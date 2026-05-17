Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu ikili ilişkiler ve ortaklıklarda dengeleri tamamen değiştiriyor. Ticari görüşmelerde karşı tarafın hiç beklemediği isyankar lakin kârlı teklifler sunarak ipleri eline alabilirsin. Kontratları kendi yenilikçi şartlarına göre düzenleyerek rakiplerini şaşkına çevirebilirsin.

Hatta bugün, mevcut ortaklıklarını bitirip çok daha özgür ve dijital odaklı ittifaklar kurmak kazancını anında katlayacaktır. Tam da bu noktada ayrılıkları ve hukuki süreçleri zekice yönetmeye odaklanmalı ve zaferlerine odaklanmalısın. Diplomasiyi teknolojiyle birleştirmeye ne dersin? Böylece kazancını artırabilir, rakiplerin karşısında elini güçlendirebilirsin.

Peki ya aşk? Evinde sürpriz rüzgarlar estiren gökyüzü aşkın ezberlerini bozuyor... Partnerinin aniden yapacağı sürprizler karşısında şaşkınlığa uğrayıp ilişkinin rutinden bütünüyle kurtulduğunu görebilirsin. Evin şimdi yuva olacak işte! Ama bekarsan, sana kendi kurallarını unutturacak asi bir ruha çekilebilirsin. Aniden alevlenen ve kontrolü tamamen karşı tarafa bıraktığın baş döndürücü bir aşka hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...