Evliya Çelebi'nin Övdüğü Dev Kaledeki 379 Yıllık Sır Çözülüyor

Tarihsel öneminin ötesinde edebi bir kimliğe de sahip olan Bayburt Kalesi, Dede Korkut hikâyelerindeki 'Bamsı Beyrek' destanında fethedilen kale olarak zikrediliyor. 2017-2018 yılları arasında gerçekleştirilen sekiz aylık ön hazırlık kazılarında elde edilen Roma ve Osmanlı dönemlerine ait ok uçları, pipolar, sikkeler ve seramik parçaları da bu zengin edebi mirası maddi bulgularla destekliyor. Temmuz ayında başlayacak yeni kazı dönemiyle, Evliya Çelebi'nin ziyaretinden 379 yıl sonra kalenin sivil mimari dokusunun ve yer altı kaynaklarının tamamen netliğe kavuşturulması amaçlanıyor.