2026 Babalar Günü Ne Zaman Kutlanacak? Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?
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Türkiye'de ve tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen Babalar Günü, hayatımızdaki en büyük destekçilerimiz olan babalarımıza sevgimizi göstermenin en özel yollarından biridir. Hediye arayışlarının ve sürpriz planlarının başladığı bu dönemde en çok araştırılan konulardan biri ise 'Babalar Günü ne zaman?' sorusudur. İşte 2026 yılı Babalar Günü tarihi ve bu anlamlı günün ortaya çıkış hikayesi...
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Babalar Günü Ne Zaman? Neden Her Yıl Farklı Tarihte Kutlanıyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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