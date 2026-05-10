Astroloji chevron-right-grey 11 Mayıs - 17 Mayıs Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

11 - 17 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 11 Mayıs - 17 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Mayıs - 17 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın başında Güneş ve Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim sayesinde sakladığın yalın lakin etkili düşünceleri sessizce sahneye sürerek değerini hissettiriyorsun. Yeni Ay'ın getirdiği güven tazeleyen enerji hafta sonuna doğru emeklerini daha sağlam ve kalıcı temellere oturtmanı sağlıyor. Mesleki hedeflerini sarsılmaz bir kararlılıkla şekillendirerek finansal geleceğini sağlama alıyorsun.

Fiziksel onarım sürecinde Mars ile Chiron kavuşumu aceleci tavırlarını fark edip yavaşlamanın iyileştirici gücünü keşfetmeni sağlıyor. Bedeninin ihtiyaçlarını duyarak hareket etmeye başladığında kaslarındaki tüm gerginlikler yerini ferahlığa bırakıyor. Doğal temponu bulduğunda içindeki sönmek bilmeyen enerjinin çok daha verimli hale geldiğini bizzat deneyimleyeceksin.

Peki ya aşk? Ay ile Venüs arasındaki zarif açı sayesinde aşk hayatında lüzumsuz savunmaları yerle bir ederek karşılıklı güvenin sunduğu dinginliğe kucak açıyorsun. Beraberliğinde paylaştığın kelimesiz ve sade anlar seslerden çok daha derin bağlar örüyor. Kendini aşka bırakarak mutluluğu kucaklamanın tam vakti. Tabii eğer bekar bir Koç burcuysan, samimi yakınlaşmaların iyileştirici gücünü hissedebilirsin. Kalbindeki buzları eriten yabancı ile aşka düşmek üzeresin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

