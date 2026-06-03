77 Yıldır Kazılan Antik Kentte Binlerce Yıllık Cadde İlk Kez Ortaya Çıktı

Side, antik dönemde Pamfilya'nın en önemli liman kentiydi. Side'de arkeolojik kazılar 1947'den bu yana aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında son yıllarda kazı çalışmaları hızlandırıldı. Kentin iki ana kapısından biri olan doğu kapısına uzanan cadde ve çevresindeki sokaklar, ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

Cadde ve sokakların keşfinin kent tarihi açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. Side Antik Kenti Kazı Başkanı, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine 'Doğu kapısına uzanan caddeyi açtık. Kentin tarihine ve tarihsel evrelerine ait önemli bilgiler edindik. Erken imparatorluk döneminde inşa edilmiş bir caddenin kullanımını evreleriyle tespit ettik. Ayrıca bu caddenin güneyine açılan sokakta da daha önce hiç kazı yapılmamıştı. Sokağı açarken bölgenin tarihsel süreçlerini tespit etme ve yorumlama fırsatı yakaladık.' açıklamasında bulundu.