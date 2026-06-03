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Türkiye’ye Hangi Dünyaca Ünlü Starın Gelip Konser Vermesini İstersiniz?

Türkiye’ye Hangi Dünyaca Ünlü Starın Gelip Konser Vermesini İstersiniz?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 13:22
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Eğer elinizde sihirli bir değnek olsaydı ve Türkiye'de daha önce hiç canlı izleyemediğimiz o dev isimlerden birini buraya getirebilseydiniz, bu kim olurdu? Gönlünüzün starını seçin, bakalım Türkiye'de en çok kimin hayran kitlesi sesini yükseltecek!

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Türkiye’de canlı canlı izlemek için her şeyi feda edebileceğiniz, "Buraya gelirse stadyumları yıkar" dediğiniz o dünyaca ünlü star kim?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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