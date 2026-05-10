Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 11 Mayıs - 17 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

11 - 17 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 11 Mayıs - 17 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Mayıs - 17 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın ortasında sezgisel gözlemlerini karşı tarafa son derece net ve berrak bir dille aktarıyorsun. Hafta sonunda Yeni Ay etkisiyle bireysel savunmalarını esneterek güven temeline dayalı verimli iş birliklerine adım atıyorsun. Profesyonel hayatında ketum tavırları bir kenara bırakıp ortaklığın getirdiği finansal gücü keşfediyorsun.

Mars ve Chiron kavuşumu içsel enerjini kendini yoran düşüncelere değil bedensel onarımına yönlendirmen için seni teşvik ediyor. Pelvik bölgeyi rahatlatacak veya alt karın kaslarını esnetecek pratikler bedenindeki blokajları usulca çözüyor. Fiziksel esneklik zihinsel direncini de beraberinde kırarak şifa veriyor.

Peki ya aşk? Ay ve Venüs arasındaki zarif açı şüpheleri ve kontrol duygusunu bırakıp partnerinle huzur verici bir uyum içinde süzülmeni sağlıyor. Aranızdaki sessiz mutabakat kelimelere ihtiyaç duymadan arınmış bir sevgi dili yaratıyor. Bekar Akrepler için ise derinliğinden şüphe duyulmayan son derece şeffaf duygular ön plana çıkıyor. Hadi aşka kapıl... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

