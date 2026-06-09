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Türkiye - Paraguay Maçı Saat Kaçta? Türkiye - Paraguay Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

etiket Türkiye - Paraguay Maçı Saat Kaçta? Türkiye - Paraguay Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

Milli Takım FIFA Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 15:52
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki kritik ikinci maçında Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği bu dev mücadele öncesinde arama motorlarında sıkça sorgulanan 'Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtları nihayet netleşti. 

Coğrafi saat farkından dolayı sabahın erken saatlerinde ekran başında yaşanacak olan bu milli coşkuya dair en güncel bilgileri, stadyum detaylarını ve grup fikstürünü sizin için derledik. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Paraguay maçı nerede oynanacak? 

İşte, detaylar:

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Türkiye - Paraguay Maçı Ne Zaman?

Türkiye - Paraguay Maçı Ne Zaman?

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan Paraguay mücadelesi, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye - Paraguay Maçı Saat Kaçta?

Türkiye - Paraguay Maçı Saat Kaçta?

Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenmesi nedeniyle maç saatleri ile Türkiye arasında ciddi bir zaman farkı bulunuyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin Paraguay ile oynayacağı karşılaşma, Türkiye Saati ile (TSİ) sabaha karşı 06.00'da başlayacak.

Türkiye - Paraguay Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye - Paraguay Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, bu kritik karşılaşmayı futbolseverlerle naklen buluşturacak. Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası organizasyonu boyunca oynayacağı bütün grup ve eleme müsabakaları şifresiz olarak TRT ekranlarına gelecek. 

Türkiye - Paraguay Maçı Nereden, Nasıl izlenir?

Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen sporseverler; uydu alıcıları (Türksat 4A) üzerinden veya Kablo TV, Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi dijital platformlarda yer alan TRT 1 frekansından maça ücretsiz erişebilirler. 

İnternet üzerinden mobil cihazlarla takip etmek isteyenler ise canlı yayın seçeneklerini değerlendirebilir.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

Milli maçı bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden dijital ortamda şifresiz ve kesintisiz izlemek için TRT İzle platformunu veya TRT 1'in resmi internet sitesinde yer alan 'Canlı İzle' sekmesini kullanabilirsiniz.

Türkiye - Paraguay Maçı Nerede Oynanıyor?

Türkiye - Paraguay Maçı Nerede Oynanıyor?

Bu heyecan dolu karşılaşmaya Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Mücadele, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara şehrinde bulunan Levi's Stadyumu'nda (San Francisco Bay Area Stadyumu) oynanacak.

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Grup Maç Takvimi

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Grup Maç Takvimi

Millilerimizin gruptan çıkma yolundaki kritik fikstürü, maçların oynanacağı ülkeler ve Türkiye saati ile başlama saatleri şöyle:

  • 14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye 

  • 20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay

  • 26 Haziran 2026: Türkiye - ABD

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İşte, A Milli Takım D Grup Maç Takvimi

2026 Dünya Kupası D Grubu Kesin Maç Takvimi (TSİ)

2026 Dünya Kupası D Grubu Kesin Maç Takvimi (TSİ)

A Milli Takımımızın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu, futbolseverlere heyecan dolu eşleşmeler sunuyor. Grubun maç takvimi genel hatlarıyla şu şekilde ilerliyor:

1. Torba Maçları

  • 13 Haziran 2026: ABD - Paraguay (Saat: 04.00 | Los Angeles Stadı)

  • 14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (Saat: 07.00 | BC Place Vancouver)

2. Torba Maçları

  • 20 Haziran 2026: ABD - Avustralya (Saat: 01.00 | Seattle Stadı)

  • 20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (Saat: 06.00 | San Francisco Bay Area / Levi's Stadyumu)

3. Torba Maçları

  • 26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (Saat: 05.00 | Los Angeles / SoFi Stadı)

  • 26 Haziran 2026: Paraguay - Avustralya (Saat: 05.00 | San Francisco Bay Area / Levi's Stadyumu)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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