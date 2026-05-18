Yalanın Hızı, Gerçeğin Yorgunluğu

Bunun acı örneklerini son dönemde defalarca gördük. Bir okul saldırısı yaşanıyor. Toplum büyük bir travmayı anlamaya çalışırken, tam da o anda doğrulanmamış iddialar kamusal alanı kaplamaya başlıyor. Saldırganın kimliğine ilişkin söylentiler, psikolojik ya da tıbbi durumuna dair spekülatif açıklamalar, “otistikti” gibi hiçbir dayanağı olmayan etiketlemeler, aile üyeleriyle ilgili uydurma hikâyeler, olay anına aitmiş gibi servis edilen sahte görüntüler…

Resmî bilgiler ortaya çıkmadan herkes uzman kesiliyor.

Peki bunun bedeli ne oluyor?

Öncelikle toplumun rasyonel düşünme zemini aşınıyor. İnsanlar olayı anlamaya çalışmak yerine birbirine öfke yöneltmeye başlıyor. İkinci olarak zaten kırılgan olan topluluklar yeni hedefler hâline geliyor. Örneğin otizm spektrumundaki bireyler ve aileleri, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan anlatılar üzerinden haksız biçimde damgalanabiliyor. Üçüncü olarak ise asıl sorulması gereken kritik sorular gündemden düşüyor: Güvenlik zafiyeti neydi? Önleyici mekanizmalar çalıştı mı? Kurumlar ne yaptı? Bunun tekrar yaşanmaması için ne yapılmalı?