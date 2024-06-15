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Babalar Günü Mesajları 2024! En Anlamlı ve En Güzel Babalar Günü Kutlama Mesajları ve Sözleri

Babalar Günü Mesajları 2024! En Anlamlı ve En Güzel Babalar Günü Kutlama Mesajları ve Sözleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 10:42

Hepimizin yüreğini, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanan Babalar Günü heyecanı sardı. Dünyafa ve ülkemizde heyecanla beklenen Babalar Günü, bu yol 16 Haziran'da kutlanacak. Hayatımızda yerleri asla dolmayacak babalarımızın gününü güzelleştirecek hediyeler kadar önemli güzel sözler ise haberimiz. Babalar Günü kutlamaları için abinize, babanıza, dedenize veya eşinize göndereceğiniz en özel mesajı seçin. 

İşte, en güzel Babalar Günü mesajları...

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Haziran ayının üçüncü pazar günü ailemizin ulu çınarlarının günüdür... Dünyanın pek çok yerinde aynı anda kutlanan babalar günü, onlara fedakarlıkları için teşekkür etmek adına önemli bir fırsat!

Haziran ayının üçüncü pazar günü ailemizin ulu çınarlarının günüdür... Dünyanın pek çok yerinde aynı anda kutlanan babalar günü, onlara fedakarlıkları için teşekkür etmek adına önemli bir fırsat!

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910 yılında Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. Uzunca bir dönem kutlanan Babalar Günü, 1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson tarafından, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarı olarak ilan edildi. 1972 yılında ise Richard Nixon tarafından ABD'de Babalar Günü yasal olarak resmi tatil ilan edildi.

Babalar Günü Mesajları

Babalar Günü Mesajları

  • Hayatta herkesin bir tek babası var! Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezisin… Kelimelere ya da mesajlara sığamayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam iyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun.

  • Biricik babacığım, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin… Seni özlemle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.

  • Dünya'daki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar Günün kutlu olsun canım babam...

  • Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar Günün kutlu olsun.

  • Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

En Özel Babalar Günü Mesajları

En Özel Babalar Günü Mesajları

  • Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar Günün kutlu olsun.

  • Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar Günün kutlu olsun.

  • Sensiz bir Babalar Günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum... Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar Günün kutlu olsun baba.

  • Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın Babalar Gününü kutlar, saygılar sunarım.

  • Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günü'n kutlu olsun.

An Anlamlı Babalar Günü Mesajları

An Anlamlı Babalar Günü Mesajları

  • Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar Günün kutlu olsun.

  • Ailemizin bir tanesi… Neler neler yapsam yine babalık hakkını ödeyemem, benim biricik ton ton babam. Hasret içinde seni kucaklıyorum ve yanaklarından öpüyorum.

  • Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!

  • Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!

  • Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Unutulmaz Babalar Günü Sözleri

Unutulmaz Babalar Günü Sözleri

  • Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

  • Her zaman yanımda oldun. Dünya'yı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

  • Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

  • Güven duymayı, pes etmemeyi, sabretmeyi ve yaşamayı bize öğreten babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

  • Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

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Babalar Günü Kutlama Mesajları

Babalar Günü Kutlama Mesajları

  • Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

  • Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar Günün kutlu olsun canım babacığım.

  • Her günümü aydınlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekleşmesi için ne yapması gerektiğini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan kişisin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sabırlısın, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmayı umduğum en iyi arkadaşsın. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

  • Benim için her zaman orada olduğunu bildiğim için, bana doğru yolu gösterdiğin için, bana zor geldiğinde, ben bile kendime inanmazken bana inandığın için, sürekli hayal kurmaya teşvik ettiğin ve bana her zaman ilham kaynağı olduğun için… Kısacası benim için yaptığın her şey için teşekkürler baba. Babalar Günün kutlu olsun!

  • Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

En Güzel Babalar Günü Sözleri

En Güzel Babalar Günü Sözleri

  • Onlar her zaman kucaklarını sevgiyle, kapılarının koşulsuzca, yollarımızı tecrübeleriyle açtılar. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

  • Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim, canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

  • Babam olduğun için ne kadar da şanslıyım diye düşünmeden edemiyorum. Hayatta bana sunduğun her şey için bir kez daha teşekkür ederim. Tüm güçlüklerle savaşırken verdiğin umut için sağ ol. İyi ki varsın. Kucak dolusu sevgiler.

  • Babalar Günü'n kutlu olsun! Seninle yaşadığımız onca anıyı, çocukluk hatıralarımı hiçbir şeye değişmem. Senin daima miniğin olarak kalacağım. Boynuna atlamak özlemiyle, sevgiler...

  • Şimdilerde artık ben de yavrumun ardından düşüncelere dalıyor ve onun geleceğini düşünüyorum. Senin hissettiklerini anlamak ve zor yılları nasıl aştığını bilmek daha kolay... Sana olan saygım ve sevgim hep aynı… Özlemle uzaklardan Babalar Gününü kutlamak isterim.

2024 Babalar Günü Kutlama Sözleri

2024 Babalar Günü Kutlama Sözleri

  • Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!

  • Bugün babalar günü ve ben en güzel hatıralarımızı aklımdan geçirip seninle yaşıyorum. Her an biraz daha özlem duyuyorum. Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar Günün kutlu olsun.

  • Sevgili babacığım, en tatlı hayallerimi gerçekleştirmekte benim için hep çabaladığın ve bana destek olduğun için sana minnettarım. İyi ki varsın ve iyi ki babamsın. Seni seviyorum.

Resimli Babalar Günü Mesajları

Resimli Babalar Günü Mesajları

İşte, Sosyal medya hesabı üzerinden post ya da hikaye olarak paylaşabileceğiniz resimli Babalar Günü mesajları... 👇

Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun! ❤️

Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun! ❤️
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Baba çınar gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter...

Baba çınar gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter...

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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mamamia

https://youtu.be/wkEvHopUsQU gelmiş geçmiş en güzel babalar günü reklamı -bana göre tabi