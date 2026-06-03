Türkiye’ye Hangi Dünyaca Ünlü Starın Gelip Konser Vermesini İstersiniz?

Eğer elinizde sihirli bir değnek olsaydı ve Türkiye'de daha önce hiç canlı izleyemediğimiz o dev isimlerden birini buraya getirebilseydiniz, bu kim olurdu? Gönlünüzün starını seçin, bakalım Türkiye'de en çok kimin hayran kitlesi sesini yükseltecek!