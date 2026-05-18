Nazan Öncel’in Sezen Aksu’ya Sitemini Gören Demet Akalın Olaya Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.05.2026 - 15:16

Nazan Öncel ve Sezen Aksu arasında yaşanan gerginlik magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda birlikte düet yapan Nazan Öncel ve Sezen Aksu bugün aralarında çıkan anlaşmazlıkla adlarından söz ettirdi. Nazan Öncel’in olay olan sözlerini gören Demet Akalın da hemen paylaşım yaparak düşüncelerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…

Nisan ayında “Erkekler de Yanar” şarkısını yeniden seslendiren Nazan Öncel ve Sezen Aksu düetleriyle beğenileri toplamıştı.

Ancak Nazan Öncel, Harbiye Açık Hava’da verdiği konserinde yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Sezen Aksu’dan söz ederek günümüz dostluklarının yalan olduğunu ifade eden sanatçı, “Kanlıca’yı da gördük” sözleriyle dikkat çekti. Henüz yeni düet yapan ikilinin arasının neden açıldığı merak konusu olurken Demet Akalın olaya dahil oldu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın sosyal medyadaki aktifliğini bilenler bilir.

Akalın, Nazan Öncel ve Sezen Aksu arasında yaşanan olayı görür görmez Instagram hikayesinde konuya değindi. Nazan Öncel’in Sezen Aksu’ya sitem etmesinin ardından “Destur” diyerek sözlerine başladı. Ardından ise “Önce bi desturrrr!!!! Ahh sezenim pamuk kalplim sakın üzülme seni biliyoruz ❤️🙏 demiri çeliği bilmem iyiliğini bilirim … çocukluğumuz gençliğimizsin sen💕” dedi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
