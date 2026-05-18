article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 23-24 Mayıs'ta İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 23-24 Mayıs'ta İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 23:30

Hafta sonu 23-24 Mayıs 2026’da İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da kültür sanat gündemi yine oldukça hareketli. Devlet tiyatroları, festivaller ve özel sahnelemelerle birlikte şehirler adeta açık hava sahnesine dönüşüyor.

Klasik eserlerden modern yorumlara, opera ve müzikallerden çocuk oyunlarına kadar geniş bir program sanatseverleri bekliyor. Özellikle büyük şehirlerde sahnelenen gösteriler için yoğun ilgi dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir

İzmir

Sinema Etkinlikleri

  • Star Wars: Mandalorian ve Grogu | Paribu Cineverse İzmir | 23-24 Mayıs | Aksiyon, Bilim Kurgu | 2D, 2 sa 12 dk

  • Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi | Paribu Cineverse İzmir | 23-24 Mayıs | Animasyon, Macera | 2D, 1 sa 25 dk

  • Oflu Hoca 6: Define | Paribu Cineverse İzmir | 23-24 Mayıs | Komedi | 2D

  • Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot | Paribu Cineverse İzmir | 23-24 Mayıs | Animasyon | 2D

Tiyatro Etkinlikleri

  • Callback | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 23-24 Mayıs 20:00 | Dram | 13+

  • Büyük İskender'in Atı | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 23-24 Mayıs 20:00 | Çocuk Oyunu | 9+

Ankara

Ankara

Sinema Etkinlikleri

  • Star Wars: Mandalorian ve Grogu | Paribu Cineverse Ankara | 23-24 Mayıs | Aksiyon, Bilim Kurgu | 2D, 2 sa 12 dk

  • Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi | Paribu Cineverse Ankara | 23-24 Mayıs | Animasyon, Macera | 2D, 1 sa 25 dk

  • Külkedisi: Üç Dilek | Paribu Cineverse Ankara | 23-24 Mayıs | Animasyon, Komedi | 2D, 1 sa 26 dk

Tiyatro Etkinlikleri

  • Gramofon Hala Çalıyor | Şinasi Sahnesi | 23 Mayıs 15:00, 20:00 | Dram |

  • İzafiyet | Küçük Tiyatro | 23 Mayıs 15:00, 20:00 | Dram |

  • Bernarda Alba'nın Evi | Akün Sahnesi | 23 Mayıs 15:00, 20:00 | Dram | 15+

  • Anne Boleyn | Büyük Tiyatro | 24 Mayıs 20:00 | Tarihi Dram |

Eskişehir

Eskişehir

Sinema Etkinlikleri

  • Star Wars: Mandalorian ve Grogu | Paribu Cineverse Eskişehir | 23-24 Mayıs | Aksiyon, Bilim Kurgu | 2D, 2 sa 12 dk

  • Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi | Paribu Cineverse Eskişehir | 23-24 Mayıs | Animasyon, Macera | 2D, 1 sa 25 dk

  • Oflu Hoca 6: Define | Paribu Cineverse Eskişehir | 23-24 Mayıs | Komedi | 2D

Tiyatro Etkinlikleri

  • Ödenmeyecek Ödemiyoruz | Şehir Tiyatroları Sahneleri | 23-24 Mayıs 20:00 | Komedi |

  • Unutmak | Şehir Tiyatroları Sahneleri | 23-24 Mayıs 20:00 | Dram |

  • Sihirli Flüt | Şehir Tiyatroları Kukla Sahnesi | 23-24 Mayıs 11:00, 14:00 | Çocuk Oyunu |

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın