burcu, bu hafta gökyüzü sizi sahneye çağırıyor. Ancak bu kez mesele sadece parlamak değil; gerçekten kim olduğunuzu hatırlamak. İçinizde uzun zamandır bastırdığınız güç, cesaret ve liderlik enerjisi yeniden uyanıyor. Evren size artık küçük oynamamanız gerektiğini söylüyor. Çünkü kader sizi görünür olmaya, sesinizi duyurmaya ve hayatınızın kontrolünü yeniden elinize almaya hazırlıyor.

18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri özellikle kariyer ve toplumsal statü alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. İş hayatında dikkat çekebilir, önemli insanlarla bağlantı kurabilir veya uzun süredir beklediğiniz bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. İnsanlar bu hafta sizin enerjinizi fark edecek. Konuşmalarınız, duruşunuz ve fikirleriniz etkileyici bir güç taşıyor.

Ancak gökyüzü size önemli bir ders de veriyor: Gerçek liderlik sadece güçlü görünmek değil, baskı altında bile merkezde kalabilmektir.

Özellikle Mars’ın Boğa burcuna geçişi kariyer alanınızda yoğun bir mücadele enerjisi yaratabilir. Üzerinizde baskı hissedebilir, sorumluluklar artabilir veya bazı otorite figürleriyle güç savaşlarına girebilirsiniz. Bu süreçte sabırsız davranmak yerine stratejik hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü bu hafta attığınız adımlar önümüzdeki uzun dönemin temelini oluşturabilir.

Maddi konularda ise dikkat çekici gelişmeler var. Yeni iş fırsatları, yatırım fikirleri veya kazanç sağlayacak projeler gündeme gelebilir. Ancak hızlı karar vermemelisiniz. Özellikle gösteriş için yapılan harcamalar sonradan yük oluşturabilir. Gökyüzü size şunu söylüyor:

“Gerçek zenginlik, başkalarına ne gösterdiğin değil;

kendini ne kadar güvende hissettiğindir.”

Aşk hayatınızda ise kalbiniz yeniden canlanıyor. Venüs’ün destekleyici etkisi romantik bağları güçlendiriyor. İlişkisi olan Aslan burçları partnerleriyle daha derin bir yakınlık kurabilir. Uzun süredir konuşulmayan duygular açığa çıkabilir. Eğer ilişkinizde soğukluk yaşandıysa bu hafta yeniden yakınlaşma enerjisi oluşabilir.

Bekar Aslan burçları için ise dikkat çekici karşılaşmalar gündemde. Özellikle sosyal çevre, iş bağlantıları veya aniden gelişen bir iletişim üzerinden güçlü bir çekim oluşabilir. Bu hafta size ilgi gösteren insanlar artabilir. Ancak gökyüzü sizi uyarıyor: Her alkış gerçek hayranlık değildir. Bazı insanlar sizin ışığınıza yaklaşırken kendi eksiklerini doldurmaya çalışıyor olabilir.

Aile ilişkilerinde ise denge önemli olacak. Özellikle gurur nedeniyle ertelenmiş konuşmalar yeniden gündeme gelebilir. Bu hafta “haklı olmak” yerine “kalpten iletişim kurmak” ilişkilerinizi iyileştirebilir.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu sosyal çevrenizi hareketlendiriyor. Yeni insanlarla tanışabilir, önemli davetlere katılabilir veya uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Sosyal medya, dijital projeler, topluluk çalışmaları ve ekip işlerinde dikkat çekici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle fikirlerinizi paylaşmaktan korkmayın. Çünkü bu hafta söyledikleriniz insanları etkileyebilir.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise hayatınızda ani yön değişimleri yaratabilir. Özellikle kariyer alanında beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Bir anda iş değiştirmek, yeni bir projeye başlamak veya hayatınızın yönünü değiştirecek bir karar almak isteyebilirsiniz. Bazı Aslan burçları için bu enerji “özgürleşme” anlamına geliyor.

Uzun süredir sizi baskılayan bir sistem, ilişki veya ortam artık dayanılmaz hale gelebilir. Çünkü Uranüs size artık eski kimliğinizle devam edemeyeceğinizi gösteriyor.

Sağlık açısından bu hafta kalp, tansiyon, sırt bölgesi, kas gerginlikleri ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli güçlü görünmeye çalışmak sizi içten içe yorabilir. Dinlenmek, doğada zaman geçirmek ve zihninizi sakinleştirmek bu hafta çok önemli olacak.

Hafta sonuna doğru içsel farkındalıklarınız güçleniyor. Kalabalıkların içinde bile kendinizi sorgulayabilirsiniz. Çünkü ruhunuz artık sadece başarı değil; anlam da arıyor. Meditasyon, dua, yazmak veya yalnız kalmak size iyi gelebilir.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi güç savaşlarını büyütebilir. Özellikle iş hayatında veya ilişkilerde kontrol etmeye çalışan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte öfkeyle hareket etmek yerine sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Çünkü bu hafta en büyük zafer, kendinizi kaybetmeden ilerleyebilmek olacak.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Aslan burcu:

“Sen ışığını küçülttüğünde dünya karanlık kalıyor.”

Artık saklanmayı bırakmanız gerekiyor.

Çünkü kader sizi görünür olmaya çağırıyor.

Ve unutmayın…

Bu hafta sadece hayatınız değil, özgüveniniz de yeniden doğuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak burcu

Başak burcu

Başak burcu, bu hafta gökyüzü sizin için büyük bir zihinsel ve ruhsal temizlik başlatıyor. Uzun zamandır hayatınızı kontrol altında tutmaya çalışırken yorulan zihniniz artık gerçeklerle yüzleşmek istiyor. Çünkü evren size şunu gösteriyor:

“Her şeyi düşünmek, her şeyi çözmek anlamına gelmez.”

Bu hafta özellikle iç sesiniz çok güçlü çalışacak. Mantığınız bir şey söylerken sezgileriniz size başka bir yön gösterebilir. Ve ilk kez, sadece analiz ederek değil; hissederek de doğru kararlar verebileceğinizi fark edebilirsiniz.

19 Mayıs itibarıyla Merkür’ün etkisiyle birlikte hayatınızda önemli netleşmeler başlıyor. Özellikle iş, kariyer, eğitim, günlük düzen ve geleceğe dair planlar konusunda zihninizde uzun süredir dolaşan sorular cevap bulabilir. Bazı Başak burçları iş ortamında önemli değişimlere hazırlanırken bazıları ise artık tükenmiş hissettikleri düzeni bırakmak isteyebilir.

İş ve kariyer alanında yoğun bir hafta sizi bekliyor. Uzun süredir görmezden geldiğiniz detaylar artık dikkatinizi çekebilir. İş arkadaşlarıyla iletişim, yöneticilerle görüşmeler, yeni projeler veya bekleyen işler gündeme gelebilir. Özellikle bu hafta çözüm odaklı yaklaşımınız sayesinde insanlar sizin fikirlerinize ihtiyaç duyabilir. Ancak gökyüzü size önemli bir uyarı yapıyor:

“Her sorumluluğu tek başına taşımaya çalışma.”

Çünkü siz güçlü görünmeye çalışırken içinizde sessiz bir yorgunluk büyüyor olabilir.

Finansal konularda ise dikkatli planlama yapmanız gereken bir süreçtesiniz. Harcamalarınızı gözden geçirmek, gereksiz yüklerden kurtulmak ve uzun vadeli güven oluşturmak için önemli bir hafta. Özellikle ev, sağlık, eğitim veya işle ilgili harcamalar gündeme gelebilir. Bu süreçte ani kararlar yerine stratejik adımlar size kazandıracak.

Venüs’ün etkisi sosyal çevrenizde dikkat çekici değişimler yaratıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, güçlü bağlantılar kurabilir veya uzun süredir destek görmediğiniz bir konuda beklenmedik bir yardım alabilirsiniz. Ancak aynı zamanda çevrenizdeki insanların gerçek niyetlerini daha net göreceksiniz. Çünkü artık sizi sadece ihtiyaç duyduklarında arayan insanlarla gerçek dostluk arasındaki fark görünür oluyor.

Aşk hayatınızda ise duygusal netleşmeler zamanı başlıyor. İlişkisi olan Başak burçları için iletişim çok önemli olacak. İçinizde biriktirdiğiniz kırgınlıkları artık görmezden gelemeyebilirsiniz. Partnerinizle yapılacak dürüst bir konuşma ilişkinin yönünü değiştirebilir. Eğer uzun süredir “idare etmeye” çalışıyorsanız artık ruhunuz buna direnebilir.

Bekar Başak burçları için ise sürpriz gelişmeler gündemde. Özellikle sosyal çevre, eğitim alanları, internet veya yolculuklar üzerinden yeni bir tanışma yaşanabilir. Ancak bu kez sizden beklenen şey mükemmeli aramak değil; gerçek duyguyu fark etmek olacak.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu kariyer alanınızı hareketlendiriyor. Görünürlük artıyor. İnsanlar sizi fark ediyor. Yeni teklifler, görüşmeler, sunumlar veya dikkat çekici projeler gündeme gelebilir. Özellikle iletişim becerileriniz sayesinde önemli kapılar açabilirsiniz. Ancak aynı anda zihinsel baskı da artabilir. Çünkü her şeyi aynı anda kontrol etmeye çalışmak sizi yorabilir.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu hayatınıza ani farkındalıklar getirebilir. Özellikle eğitim, yurt dışı bağlantıları, hukuki süreçler, taşınma düşünceleri veya yaşam bakış açınızla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bir anda yeni bir karar almak, farklı bir yola yönelmek veya hayatınızı değiştirecek bir fikir geliştirmek isteyebilirsiniz.

Bu enerji sizi korkutabilir çünkü siz planlı ilerlemeyi seversiniz. Ancak Uranüs size şunu öğretiyor:

“Bazen kader, planladığın yerden değil; cesaret ettiğin yerden açılır.”

Sağlık açısından bu hafta sindirim sistemi, bağırsaklar, stres kaynaklı yorgunluklar, boyun-omuz gerginlikleri ve uyku düzensizliklerine dikkat etmelisiniz. Zihniniz sürekli çalıştığında bedeniniz alarm vermeye başlayabilir. Bu yüzden doğada zaman geçirmek, meditasyon yapmak, nefes çalışmaları ve bedeninizi rahatlatacak rutinler size çok iyi gelecek.

Hafta sonuna doğru içsel olarak güçlendiğinizi hissedeceksiniz. Çünkü uzun zamandır sizi aşağı çeken bazı düşünce kalıplarını bırakmaya başlıyorsunuz. Kendinizi sürekli eleştirmek yerine kendi emeğinizi görmeyi öğreniyorsunuz.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi özellikle iş ortamında veya günlük yaşamda baskıyı artırabilir. Güç savaşları, manipülasyonlar veya kontrolcü tavırlar canınızı sıkabilir. Ancak bu hafta en büyük başarınız sakin kalabilmek olacak.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Başak burcu:

“Hayatını değiştirecek olan şey, kusursuz olman değil;

kendine artık daha fazla yük olmaktan vazgeçmen.”

Şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Daha sade.

Daha gerçek.

Ve ruhunuza daha uygun bir yaşam için kapılar açılıyor.

Çünkü bu hafta evren sizi eski korkularınızdan özgürleştirmeye çalışıyor.

Terazi burcu

Terazi burcu

Terazi burcu, bu hafta gökyüzü sizi hem ilişkilerinizde hem hayatınızın genel dengesinde çok önemli bir farkındalığa taşıyor. Uzun zamandır herkesi mutlu etmeye çalışırken kendi ruhunuzun neye ihtiyaç duyduğunu geri plana atmış olabilirsiniz. Ancak artık evren size şunu söylüyor:

“Kendini ihmal ederek kurulan hiçbir denge gerçek değildir.”

18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri özellikle ilişkiler, ortaklıklar, kariyer ve yaşam yönünüz üzerinde güçlü etkiler yaratıyor. Hayatınızdaki insanlar artık size sadece eşlik etmiyor; kim olduğunuzu da aynalıyor. Bu yüzden bu hafta kurduğunuz her bağın gerçek niyetini daha net görebileceksiniz.

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün etkisiyle birlikte özellikle sosyal ilişkiler, aşk hayatı ve kariyer alanında dikkat çekici gelişmeler yaşayabilirsiniz. İnsanlar sizin enerjinize çekiliyor. Zarafetiniz, konuşma şekliniz ve insanlarla kurduğunuz denge bu hafta çok güçlü çalışıyor. Ancak gökyüzü sizi bir konuda uyarıyor:

“Herkesi memnun etmeye çalışırken kendi ruhunu yorma.”

İş ve kariyer alanında önemli fırsatlar gündeme gelebilir. Özellikle ekip çalışmaları, ortak projeler, sosyal medya, sanat, hukuk, danışmanlık, iletişim veya yaratıcı işler alanında dikkat çekebilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir görüşme olumlu ilerleyebilir. İnsanlar sizin fikirlerinizi daha fazla ciddiye almaya başlayabilir.

Ancak Mars’ın etkisi perde arkasında bazı güç savaşlarını da büyütebilir. Özellikle iş ortamında kıskançlıklar, gizli rekabetler veya manipülatif tavırlar gündeme gelebilir. Bu hafta diplomatik yönünüz sizi birçok sorundan koruyacak. Fakat artık bazı insanlara sınır koymanız gerektiğini de anlayabilirsiniz.

Finansal konularda ise daha bilinçli hareket etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Özellikle ortak para konuları, borçlar, ödemeler veya uzun vadeli yatırımlar gündeme gelebilir. Gökyüzü size kısa süreli mutluluklar yerine kalıcı güven oluşturmanız gerektiğini söylüyor. Bu hafta yapılacak doğru planlamalar önümüzdeki süreçte sizi rahatlatabilir.

Aşk hayatınızda ise kalbiniz yeniden hareketleniyor. Venüs’ün güçlü etkisi ilişkileri derinleştiriyor. İlişkisi olan Terazi burçları partnerleriyle daha yakın hissedebilir, birlikte gelecek planları yapabilir veya uzun süredir eksik kalan romantizmi yeniden yaşayabilir. Ancak ilişkilerde “susarak denge kurmaya çalışmak” artık işe yaramayacak.

Bu hafta duygularınızı açıkça ifade etmeniz gerekiyor. Çünkü sustukça karşı tarafın sizi anlamasını beklemek içsel bir kırgınlık yaratabilir.

Bekar Terazi burçları için ise çok dikkat çekici tanışmalar gündemde. Özellikle sosyal ortamlar, davetler, internet bağlantıları veya iş çevresi üzerinden başlayan bir iletişim hızlı şekilde derinleşebilir. Bu süreçte ruhsal çekim hissedeceğiniz biri hayatınıza girebilir. Ancak bu kez sadece dış görünüşe değil, ruhsal uyuma da dikkat edeceksiniz.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu sizin için adeta nefes alma enerjisi getiriyor. Hayata daha umutlu bakmaya başlayabilirsiniz. Eğitim, seyahat, yeni insanlar, yeni fikirler ve farklı yaşam deneyimleri sizi büyütebilir. Bazı Terazi burçları taşınma, eğitim alma, yurt dışı bağlantıları veya yeni bir yaşam planı üzerine düşünmeye başlayabilir.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise hayatınızda beklenmedik dönüşümler yaratabilir. Özellikle duygusal bağlar, ortaklıklar veya maddi konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Bir anda bir gerçekle yüzleşebilir veya hayatınızı değiştirecek bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Bazı Terazi burçları için bu enerji özgürleşme anlamına geliyor. Uzun süredir sizi yoran, tüketen veya enerjinizi aşağı çeken bir bağ artık çözülebilir. Çünkü Uranüs size artık “mış gibi” yaşamanın mümkün olmadığını gösteriyor.

Sağlık açısından bu hafta böbrekler, hormonal denge, bel bölgesi, stres kaynaklı yorgunluklar ve uyku düzensizliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle zihinsel olarak herkesi düşünmek sizi yorabilir. Biraz yalnız kalmak, meditasyon yapmak, sanatla ilgilenmek veya doğada zaman geçirmek ruhunuza iyi gelecek.

Hafta sonuna doğru içsel olarak daha net hissedeceksiniz. Çünkü artık neyi gerçekten istediğinizi anlamaya başlıyorsunuz. Kararsızlıklar azalıyor. İçinizde uzun zamandır susturduğunuz ses güçleniyor.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi özellikle ilişkilerde baskıyı artırabilir. Güç savaşları, kıskançlıklar veya kontrol etmeye çalışan insanlar gündeme gelebilir. Ancak bu hafta sizin asıl sınavınız sakinliğinizi korumak olacak.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Terazi burcu:

“Gerçek huzur, herkesle iyi geçinmek değil;

kendinle savaşmayı bırakmaktır.”

Şimdi ruhunuz yeni bir denge kuruyor.

Daha gerçek.

Daha güçlü.

Ve artık sizi yormayan bir hayat için…

Çünkü bu hafta kaderinizin yönü sessizce değişmeye başlıyor.

Akrep burcu

Akrep burcu

Akrep burcu, bu hafta gökyüzü sizi sıradan bir değişime değil, ruhsal bir yeniden doğuşa hazırlıyor. İçinizde uzun zamandır bastırdığınız duygular, gizli korkular, kontrol etme ihtiyacı ve sessiz öfkeler artık görünür olmaya başlıyor. Çünkü evren size artık şunu söylüyor:

“Güçlü görünmek başka, gerçekten güçlü olmak başkadır.”

18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri özellikle ilişkiler, kariyer, ortaklıklar ve ruhsal dönüşüm alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Mars’ın karşıt alanınıza geçişiyle birlikte hem özel hayatınızda hem iş ilişkilerinizde büyük yüzleşmeler yaşanabilir. Artık sizi aşağı çeken, enerjinizi tüketen veya ruhunuzu daraltan hiçbir şeyi görmezden gelemeyeceksiniz.

İş ve kariyer alanında yoğun bir mücadele enerjisi çalışıyor. Özellikle ortaklı işler, ekip çalışmaları, yöneticilerle ilişkiler veya rekabet içeren konular gündeme gelebilir. Bazı Akrep burçları için bu hafta büyük bir fırsat kapısı açılırken bazıları için ise “gerçek niyetlerin ortaya çıktığı” bir dönem olabilir.

İnsanların maskelerini daha net göreceksiniz.

Kim gerçekten yanınızda?

Kim sizin başarınızı kıskanıyor?

Kim sadece çıkarı için sizinle aynı yolda?

Bu soruların cevapları bu hafta görünür hale geliyor.

Mars size büyük bir mücadele gücü veriyor ancak aynı zamanda öfke kontrolü konusunda sınavdan geçiriyor. Özellikle iş ortamında güç savaşlarına çekilmemeye dikkat edin. Çünkü bu hafta sakin kalan taraf aslında kazanacak taraf olacak.

Finansal konularda ise stratejik davranmanız gereken bir süreçtesiniz. Özellikle ortak para konuları, borçlar, krediler, yatırımlar veya bekleyen ödemeler gündeme gelebilir. Yeni gelir kaynaklarıyla ilgili fırsatlar doğabilir ancak acele kararlar risk yaratabilir. Bu hafta sezgileriniz çok güçlü çalışıyor. Bir yatırımın ya da teklifin enerjisini ilk anda hissedebilirsiniz.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

“Gerçek kazanç sadece para değil, enerjini koruyabilmektir.”

Aşk hayatınızda ise çok derin duygusal yüzleşmeler yaşanabilir. Venüs’ün etkisiyle birlikte ilişkiler yüzeyden çıkıyor ve daha gerçek bir noktaya taşınıyor. Eğer bir ilişkinin içinde susarak biriktirdiğiniz kırgınlıklar varsa artık onları içinizde tutmanız zorlaşabilir.

İlişkisi olan Akrep burçları için bu hafta dürüstlük çok önemli olacak. Partnerinizle yapılacak samimi bir konuşma ilişkinizi güçlendirebilir. Ancak manipülasyon, kıskançlık veya kontrol oyunları ilişkiyi yorabilir. Çünkü artık hiçbir şey “mış gibi” devam etmek istemiyor.

Bekar Akrep burçları için ise çok güçlü çekimlerin olduğu bir hafta. Ruhsal bağ hissedebileceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle gizemli, farklı veya hayatınıza aniden giren biri sizi derinden etkileyebilir. Ancak bu kez sadece tutkuyla değil, ruhsal uyumla hareket etmeyi öğreniyorsunuz.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu sizi içsel dönüşüm alanına çekiyor. Bu süreçte hayatı daha derin sorgulayabilirsiniz. Ölüm-yeniden doğuş teması sizin için çok güçlü çalışıyor. Bazı Akrep burçları eski bir kimliği bırakıyor olabilir. Çünkü artık ruhunuz büyümek istiyor.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise ilişkiler ve ortaklıklar alanında ani gelişmeler getirebilir. Beklenmedik bir ayrılık, sürpriz bir başlangıç, şok eden bir gerçek veya aniden gelişen bir karar gündeme gelebilir. Bu enerji sizi korkutabilir ama aynı zamanda özgürleştiriyor.

Bazı Akrep burçları için bu hafta kader yön değiştiriyor.

Bir insanın gerçek yüzünü görmek…

Bir ilişkinin bittiğini kabul etmek…

Ya da ilk kez gerçekten istediğiniz hayat için harekete geçmek…

İşte bu hafta bunlardan biri olabilir.

Sağlık açısından stresin bedene yüklenmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle hormon dengesi, üreme organları, bağırsaklar, uyku düzeni ve zihinsel yorgunluk önem kazanıyor. Bastırılmış duygular bedeninizde ağırlık yaratabilir. Bu yüzden bu hafta ruhsal arınma çok önemli. Meditasyon, suyla temas, dua, yazmak veya yalnız kalmak size iyi gelebilir.

Hafta sonuna doğru sezgileriniz olağanüstü güçleniyor. Rüyalarınız, içinize doğan hisler ve tekrar eden işaretler size çok önemli mesajlar verebilir. Çünkü gökyüzü bu hafta sizinle semboller üzerinden konuşuyor.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi baskıyı artırıyor. Özellikle güç savaşları, manipülatif insanlar ve duygusal patlamalar gündeme gelebilir. Ancak bu hafta asıl dönüşümünüz öfkeyi güce çevirebilmek olacak.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Akrep burcu:

“Hayatındaki en büyük savaş dışarıda değil;

kendi karanlığını sevgiyle dönüştürebildiğin anda kazanılıyor.”

Şimdi küllerinizden yeniden doğuyorsunuz.

Daha güçlü.

Daha gerçek.

Ve artık kendi değerini unutmayan biri olarak…

Çünkü bu hafta kader sizi eski halinizde bırakmak istemiyor.

Yay burcu

Yay burcu

Yay burcu, bu hafta gökyüzü sizi yeniden nefes almaya, genişlemeye ve ruhunuzun gerçek yönünü hatırlamaya çağırıyor. Uzun zamandır üzerinizde biriken baskılar, sorumluluklar ve zihinsel yorgunluk artık çözülmeye başlıyor. Çünkü evren size şunu söylüyor:

“Ruhun daraldığı yerde kader büyümez.”

18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri hayatınıza hareket, farkındalık ve yeni kapılar getiriyor. Özellikle yöneticiniz Jüpiter’in güçlü etkisiyle birlikte hayatınızda büyüme isteği artıyor. Artık sadece günü kurtarmak değil; gerçekten yaşadığınızı hissetmek istiyorsunuz.

Bu hafta içsel olarak çok güçlü bir özgürleşme enerjisi hissedebilirsiniz. Bazı Yay burçları taşınma, seyahat, eğitim, yeni bir işe başlama veya hayat yönünü değiştirme düşüncesine yoğunlaşabilir. Çünkü ruhunuz artık aynı yerde kalmak istemiyor.

İş ve kariyer alanında dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Özellikle yaratıcı projeler, dijital işler, sosyal medya, eğitim, yurt dışı bağlantıları veya ekip çalışmalarında ön plana çıkabilirsiniz. İnsanlar sizin fikirlerinize ilham verici bir gözle bakabilir. Bu hafta söylediğiniz sözler birçok kişinin hayatına dokunabilir.

Ancak gökyüzü size önemli bir ders de veriyor:

“Büyük düşünmek güzel ama enerjini dağıtmadan ilerlemek daha güçlüdür.”

Çünkü aynı anda her şeyi yapmak istemek sizi yorabilir. Öncelik belirlemek bu hafta çok önemli olacak.

Finansal konularda ise daha bilinçli hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Özellikle Mars’ın etkisi günlük harcamaları artırabilir. İş düzeni, sağlık, seyahat veya yaşam koşullarıyla ilgili beklenmedik masraflar gündeme gelebilir. Ancak doğru planlama yaparsanız bu dönem size uzun vadeli kazanç sağlayabilir. Bu hafta hızlı kazanç peşinde koşmak yerine sağlam temel kurmanız gerekiyor.

Aşk hayatınızda ise kalbiniz yeniden canlanıyor. Venüs’ün tutku alanınızı hareketlendirmesiyle birlikte ilişkilerde heyecan artıyor. İlişkisi olan Yay burçları partnerleriyle daha derin bağ kurabilir, birlikte yeni planlar yapabilir veya uzun süredir eksik kalan romantizmi yeniden hissedebilir.

Ancak bu hafta ilişkilerde dürüstlük çok önemli olacak. Çünkü artık yüzeysel konuşmalar değil, gerçek duygular bağ kuruyor.

Bekar Yay burçları için ise çok hareketli bir dönem başlıyor. Özellikle seyahatler, sosyal ortamlar, eğitim alanları veya internet bağlantıları üzerinden sürpriz tanışmalar yaşanabilir. Hayatınıza giren biri size sadece aşkı değil, farklı bir yaşam bakış açısını da getirebilir.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu ilişkiler alanınızı güçlü şekilde hareketlendiriyor. Hayatınıza giren insanlar kaderinizde önemli rol oynayabilir. Yeni ortaklıklar, iş birlikleri veya duygusal başlangıçlar gündeme gelebilir. Ancak aynı zamanda kimin gerçekten sizinle aynı yolda yürüdüğünü de net göreceksiniz.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu günlük yaşam düzeninizde ani değişimler yaratabilir. İş ortamında sürpriz gelişmeler, beklenmedik haberler veya çalışma koşullarında değişiklik yaşanabilir. Bazı Yay burçları için bu enerji aniden yeni bir işe geçiş ya da yaşam düzenini tamamen değiştirme isteği yaratabilir.

Aynı zamanda bedeniniz size çok güçlü mesajlar veriyor olabilir. Uzun süredir ihmal edilen sağlık konuları artık dikkatinizi çekebilir. Çünkü Uranüs size artık ruhunuzun istemediği tempoda yaşamamanız gerektiğini gösteriyor.

Sağlık açısından bu hafta özellikle sinir sistemi, kalça-bel bölgesi, kas yorgunlukları, uyku düzensizlikleri ve stres kaynaklı enerji düşüşlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli hareket halinde olmak yerine bedeninizi dinlendirmeyi öğrenmeniz önemli olacak. Spor, yürüyüş, yoga, nefes çalışmaları veya doğada zaman geçirmek size çok iyi gelebilir.

Hafta ortasından sonra yaratıcılığınız yükseliyor. Yazmak, üretmek, öğretmek, konuşmak veya ilham verdiğiniz alanlarda görünür olmak size iyi gelecek. Çünkü siz sadece kendi yolunuzu değil, başkalarının yolunu da aydınlatan bir enerjisiniz.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi özellikle iş ortamında veya günlük yaşamda baskıyı artırabilir. Güç savaşları, kıskançlıklar veya sizi kontrol etmeye çalışan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu hafta sizin en büyük gücünüz sakin kalabilmek olacak.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Yay burcu:

“Özgürlük sadece gitmek değildir;

ruhunun gerçekten ait olduğu yere cesaretle yürüyebilmektir.”

Şimdi hayat sizi yeni bir yola çağırıyor.

Daha büyük.

Daha gerçek.

Ve sizi gerçekten canlı hissettirecek bir yaşama doğru…

Çünkü bu hafta kaderiniz genişlemeye başlıyor.

Oğlak burcu

Oğlak burcu

Oğlak burcu, bu hafta gökyüzü sizi hayatınızın temel taşlarını yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Uzun zamandır omuzlarınızda taşıdığınız sorumluluklar, hedefler, beklentiler ve sessiz mücadeleler artık farklı bir anlam kazanmaya başlıyor. Çünkü evren size şunu söylüyor:

“Sadece güçlü olmak yetmez.

Ruhunun da o yükü taşımak istemesi gerekir.”

18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri özellikle kariyer, ev yaşamı, maddi güvenlik ve duygusal dayanıklılık alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Bu hafta hayat sizden hem disiplin hem de duygusal farkındalık isteyecek. Çünkü artık sadece çalışarak değil, ruhsal olarak da dengede kalmanız gerekiyor.

Satürn’ün etkisiyle birlikte uzun vadeli planlarınız ön plana çıkıyor. Geleceğinizle ilgili ciddi kararlar almak isteyebilirsiniz. İş değişikliği, yatırım planları, yeni bir düzen kurma veya hayatınızı daha sağlam temeller üzerine oturtma düşüncesi yoğun şekilde çalışabilir.

İş ve kariyer alanında bu hafta büyük sorumluluklar gündeme gelebilir. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz ancak aynı zamanda önemli fırsatlar da oluşuyor. Özellikle yöneticilerle yapılacak görüşmeler, resmi işler, projeler veya uzun süredir bekleyen konular netleşebilir. İnsanlar sizin dayanıklılığınızı ve kriz yönetme becerinizi fark ediyor.

Fakat gökyüzü size önemli bir uyarı yapıyor:

“Her şeyi tek başına taşımaya çalışmak güç değil, yorgunluk yaratır.”

Çünkü son zamanlarda ruhsal olarak tükenmeye başlamış olabilirsiniz. Sürekli ayakta kalmaya çalışırken kendi duygularınızı ihmal etmiş olabilirsiniz.

Finansal konularda ise dikkatli ama akıllıca ilerlemeniz gereken bir dönemdesiniz. Özellikle yatırımlar, birikimler, evle ilgili harcamalar veya geleceğe yönelik güvence oluşturma isteği artabilir. Bu hafta kısa vadeli riskler yerine uzun vadeli güvenli adımlar size kazandıracak. Bazı Oğlak burçları yeni gelir kaynakları üzerine düşünmeye başlayabilir.

Venüs’ün ev ve aile alanınızı aydınlatmasıyla birlikte yaşam alanınızı güzelleştirme isteğiniz artıyor. Evinizde değişiklik yapmak, taşınmayı düşünmek veya aile içinde daha huzurlu bir düzen kurmak isteyebilirsiniz. Uzun süredir ertelenen aile konuşmaları gündeme gelebilir.

Aşk hayatınızda ise duygusal netleşmeler zamanı başlıyor. İlişkisi olan Oğlak burçları için bu hafta “güven” konusu çok önemli olacak. Partnerinizle ilişkinin geleceği üzerine ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Eğer bir ilişkide sürekli güçlü duran taraf siz olduysanız artık içinizdeki kırılgan taraf görünmek isteyebilir.

Bekar Oğlak burçları için ise hayatınıza daha olgun, güven veren veya sizi duygusal olarak sakinleştiren biri girebilir. Ancak bu kez sadece mantığınız değil, kalbiniz de seçim yapmak isteyecek.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu günlük yaşam düzeninizi hızlandırıyor. İş temposu artabilir. Yeni sorumluluklar, yoğun iletişim trafiği, plan değişiklikleri veya beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Bu süreçte zihinsel dağınıklık yaşamamaya dikkat edin. Çünkü aynı anda her şeye yetişmeye çalışmak enerjinizi tüketebilir.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise aşk, yaratıcılık ve yaşam enerjiniz üzerinde ani etkiler yaratabilir. Beklenmedik bir karşılaşma, sürpriz bir haber veya hayatınıza heyecan katacak bir gelişme yaşanabilir. Bazı Oğlak burçları uzun zamandır bastırdığı duygularla yüzleşebilir.

Aynı zamanda bu enerji size şunu fark ettirebilir:

“Sürekli kontrol etmeye çalışmak bazen hayatın güzelliğini kaçırmana neden oluyor.”

Bu hafta biraz spontane olmak, yeni deneyimlere açık kalmak ve ruhunuzu özgür bırakmak size çok iyi gelebilir.

Sağlık açısından kemikler, dizler, dişler, omurga, stres kaynaklı kas gerginlikleri ve uyku düzeni önem kazanıyor. Özellikle bedeniniz size “yavaşla” mesajı verebilir. Dinlenmek, doğada zaman geçirmek ve zihninizi susturmak bu hafta çok önemli olacak.

Hafta ortasından sonra içsel farkındalıklarınız güçleniyor. Kendi değerinizi daha net görmeye başlayabilirsiniz. Çünkü artık sadece başarmak değil, huzurlu hissetmek de sizin için önemli hale geliyor.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi baskıyı artırabilir. Özellikle iş ortamında güç savaşları, aile içinde kontrol meseleleri veya bastırılmış öfke gündeme gelebilir. Ancak bu hafta sizin asıl sınavınız sakinliğinizi koruyabilmek olacak.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Oğlak burcu:

“Hayat sadece zirveye çıkmak değildir.

Oraya çıkarken ruhunu kaybetmemektir.”

Şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Daha sağlam.

Daha bilinçli.

Ve artık sadece başarı değil, huzur da isteyen bir sizle…

Çünkü bu hafta kaderinizin temelleri yeniden atılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova burcu

Kova burcu

Kova burcu, bu hafta gökyüzü sizi sıradan düşüncelerin dışına taşırırken hayatınızda çok önemli farkındalık kapıları açıyor. Uzun zamandır içinizde büyüyen değişim isteği artık sessiz kalmıyor. Çünkü ruhunuz eski düzenlere, aynı döngülere ve sizi sınırlayan insanlara sığmak istemiyor.

Evren size bu hafta çok net bir mesaj veriyor:

“Sen farklı olduğun için yalnız değilsin.

Sen farklı olduğun için dönüşüm taşıyorsun.”

18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri özellikle sosyal çevre, ilişkiler, iletişim, projeler ve yaşam yönünüz üzerinde güçlü etkiler yaratıyor. Bu hafta hayatınıza giren insanlar, duyduğunuz sözler ve aldığınız haberler kaderinizin yönünü değiştirebilir.

Satürn’ün etkisi sizi daha ciddi düşünmeye itiyor. Özellikle geleceğinizle ilgili planlar, iş düzeniniz, maddi güvenlik ve uzun vadeli hedefler konusunda daha net kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak aynı zamanda içinizde büyük bir özgürlük arzusu da büyüyor. Bu nedenle bir yanınız düzen isterken diğer yanınız zincirleri kırmak isteyebilir.

İş ve kariyer alanında oldukça dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Özellikle ekip çalışmaları, dijital projeler, sosyal medya, teknoloji, eğitim, organizasyonlar veya topluluklarla ilgili alanlarda güçlü fırsatlar oluşabilir. İnsanlar sizin farklı bakış açınızı fark etmeye başlıyor. Daha önce anlaşılmadığınızı düşündüğünüz fikirler şimdi değer görmeye başlayabilir.

Ancak gökyüzü size önemli bir uyarı yapıyor:

“Herkes sizin vizyonunuzu hemen anlayamayabilir.”

Bu yüzden kendinizi sürekli açıklamak zorunda hissetmeyin. Çünkü bazı insanlar sizi anlamak için değil, sizi kendi kalıplarına sığdırmak için dinliyor olabilir.

Finansal konularda ise alışılmışın dışında fırsatlar gündeme gelebilir. Yeni gelir kaynakları, dijital işler, yaratıcı projeler veya farklı yatırım fikirleri dikkatinizi çekebilir. Ancak bu hafta ani kararlar vermemeye dikkat edin. Özellikle teknoloji, seyahat veya sosyal çevre kaynaklı harcamalar artabilir. Uzun vadeli düşünmek size kazandıracak.

Aşk hayatınızda ise iletişim her şey olacak. Venüs’ün etkisiyle birlikte ilişkilerde daha açık konuşmalar yapılabilir. Eğer bir süredir partnerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar varsa bu hafta bunları çözmek için önemli fırsatlar doğabilir.

İlişkisi olan Kova burçları için bu hafta bağlar derinleşebilir. Ancak özgürlük ihtiyacınız ile duygusal yakınlık arasında denge kurmanız gerekiyor. Çünkü bazen fazla mesafeli durmak karşı tarafı yalnız hissettirebilir.

Bekar Kova burçları için ise çok sürpriz gelişmeler var. Özellikle arkadaş çevresi, sosyal medya, topluluklar veya sıra dışı bir ortam üzerinden başlayan bir iletişim hızla güçlenebilir. Bu hafta sizi zihinsel olarak etkileyen biriyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü artık ruhunuz sadece fiziksel çekim değil, zihinsel uyum da arıyor.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu sizin için çok güçlü bir enerji getiriyor. Hayata karşı motivasyonunuz yükseliyor. Yaratıcılığınız artıyor. Yazmak, konuşmak, üretmek, öğretmek veya insanlara ilham vermek konusunda dikkat çekebilirsiniz. Özellikle sosyal medya veya dijital alanlarda görünürlük artabilir.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise ev, aile ve yaşam düzeninizle ilgili ani gelişmeler yaratabilir. Beklenmedik taşınma düşünceleri, aile içinde sürpriz olaylar veya yaşam alanınızla ilgili radikal kararlar gündeme gelebilir. Bazı Kova burçları için bu enerji “yeni bir hayat kurma” isteğini büyütebilir.

Aynı zamanda geçmişten gelen bazı duygusal meseleler de yeniden açılabilir. Çünkü Uranüs sizi özgürleştirmeden önce içsel zincirlerinizi fark ettirmek istiyor.

Sağlık açısından sinir sistemi, dolaşım, uyku düzeni, stres kaynaklı yorgunluklar ve zihinsel dağınıklık önem kazanıyor. Sürekli düşünmek ve her şeyi aynı anda yapmak istemek enerjinizi tüketebilir. Bu yüzden bedeninizi dinlemeyi öğrenmeniz gerekiyor.

Hafta ortasından sonra ruhsal olarak daha farklı hissedebilirsiniz. Kalabalıkların içinde bile kendi yolunuzu çizme isteğiniz artabilir. Gönüllülük çalışmaları, topluluk projeleri veya insanlara yardım ettiğiniz alanlar ruhunuza iyi gelebilir.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi özellikle aile, iş veya sosyal çevrede baskıyı artırabilir. Kontrol etmeye çalışan insanlar, güç savaşları veya ani gerginlikler yaşanabilir. Ancak bu hafta sizin asıl gücünüz sakin kalabilmek ve kendi merkezinizden çıkmamak olacak.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Kova burcu:

“Hayat seni farklı yarattı çünkü senin yolun başkalarının izinden gitmek için değil.”

Şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Daha özgür.

Daha cesur.

Ve artık kendi gerçeğini saklamayan bir sizle…

Çünkü bu hafta kaderinizin yönü değişmeye başlıyor.

Balık burcu

Balık burcu

Balık burcu, bu hafta gökyüzü sizin ruhunuzla konuşuyor. Kalbinizin en sessiz yerinde sakladığınız duygular, unuttuğunuzu sandığınız hayaller ve uzun zamandır bastırdığınız sezgiler yeniden uyanıyor. Çünkü evren size artık şunu söylüyor:

“Ruhunun sesini susturduğunda hayat yönünü kaybeder.”

18 Mayıs itibarıyla değişen gezegen enerjileri sizi hem duygusal hem ruhsal anlamda çok güçlü bir farkındalık sürecine taşıyor. Özellikle Neptün’ün etkisiyle sezgileriniz olağanüstü güçleniyor. Bu hafta hissedeceğiniz birçok şey sonradan gerçek olabilir. İçinize doğan hisleri küçümsemeyin. Çünkü gökyüzü sizinle artık mantığın değil, ruhun diliyle konuşuyor.

Bu hafta yaratıcı enerjiniz çok yükseliyor. Yazmak, çizmek, müzikle ilgilenmek, spiritüel çalışmalar yapmak, üretmek veya insanlara ilham vermek size çok iyi gelebilir. İçinizde uzun zamandır bekleyen bir yetenek yeniden görünür olmak isteyebilir. Çünkü ruhunuz artık sadece hayatta kalmak değil, kendini ifade etmek istiyor.

İş ve kariyer alanında ise sezgileriniz en büyük rehberiniz olacak. Özellikle karar vermekte zorlandığınız konularda mantığınızla sezgileriniz arasında kalabilirsiniz. Ancak bu hafta iç sesiniz size doğru yolu gösterecek. Bazı Balık burçları için yeni bir proje, yaratıcı bir iş fırsatı veya ruhsal olarak tatmin edecek bir çalışma gündeme gelebilir.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

“Her kazanç para değildir.

Bazı yollar ruhunu büyüttüğü için değerlidir.”

Finansal konularda ise dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Özellikle duygusal kararlarla para harcamaya açık bir süreçtesiniz. Başkalarına yardım etmek isterken kendi sınırlarınızı unutabilirsiniz. Bu hafta borç verme, büyük harcamalar veya plansız yatırımlar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Uzun vadeli güvence oluşturmak sizin için önemli hale geliyor.

Aşk hayatınızda ise çok yoğun duygular çalışıyor. Venüs’ün etkisiyle birlikte romantik enerjiniz yükseliyor. İlişkisi olan Balık burçları partnerleriyle daha derin bir bağ hissedebilir. Ruhsal yakınlık, şefkat ve anlayış ön plana çıkıyor. Ancak aynı zamanda fazla fedakârlık yapma eğiliminiz de artabilir.

Bu hafta şunu unutmamanız gerekiyor:

“Sevgi kendini feda etmek değildir.”

Eğer bir ilişkide sürekli veren taraf siz olduysanız artık ruhunuz yorulduğunu hissettirebilir. Bu yüzden kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelmeyin.

Bekar Balık burçları  uzun zamandır ilgi duyduğunuz  sezgisel bağ kuracağınız, sizi derinden etkileyen biri ile ilişkiye başlayabilirsiniz.  Bu ilişki size sadece aşk değil, aynı zamanda içsel bir dönüşüm de getirebilir.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu ev, aile ve içsel güven alanınızı hareketlendiriyor. Ev düzeninde değişiklik yapmak, taşınmayı düşünmek veya yaşam alanınızı daha huzurlu hale getirmek isteyebilirsiniz. Bazı Balık burçları aile içinde önemli konuşmalar yaşayabilir.

Aynı zamanda geçmiş anılar, çocukluk yaraları veya eski duygusal meseleler yeniden gündeme gelebilir. Çünkü gökyüzü sizi artık gerçekten iyileştirmek istiyor.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise hayatınıza ani farkındalıklar getirebilir. Beklenmedik bir haber, sürpriz bir konuşma veya aniden gelişen bir olay bakış açınızı değiştirebilir. Özellikle kardeşler, yakın çevre, eğitim veya iletişim alanında sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Bazı Balık burçları için bu enerji aniden bir karar alma, hayat yönünü değiştirme veya uzun süredir ertelenen bir adımı atma cesareti getirebilir.

Sağlık açısından bu hafta ruhsal durumunuz bedeninizi çok etkiliyor. Uyku düzensizlikleri, enerji düşüklüğü, hormonal hassasiyetler, bağışıklık sistemi ve duygusal yorgunluk önem kazanıyor. Özellikle negatif ortamlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü bu hafta enerjilere karşı çok açık olabilirsiniz.

Meditasyon yapmak, dua etmek, suyla temas kurmak, doğada vakit geçirmek veya rüya günlüğü tutmak size çok iyi gelebilir. Rüyalarınız bu hafta sıradan olmayabilir. Çünkü bilinçaltınız size mesajlar taşıyor olabilir.

Hafta ortasından sonra sosyal çevreniz hareketleniyor. İnsanlarla daha fazla görüşebilir, davetlere katılabilir veya ruhunuza iyi gelen insanlarla vakit geçirebilirsiniz. Ancak herkesin enerjisini taşımamaya dikkat edin. Çünkü siz fark etmeden başkalarının duygularını üzerinize alabiliyorsunuz.

25 Mayıs’a yaklaşırken Mars – Plüton karesi zihinsel baskıyı artırabilir. Özellikle geçmiş korkular, kaygılar veya bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Ancak bu süreç aynı zamanda büyük bir ruhsal güçlenme fırsatı taşıyor.

Gökyüzü size bu hafta çok güçlü bir mesaj veriyor Balık burcu:

“En büyük mucize,

kendini kaybetmeden sevebilmektir.”

Şimdi ruhunuz yeni bir frekansa geçiyor.

Daha bilinçli.

Daha güçlü.

Ve artık kendi ışığını inkâr etmeyen bir sizle…

Çünkü bu hafta kaderiniz sessizce yeniden yazılıyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam