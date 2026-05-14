Müdahale Etti: Düşes Röportajında Pelin Karahan ve Erdal Özyağcılar Arasında "Sıra Polemiği" Çıktı!

Boşanma iddialarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü oyuncu, şimdi ise Seçkin Özdemir ile başrollerini paylaştığı Düşes dizisiyle gündemde. Telefon ekranlarına özel çekilen yenilikçi dikey formatıyla dikkat çeken proje, yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

İki Dakika Creative House imzası taşıyan “Düşes”, klasik televizyon dizilerinden farklı olarak 9:16 dikey formatta çekilen modern bir romantik komedi projesi olarak öne çıkıyor. Her çarşamba saat 20.00’de dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden yayınlanan yapımın merkezinde, sıradan mahalle hayatından lüks bir yaşama uzanan Yurdagül Şaşmaz’ın dönüşüm hikayesi yer alıyor.

Pelin Karahan’ın “Gül” karakterine hayat verdiği dizide ona Seçkin Özdemir eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Yeşim Salkım ve Gökberk Demirci gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Ece Yosmaoğlu kaleme aldı.