Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Haziran - 7 Haziran Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Haziran - 7 Haziran haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta ortasındaki Güneş ile Satürn altmışlığı su elementinin dayanıklılığını iskelet ve kemik sistemine taşıyor. Pilates veya postür egzersizleri yapmaya özen göstererek duruşuna taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir kayropraktik randevusu da almalısın.

Hafta boyunca etkisini gösterecek olan Ay ile Merkür karşıtlığı ise kas-iskelet sistemini korumak adına demir ve protein açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin daha iyi olacağını işaret ediyor. Elbette dengeli ve doğal beslenmek, hekim tavsiyesi ile vitamin takviyesi olmak da planında olmalı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

