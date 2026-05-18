18 – 24 Mayıs 2026 Haftanın Yantrası: Nava Yoni Yantra

Bu özel yantranın; bastırılmış dişil enerjiyi ortaya çıkarmaya, kişinin öz değerini güçlendirmeye, sezgileri artırmaya ve yaşamındaki bolluk kapılarını aktive etmeye yardımcı olduğuna inanılır. Özellikle ilişkilerde alma-verme dengesini kurmak, aile huzurunu desteklemek, aşk frekansını yükseltmek ve kişinin kendi içsel gücünü yeniden hatırlaması için tercih edilmektedir.

Nava Yoni Yantra aynı zamanda Shiva–Shakti enerjisinin birleşimini temsil eder. İlahi dişil enerji ile koruyucu eril gücün dengelenmesini sembolize eder. Bu nedenle yalnızca bir sembol değil; kişinin ruhsal merkezini, yaratım enerjisini ve yaşam yolunu destekleyen özel bir frekans çalışması olarak görülür.

Yantra üzerinde bulunan 9 katmanlı enerji sistemi;

9 gezegen,

9 boyut,

9 aylık yaratım döngüsü

ve 9 ruhsal tamamlanma kapısıyla bağlantılı kabul edilir. Bu yüzden Nava Yoni Yantrası; kapanan karmaları, biten döngüleri ve ruhsal yeniden doğuşu temsil eden güçlü bir sembol olarak değerlendirilmektedir.

Meditasyon çalışmalarında, Ay ritüellerinde, su frekans çalışmalarında ve kişisel enerji alanını koruma amaçlı kullanılabilir. Özellikle nazar, kıskançlık, negatif enerji ve ruhsal yorgunluk hisseden kişiler tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Enerji akışının doğru çalışabilmesi için kişinin doğum haritasına uygun yantranın belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle Nava Yoni Yantra’nın; kişinin doğum haritasına göre özel olarak hazırlanması önerilir. Oniks, gümüş, altın veya bakır üzerine hazırlanan kişiye özel çalışmalar, enerji frekansının daha güçlü yansımasına destek sağlayabilir.

AstrodehA tarafından hazırlanan tüm yantra tasarımları; bilgi, deneyim, enerji çalışmaları ve uzun yıllara dayanan özel sistemlerle oluşturulmaktadır. Bu çalışmalar yalnızca estetik bir tasarım değil; spiritüel farkındalık ve enerji alanı üzerine yapılandırılmış özel frekans çalışmalarıdır.

AstrodehA’ya ait tüm yantra tasarımları Türk Patent ve Marka Kurumu ile uluslararası marka koruma sistemleri kapsamında koruma altındadır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması veya ticari amaçla kullanılması hukuki yaptırımlara tabidir.

“Yaratım senin içindedir…

Bereket, sevgi ve dönüşüm önce ruhunda doğar.”

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA