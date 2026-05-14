Müdahale Etti: Düşes Röportajında Pelin Karahan ve Erdal Özyağcılar Arasında "Sıra Polemiği" Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2026 - 11:52

Düşes dizisinin tanıtım röportajı sosyal medyada beklenmedik bir polemiğe dönüştü! Başrollerini Pelin Karahan ve Seçkin Özdemir’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, yapılan açıklamalar kısa sürede gündem oldu. Özellikle usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın verdiği cevaplar ve o sırada Pelin Karahan’ın kameralara yansıyan mimikleri sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Röportaj sırasında yaşanan o anlar için peş peşe yorumlar geldi.

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Pelin Karahan, bu kez yeni projesiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Boşanma iddialarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü oyuncu, şimdi ise Seçkin Özdemir ile başrollerini paylaştığı Düşes dizisiyle gündemde. Telefon ekranlarına özel çekilen yenilikçi dikey formatıyla dikkat çeken proje, yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

İki Dakika Creative House imzası taşıyan “Düşes”, klasik televizyon dizilerinden farklı olarak 9:16 dikey formatta çekilen modern bir romantik komedi projesi olarak öne çıkıyor. Her çarşamba saat 20.00’de dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden yayınlanan yapımın merkezinde, sıradan mahalle hayatından lüks bir yaşama uzanan Yurdagül Şaşmaz’ın dönüşüm hikayesi yer alıyor.

Pelin Karahan’ın “Gül” karakterine hayat verdiği dizide ona Seçkin Özdemir eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Yeşim Salkım ve Gökberk Demirci gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Ece Yosmaoğlu kaleme aldı.

Dizinin tanıtım sürecinde oyuncu kadrosunun verdiği röportaj ise sosyal medyada ayrı bir gündem yarattı.

Set temposundan bahseden Pelin Karahan’ın yaptığı açıklamalar dikkat çekerken, muhabirlerin Erdal Özyağcılar’a yönelttiği sorunun ardından yaşananlar da gündem oldu. Nurseli İdiz’in “Kısaca özetledi, hepimizin söyleyeceği şeyi özetledi.” sözlerinin ardından Erdal Özyağcılar öne çıktı ve “Beni almayın, hiç beni almayın. Yapımcımız da çok özel bir insan. Hiyerarşik bir sıralama varsa; yapımcı ve yönetmen… Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım. ‘Ben 50 senedir oyuncuyum’ falan, onu yapmayalım.” ifadelerini kullandı.

Bu sırada Pelin Karahan’ın arkaya doğru geçmesi ve mimiklerindeki değişim kullanıcıların dikkatini çekti. Kameralara yansıyan o anlara yorum yağdı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
