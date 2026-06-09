Türkiye - Paraguay Maçı Saat Kaçta? Türkiye - Paraguay Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki kritik ikinci maçında Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği bu dev mücadele öncesinde arama motorlarında sıkça sorgulanan 'Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtları nihayet netleşti.
Coğrafi saat farkından dolayı sabahın erken saatlerinde ekran başında yaşanacak olan bu milli coşkuya dair en güncel bilgileri, stadyum detaylarını ve grup fikstürünü sizin için derledik. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Paraguay maçı nerede oynanacak?
İşte, detaylar:
Türkiye - Paraguay Maçı Ne Zaman?
Türkiye - Paraguay Maçı Saat Kaçta?
Türkiye - Paraguay Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Türkiye - Paraguay Maçı Nerede Oynanıyor?
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Grup Maç Takvimi
İşte, A Milli Takım D Grup Maç Takvimi
2026 Dünya Kupası D Grubu Kesin Maç Takvimi (TSİ)
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