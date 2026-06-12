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TRT 1 Neden Şifreli? 2026 Dünya Kupası Maçları Şifresiz Nasıl İzlenir? İşte TRT 1 Şifresiz Frekans Ayarı

etiket TRT 1 Neden Şifreli? 2026 Dünya Kupası Maçları Şifresiz Nasıl İzlenir? İşte TRT 1 Şifresiz Frekans Ayarı

TRT Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 12:54
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nefesleri kesiyor. A Milli Takımımızın da sahne aldığı bu dev organizasyonda ekran başına geçen pek çok futbolsever, maç saati geldiğinde: 'TRT 1 şifreli kanal' uyarısı veya 'Sinyal Yok' hatası ile karşılaşıyor. Bu durum aslında bir teknik arıza değil, uluslararası yayın hakları gereği uygulanan bir prosedür.

Peki, TRT 1 neden şifreli? Maç başlayınca kanal neden kapanıyor? TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? 2026 Dünya Kupası maçlarını kesintisiz, donmadan ve HD kalitede izlemek için yapmanız gereken güncel TRT 1 frekans güncelleme adımlarını ve tüm detayları sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar:

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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PAR PAR
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AUS AUS
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TUR TUR
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USA USA
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AUS AUS
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TRT 1 Neden Şifreli? Maç Başlayınca Neden Sinyal Yok Diyor?

TRT 1 Neden Şifreli? Maç Başlayınca Neden Sinyal Yok Diyor?

TRT 1 ekranlarında dizileri veya haberleri sorunsuz izlerken maç saatinde ekranın aniden kararması veya şifre girmesi kullanıcıları şaşırtabiliyor. Bunun temel nedeni, UEFA ve FIFA'nın uyguladığı uluslararası yayın hakları politikasıdır.

Uluslararası futbol organizasyonlarında her ülkenin yayın hakkı, sadece o ülkenin coğrafi sınırlarını kapsar. TRT’nin uydudaki mevcut frekansı Türkiye sınırlarını aşıp Avrupa ve Orta Asya'ya da ulaştığı için, FIFA kuralları gereği maç esnasında yurt dışı erişimini engellemek adına sinyal şifrelenir. TRT'den yapılan resmi açıklamada: 

'Uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası gereği dünyadaki tüm resmi yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını maçlar esnasında şifrelemesi gerekmektedir' ifadelerine yer verildi.

Yani kanalınız bozuk değil; yalnızca Türkiye kapsama alanına özel yeni frekans bilgilerini televizyonunuza tanımlamanız gerekiyor.

TRT 1 Şifreli Kanal Sorunu Nasıl Çözülür?

TRT 1 Şifreli Kanal Sorunu Nasıl Çözülür?

Şifreli kanal veya sinyal yok uyarısını aşmanın tek ve en kesin yolu, Türkiye kapsama alanı için oluşturulmuş güncel frekansı uydu alıcınıza (televizyonunuza) girmektir. Yeni frekans ayarını yaptığınızda ekstra bir Biss Key şifresi girmenize gerek kalmadan maçları şifresiz izleyebilirsiniz.

2026 TRT 1 Güncel Uydu Frekans Bilgileri (Türksat 4A)

2026 TRT 1 Güncel Uydu Frekans Bilgileri (Türksat 4A)

2026 Dünya Kupası maçlarını şifresiz izleyebilmek için uydu alıcınıza manuel olarak girmeniz gereken güncel TRT 1 HD parametreleri şunlardır:

  • Uydu: Türksat 4A

  • Frekans: 11794

  • Polarizasyon: V (Dikey)

  • Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

  • FEC: 3/4

Adım Adım TRT 1 Frekans Ayarı ve TP Ekleme İşlemi

Adım Adım TRT 1 Frekans Ayarı ve TP Ekleme İşlemi

Kumandanızı alın ve Dünya Kupası maçlarını kesintisiz izlemek için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın:

  • 1. Ayarlar Menüsüne Giriş Yapın:

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın kumandasındaki 'Menü' (veya Settings) tuşuna basın. Kurulum veya Kanal Ayarları bölümünü bulun.

  • 2. Transponder (TP) Ekleme Bölümünü Bulun:

Kanal arama menüsü içinde yer alan 'Manuel Kanal Arama', 'TP Ekle' veya 'Transponder' sekmesine gelin. (Birçok televizyonda yeni TP eklemek için ekranda belirtilen renkli tuşa, genelde mavi tuşa basılır.)

  • 3. Güncel Frekansları Girin:

Açılan pencerede az önce verdiğimiz bilgileri eksiksiz doldurun:

- Frekans kısmına 11794 yazın.

- Polarizasyon kısmını Dikey (V) olarak seçin.

- Sembol Oranı kısmına 30000 yazın.

  • 4. Arama İşlemini Başlatın ve Kaydedin:

Bilgileri girdikten sonra kumandanızdan 'OK' tuşuna basarak aramayı başlatın ve bulunan kanalları kaydedin.

  • 5. Yeni Kanalı Kanal Listenizde Bulun:

Televizyonlar manuel aramada bulunan yeni kanalları genellikle listenin en sonuna ekler. Kanal listenizin en son sırasına giderek şifresiz yayına geçen TRT 1 HD kanalını bulabilir ve izlemeye başlayabilirsiniz.

Otomatik Türksat Uydu Frekans Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Otomatik Türksat Uydu Frekans Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Manuel ekleme ile uğraşmak istemiyorsanız, tüm uyduyu güncelleyerek de sorunu çözebilirsiniz.

  • Menüden 'Kurulum' veya 'Ayarlar' kısmına girin.

  • 'Tek Kanal Arama' veya 'Kılavuzlu Arama' seçeneğini bulun.

  • Uydu seçeneklerinden 'Türksat 42° E' (Türksat Ankara Paket) uydusunu seçin.

  • En önemli adım: 'Şebekede Ara' (Network Search) seçeneğini Açık (Etkin) konumuna getirin.

  • Aramayı başlatın. Bu işlem birkaç dakika sürecek ve televizyonunuz uydu üzerindeki frekansı değişen tüm kanalları otomatik olarak bulup güncelleyecektir.

Bunlara Rağmen Sorun Devam Ediyorsa Ne Yapılmalı?

  • Cihaz Uyumu: Uydu alıcınızın HD ve DVB-S2 formatlarını desteklediğinden emin olun. Eski tip (SD) uydu alıcıları bu frekansları okuyamaz.

  • Alternatif Platformlar: Uydu kaynaklı çözemediğiniz donanımsal bir probleminiz varsa, maç saatlerinde akıllı TV'nizden veya bilgisayarınızdan tabii, TRT İzle uygulamalarına girerek veya TRT'nin resmi web sitesi üzerinden canlı yayını internet vasıtasıyla da izleyebilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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