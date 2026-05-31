Sevgili Akrep, bu hafta ortasındaki Güneş ile Satürn altmışlığı su elementinin dayanıklılığını iskelet ve kemik sistemine taşıyor. Pilates veya postür egzersizleri yapmaya özen göstererek duruşuna taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir kayropraktik randevusu da almalısın.

Hafta boyunca etkisini gösterecek olan Ay ile Merkür karşıtlığı ise kas-iskelet sistemini korumak adına demir ve protein açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin daha iyi olacağını işaret ediyor. Elbette dengeli ve doğal beslenmek, hekim tavsiyesi ile vitamin takviyesi olmak da planında olmalı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…