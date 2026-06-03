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2026 Babalar Günü Ne Zaman Kutlanacak? Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

2026 Babalar Günü Ne Zaman Kutlanacak? Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 10:45
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Türkiye'de ve tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen Babalar Günü, hayatımızdaki en büyük destekçilerimiz olan babalarımıza sevgimizi göstermenin en özel yollarından biridir. Hediye arayışlarının ve sürpriz planlarının başladığı bu dönemde en çok araştırılan konulardan biri ise 'Babalar Günü ne zaman?' sorusudur. İşte 2026 yılı Babalar Günü tarihi ve bu anlamlı günün ortaya çıkış hikayesi...

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Babalar Günü Ne Zaman? Neden Her Yıl Farklı Tarihte Kutlanıyor?

Babalar Günü Ne Zaman? Neden Her Yıl Farklı Tarihte Kutlanıyor?

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Babalar Günü, sabit bir takvim gününde değil, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Bu nedenle her yıl kutlandığı tarih değişiklik gösterir.

2026 Babalar Günü Tarihi

Bu yıl babanızı mutlu etmek için plan yapıyorsanız takvimlerinizi işaretleyin: 2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

Tatlı Bir Tesadüf: 21 Haziran aynı zamanda yaz gün dönümü olduğu için, bu yılki Babalar Günü yılın en uzun gününde kutlanacak!

Babalar Günü Tarihçesi

Babalar Günü Tarihçesi

Anneler Günü kadar köklü bir geçmişe sahip olan Babalar Günü'nün ortaya çıkışı, annesi vefat ettikten sonra altı çocuğunu tek başına büyüten bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd'a dayanır.

  • İlk Fikir: Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babalar için de özel bir gün olması gerektiğini düşünerek babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı Babalar Günü ilan etmek için çalışmalara başladı.

  • İlk Kutlama: Çalışmalar yetişmediği için ilk Babalar Günü kutlaması, 19 Haziran 1910'da Washington'ın Spokane şehrinde yapıldı.

  • Resmiyet Kazanması: 1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını bildiren bir bildiri yayımladı. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi ve tüm dünyaya yayıldı.

Babalar Günü ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Babalar Günü ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kullanıcıların Babalar Günü ile ilgili arama motorlarında en çok merak ettiği diğer sorular ve yanıtları:

Dünyadaki Tüm Ülkelerde Babalar Günü Aynı Gün mü Kutlanır?

Hayır, çoğunluk (Türkiye, ABD, İngiltere, Japonya vb.) Haziran ayının üçüncü pazarını tercih etse de farklı tarihler kullanan ülkeler vardır. Örneğin Avustralya ve Yeni Zelanda'da Eylül ayının ilk pazarı, İtalya ve İspanya gibi Katolik geleneğinin güçlü olduğu ülkelerde ise 19 Mart (San Giuseppe Günü) Babalar Günü olarak kutlanır.

Babalar Günü Resmi Tatil mi?

Türkiye'de Babalar Günü her zaman Pazar gününe denk geldiği için halihazırda bir hafta sonu tatilidir. Ancak pazartesiye bağlayan ekstra bir resmi tatil durumu söz konusu değildir.

İlk Babalar Günü Hediyesi Neydi?

Tarihteki ilk kutlamalarda Sonora Smart Dodd'un, babasına olan saygısını göstermek ve etkinliğe katılan diğer babaları onurlandırmak için kırmızı ve beyaz güller dağıttığı bilinmektedir. Hayatta olan babalar için kırmızı gül, vefat etmiş babalar için ise yakaya beyaz gül takma adeti o yıllardan gelmektedir.

Babalar Günü İçin Ne Hediye Alınabilir?

En çok tercih edilen hediyeler arasında; kişiselleştirilmiş cüzdan/kemer setleri, teknolojik aletler, saatler, parfüm, tuttuğu takımın forması veya birlikte vakit geçirebileceğiniz özel bir akşam yemeği organizasyonu yer almaktadır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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