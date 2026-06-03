77 Yıldır Kazılan Antik Kentte Binlerce Yıllık Cadde İlk Kez Ortaya Çıktı
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar devam ediyor. 1947'den bu yana süren kazılarda, Antik Kentin doğu kapısına uzanan cadde ve sokaklar ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.
Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, bulguların kent tarihi açısından kritik önem taşıdığını belirtti.
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Antik kentin cadde ve sokakları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.
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Bölgede başka limanlar olduğu da tespit edildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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