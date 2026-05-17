18 Mayıs Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Mayıs 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Mayıs Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Mayıs Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu ikili ilişkiler ve ortaklıklarda dengeleri tamamen değiştiriyor. Ticari görüşmelerde karşı tarafın hiç beklemediği isyankar lakin kârlı teklifler sunarak ipleri eline alabilirsin. Kontratları kendi yenilikçi şartlarına göre düzenleyerek rakiplerini şaşkına çevirebilirsin.

Hatta bugün, mevcut ortaklıklarını bitirip çok daha özgür ve dijital odaklı ittifaklar kurmak kazancını anında katlayacaktır. Tam da bu noktada ayrılıkları ve hukuki süreçleri zekice yönetmeye odaklanmalı ve zaferlerine odaklanmalısın. Diplomasiyi teknolojiyle birleştirmeye ne dersin? Böylece kazancını artırabilir, rakiplerin karşısında elini güçlendirebilirsin.

Peki ya aşk? Evinde sürpriz rüzgarlar estiren gökyüzü aşkın ezberlerini bozuyor... Partnerinin aniden yapacağı sürprizler karşısında şaşkınlığa uğrayıp ilişkinin rutinden bütünüyle kurtulduğunu görebilirsin. Evin şimdi yuva olacak işte! Ama bekarsan, sana kendi kurallarını unutturacak asi bir ruha çekilebilirsin. Aniden alevlenen ve kontrolü tamamen karşı tarafa bıraktığın baş döndürücü bir aşka hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

