Yalanın Hızı, Gerçeğin Yorgunluğu
Son yıllarda toplumlar yalnızca ekonomik krizlerle, siyasi gerilimlerle ve artan kutuplaşmayla mücadele etmiyor. Aynı zamanda başka bir salgınla daha karşı karşıyayız: dezenformasyon salgını.
Yani yanlış bilgilerin, manipülasyonların, eksik anlatıların, çarpıtılmış görüntülerin ve bilinçli algı yönetimlerinin hızla yayılmasıyla.
Eskiden yanlış bilgi daha yavaş dolaşıma girerdi. Yerel başlar, sınırlı sayıda insana ulaşır ve zamanla etkisini kaybederdi. Bugün ise tek bir telefon ekranı, birkaç dakika içinde milyonlarca insana yanlış bilgiyi ulaştırabiliyor. Çoğu zaman düzeltmeler, yalanın dolaşım hızına yetişemiyor.
Gerçek yoruluyor. Yalan koşmaya devam ediyor.
Yanlış bilgi yalnızca kamusal alanı kirletmiyor. Gerçeğe giden yolu da görünmez hâle getiriyor.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!