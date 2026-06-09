Türkiye - Paraguay Maçı Saat Kaçta? Türkiye - Paraguay Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, bu kritik karşılaşmayı futbolseverlerle naklen buluşturacak. Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası organizasyonu boyunca oynayacağı bütün grup ve eleme müsabakaları şifresiz olarak TRT ekranlarına gelecek.

Türkiye - Paraguay Maçı Nereden, Nasıl izlenir?

Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen sporseverler; uydu alıcıları (Türksat 4A) üzerinden veya Kablo TV, Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi dijital platformlarda yer alan TRT 1 frekansından maça ücretsiz erişebilirler.

İnternet üzerinden mobil cihazlarla takip etmek isteyenler ise canlı yayın seçeneklerini değerlendirebilir.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

Milli maçı bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden dijital ortamda şifresiz ve kesintisiz izlemek için TRT İzle platformunu veya TRT 1'in resmi internet sitesinde yer alan 'Canlı İzle' sekmesini kullanabilirsiniz.