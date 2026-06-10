Dünya Kupası Fikstür: 2026 Dünya Kupası Maçları Ne Zaman Başlayacak?

Dünya Kupası maçları, 11 Haziran'da başlıyor. İlk maç, Meksika - Güney Afrika arasında oynanacak. Bu maç, Türkiye saatiyle 22.00'de ekranlarda olacak.

Dünya Kupası Maçları Ne Zaman?

Dünya Kupası maçları, 11 Haziran'da başlayacak. İlk olarak 27 Haziran'a kadar grup maçları yapılacak. Ardından 3 Temmuz'a kadar 'son 32 turu' yapılacak.

Tarihler aşağıdaki gibidir:

4-7 Temmuz: Son 16 Turu

9-11 Temmuz: Çeyrek Finaller

14-15 Temmuz: Yarı Finaller

18 Temmuz: Üçüncülük Maçı

19 Temmuz: Dünya Kupası Finali

Dünya Kupası Maçları Nerede Oynanıyor?

Dünya Kupası maçları, ilk kez üç ülkenin ev sahipliğinde oynanacak. Maçlar, ABD, Kanada ve Meksika'da yapılacak. A Milli Takım'ın ilk üç maçı da farklı ülkelerde oynanacak.

Açılış maçı Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda yapılacak.