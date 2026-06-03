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77 Yıldır Kazılan Antik Kentte Binlerce Yıllık Cadde İlk Kez Ortaya Çıktı

77 Yıldır Kazılan Antik Kentte Binlerce Yıllık Cadde İlk Kez Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 10:51
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar devam ediyor. 1947'den bu yana süren kazılarda, Antik Kentin doğu kapısına uzanan cadde ve sokaklar ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, bulguların kent tarihi açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

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Antik kentin cadde ve sokakları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

Antik kentin cadde ve sokakları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

Side, antik dönemde Pamfilya'nın en önemli liman kentiydi. Side'de arkeolojik kazılar 1947'den bu yana aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında son yıllarda kazı çalışmaları hızlandırıldı. Kentin iki ana kapısından biri olan doğu kapısına uzanan cadde ve çevresindeki sokaklar, ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

Cadde ve sokakların keşfinin kent tarihi açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. Side Antik Kenti Kazı Başkanı, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine 'Doğu kapısına uzanan caddeyi açtık. Kentin tarihine ve tarihsel evrelerine ait önemli bilgiler edindik. Erken imparatorluk döneminde inşa edilmiş bir caddenin kullanımını evreleriyle tespit ettik. Ayrıca bu caddenin güneyine açılan sokakta da daha önce hiç kazı yapılmamıştı. Sokağı açarken bölgenin tarihsel süreçlerini tespit etme ve yorumlama fırsatı yakaladık.' açıklamasında bulundu.

Bölgede başka limanlar olduğu da tespit edildi.

Bölgede başka limanlar olduğu da tespit edildi.

Side'nin Akdeniz ticaretinin önemli bir parçası olduğunu ve son yıllarda yaptıkları çalışmalarda Alara Çayı'nın kenarında bronz çağa ait gemi çapası bulunduğunu kaydeden Alanyalı, bu durumun milattan önce 2000'li yıllarda da bölgede yoğun bir deniz ticaretinin olduğunu açıkça gösterdiğine işaret etti.

Side'nin Ege ve Karadeniz'den insanların geldiği, ticaret yaptığı kozmopolit bir kent olduğunu buluntuların yardımıyla anlayabildiklerini aktaran Alanyalı, şunları kaydetti:

'Side önemli bir deniz kenti ama aynı zamanda Melas Nehri'nin getirdiği alüvyonlu topraklar dolayısıyla bir tarım kenti. Suyla gelen kumullar bir süre sonra limanı hızla dolduruyor. Limanı sürekli temizliyorlar ama Sideliler bir süre sonra limanın yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Yaptığımız çalışmalarda bölgede irili ufaklı başka limanlar olduğunu tespit ettik.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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