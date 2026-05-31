Sevgili Akrep, bu haftaya Merkür ile Neptün karesinin getirdiği gerçeklik arayışı ile başlayarak duygusal illüzyonlardan uzaklaşmaya odaklanıyorsun. Şeffaflık barındıran net davranışlar görmek ve maskesiz iletişim kurmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Şüpheleri silme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle kafanı kurcalayan tüm konuları masaya dürüstçe yatırarak beraberliğini riske atan şüpheleri ortadan kaldırıyorsun. Gizliliğin olmadığı bu netlik ise aşkı taçlandırıyor. Bekarsan, aşk oyunu oynamayı seven gizemli karakterler yerine ne istediğini bilen, tamamen netliğe değer veren insanlara şans tanımaya ne dersin? Belki de kalbinin bu dinginliğe ihtiyacı vardır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…