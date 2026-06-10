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Dünya Kupası Fikstür: 2026 Dünya Kupası Maçları Ne Zaman Başlayacak?

etiket Dünya Kupası Fikstür: 2026 Dünya Kupası Maçları Ne Zaman Başlayacak?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 10:57
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Türkiye, 24 yılın ardından Dünya Kupası'na gidiyor. ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada, heyecan dorukta. 48 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda Türkiye, D Grubu'nda yer alıyor. A Milli Takımımız, ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca taraftar, 2026 Dünya Kupası hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki Dünya Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası ilk maç ne zaman?

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Dünya Kupası Ne Zaman Başlıyor?

Dünya Kupası Ne Zaman Başlıyor?

Dünya Kupası maçları, 11 Haziran'da başlıyor. İlk maç, Meksika - Güney Afrika arasında oynanacak. Bu maç, Türkiye saatiyle 22.00'de ekranlarda olacak.

Dünya Kupası Maçları Ne Zaman?

Dünya Kupası maçları, 11 Haziran'da başlayacak. İlk olarak 27 Haziran'a kadar grup maçları yapılacak. Ardından 3 Temmuz'a kadar 'son 32 turu' yapılacak. 

Tarihler aşağıdaki gibidir:

  • 4-7 Temmuz: Son 16 Turu

  • 9-11 Temmuz: Çeyrek Finaller

  • 14-15 Temmuz: Yarı Finaller

  • 18 Temmuz: Üçüncülük Maçı

  • 19 Temmuz: Dünya Kupası Finali

Dünya Kupası Maçları Nerede Oynanıyor?

Dünya Kupası maçları, ilk kez üç ülkenin ev sahipliğinde oynanacak. Maçlar, ABD, Kanada ve Meksika'da yapılacak. A Milli Takım'ın ilk üç maçı da farklı ülkelerde oynanacak. 

Açılış maçı Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda yapılacak.

Dünya Kupası Grup Aşaması Fikstürü

Dünya Kupası Grup Aşaması Fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00

12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00

2026 FIFA Dünya Kupası Finali Ne Zaman?

  • 19 Temmuz Pazar, TSİ 22.00

  • Maç 101 Galibi - Maç 102 Galibi, New York New Jersey Stadı

Türkiye Grup Maç Programı

Türkiye Grup Maç Programı

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı netleşti.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk olarak 3 karşılaşmaya çıkacak.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Maç Programı

  • Türkiye - Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar, TSİ 07.00 / BC Place, Vancouver (Kanada)

  • Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

  • Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026 / TSİ 05.00 / SoFi Stadium, Inglewood (ABD)

Milli Takım Dünya Kupası Kadrosu

Milli Takım Dünya Kupası Kadrosu
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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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